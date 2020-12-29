Артета: "Я адаптировался в "Арсенале" быстрее, чем ожидал"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он гораздо быстрее адаптировался к работе в лондонском клубе.

Первый год работы Артеты в качестве самостоятельного специалиста вышел довольно неоднозначным. Микель быстро преобразил "канониров", выиграл Кубок Англии, но затем провалил старт нового сезона.

По словам Артеты, он был вынужден сразу начать менять "Арсенал", чтобы в дальнейшем игрокам было проще, и Микель чувствует, что у него неплохо получилось.

"У меня появляются вопросы к себе каждый день, но после своего прихода в клуб в первую очередь я должен был очень хорошо проанализировать, что происходит, что мы можем сделать, а что не можем".

"И я, приняв команду, адаптировался гораздо быстрее, чем ожидал. Мы значительно улучшили многие вещи благодаря мастерству игроков, а также стали делать другие вещи, которые раньше не были готовы делать".

"Естественно, мы должны были это предпринять, потому что в конце концов мы стремимся сделать жизнь игроков проще, четче и максимально эффективной, когда они выходят на поле", — цитирует Артету Goal.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. hool 29.12.2020 12:49 # hool
    За два месяца,1 победа, ну ты прям молодец. Хватит пиздеть, победа над Чесли ничего не стоит с поражением от Бернли и позором, который длился 8 туров.

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  2. narcot 29.12.2020 12:37 # narcot
    15 Арсенал 15 17

    Источник: http://fapl.ru/posts/83106/

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  3. nikitoid 29.12.2020 11:58 # nikitoid
    По-началу выигрывал, а потом ничего, адаптировался.

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  4. wwwxxx 29.12.2020 11:48 # wwwxxx
    Ортета, проснись, ты обосрался!

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  5. manutd-20champ 29.12.2020 11:44 # manutd-20champ
    такой умный, аж страшно.

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  6. mixmaster 29.12.2020 11:13 # mixmaster
    какая еще адаптация нахрен, Артета?

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