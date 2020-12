Светская хроника за вторник

"Арсенал" может вернуть Диего Косту в Премьер-Лигу. "Ливерпуль" не будет покупать защитника в январе. Половина игроков "Манчестер Сити" заболели коронавирусом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий Диего Коста попросил "Атлетико" разорвать контракт и отпустить его свободным агентом в январе. (Goal)



"Арсенал" следит за ситуацией вокруг Косты и может сделать предложение экс-игроку "Челси". (AS)



Полузащитник "Реала" Иско, вероятно, отправится не в Серию А, а в Премьер-Лигу, где его хотят "Арсенал" и "Эвертон". (Mundo Deportivo)



"Арсенал" надеется спасти свой сезон с помощью полузащитника "Севильи" Жоана Жордана, который оценивается в 32 миллиона фунтов. (The Sun)



До семи игроков могут покинуть "Арсенал" в январе. (The Athletic)



"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" сражаются за защитника "Марселя" Бубакара Камара. (Daily Express)



Защитник "Баварии" Давид Алаба готов отвергнуть интерес "Юнайтед" и "Челси", чтобы перейти в "Реал" свободным агентом в конце сезона. (OkDiario)



"Ливерпуль" по-прежнему не планирует покупать защитника в январе, несмотря на новую травму Жоэля Матипа. (Daily Express)



"Вест Хэм" хочет купить защитника "Челси" Фикайо Томори, который ранее договаривался о переходе в "Ренн" на правах аренды. (The Sun)



"Интер" видит в нападающем "Ливерпуля" Дивоке Ориги идеального дублера для Ромелу Лукаку. (Corriere Dello Sport)



"Милан" и "Вулверхэмптон" претендуют на нападающего "Реала" Луку Йовича. (AS)



"Брайтон", "Вест Бромвич" и "Уотфорд" интересуются 21-летним нападающим "Кроули" Максом Уоттсом, забившим 16 голов в 18 матчах этого сезона. (Daily Mail)



У главного тренера "Ньюкасла" Стива Брюса нет денег на зимние трансферы. (The Telegraph)



Но "Ньюкасл" может арендовать защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса. (The Chronicle)



Неназванный клуб Премьер-Лиги сделал предложение по полузащитнику "Марселя" Моргану Сансону. (Le 10 Sport)



"Астон Вилла" хочет полузащитника "Интера" Матиаса Весино. (Calciomercato)



Другое



Половина команды "Манчестер Сити" оказалась инфицирована коронавирусом. (The Sun)



В "Бернли" уверены, что компания ALK Capital завершит приобретение клуба до конца недели. (The Telegraph)



Премьер-Лига едва ли введет дополнительные замены по сотрясению, начиная с января. (The Telegraph)



Защитник "Арсенала" Киран Тирни не забыл свой бывший клуб и до сих пор играет с щитком, на котором красуется эмблема "Селтика". На втором щитке — эмблема "канониров". (The Sun)