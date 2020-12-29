Артета: "Я адаптировался в "Арсенале" быстрее, чем ожидал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он гораздо быстрее адаптировался к работе в лондонском клубе.
Первый год работы Артеты в качестве самостоятельного специалиста вышел довольно неоднозначным. Микель быстро преобразил "канониров", выиграл Кубок Англии, но затем провалил старт нового сезона.
По словам Артеты, он был вынужден сразу начать менять "Арсенал", чтобы в дальнейшем игрокам было проще, и Микель чувствует, что у него неплохо получилось.
"У меня появляются вопросы к себе каждый день, но после своего прихода в клуб в первую очередь я должен был очень хорошо проанализировать, что происходит, что мы можем сделать, а что не можем".
"И я, приняв команду, адаптировался гораздо быстрее, чем ожидал. Мы значительно улучшили многие вещи благодаря мастерству игроков, а также стали делать другие вещи, которые раньше не были готовы делать".
"Естественно, мы должны были это предпринять, потому что в конце концов мы стремимся сделать жизнь игроков проще, четче и максимально эффективной, когда они выходят на поле", — цитирует Артету Goal.
29.12.2020 11:00
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Последние комментарии:
За два месяца,1 победа, ну ты прям молодец. Хватит пиздеть, победа над Чесли ничего не стоит с поражением от Бернли и позором, который длился 8 туров.
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15 Арсенал 15 17
Источник: http://fapl.ru/posts/83106/
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По-началу выигрывал, а потом ничего, адаптировался.
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Ортета, проснись, ты обосрался!
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такой умный, аж страшно.
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какая еще адаптация нахрен, Артета?
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