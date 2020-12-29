Артета: "Я адаптировался в "Арсенале" быстрее, чем ожидал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он гораздо быстрее адаптировался к работе в лондонском клубе.

Первый год работы Артеты в качестве самостоятельного специалиста вышел довольно неоднозначным. Микель быстро преобразил "канониров", выиграл Кубок Англии, но затем провалил старт нового сезона.



По словам Артеты, он был вынужден сразу начать менять "Арсенал", чтобы в дальнейшем игрокам было проще, и Микель чувствует, что у него неплохо получилось.



"У меня появляются вопросы к себе каждый день, но после своего прихода в клуб в первую очередь я должен был очень хорошо проанализировать, что происходит, что мы можем сделать, а что не можем".



"И я, приняв команду, адаптировался гораздо быстрее, чем ожидал. Мы значительно улучшили многие вещи благодаря мастерству игроков, а также стали делать другие вещи, которые раньше не были готовы делать".



"Естественно, мы должны были это предпринять, потому что в конце концов мы стремимся сделать жизнь игроков проще, четче и максимально эффективной, когда они выходят на поле", — цитирует Артету Goal.