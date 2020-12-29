Светская хроника за вторник
"Арсенал" может вернуть Диего Косту в Премьер-Лигу. "Ливерпуль" не будет покупать защитника в январе. Половина игроков "Манчестер Сити" заболели коронавирусом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Нападающий Диего Коста попросил "Атлетико" разорвать контракт и отпустить его свободным агентом в январе. (Goal)
"Арсенал" следит за ситуацией вокруг Косты и может сделать предложение экс-игроку "Челси". (AS)
Полузащитник "Реала" Иско, вероятно, отправится не в Серию А, а в Премьер-Лигу, где его хотят "Арсенал" и "Эвертон". (Mundo Deportivo)
"Арсенал" надеется спасти свой сезон с помощью полузащитника "Севильи" Жоана Жордана, который оценивается в 32 миллиона фунтов. (The Sun)
До семи игроков могут покинуть "Арсенал" в январе. (The Athletic)
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" сражаются за защитника "Марселя" Бубакара Камара. (Daily Express)
Защитник "Баварии" Давид Алаба готов отвергнуть интерес "Юнайтед" и "Челси", чтобы перейти в "Реал" свободным агентом в конце сезона. (OkDiario)
"Ливерпуль" по-прежнему не планирует покупать защитника в январе, несмотря на новую травму Жоэля Матипа. (Daily Express)
"Вест Хэм" хочет купить защитника "Челси" Фикайо Томори, который ранее договаривался о переходе в "Ренн" на правах аренды. (The Sun)
"Интер" видит в нападающем "Ливерпуля" Дивоке Ориги идеального дублера для Ромелу Лукаку. (Corriere Dello Sport)
"Милан" и "Вулверхэмптон" претендуют на нападающего "Реала" Луку Йовича. (AS)
"Брайтон", "Вест Бромвич" и "Уотфорд" интересуются 21-летним нападающим "Кроули" Максом Уоттсом, забившим 16 голов в 18 матчах этого сезона. (Daily Mail)
У главного тренера "Ньюкасла" Стива Брюса нет денег на зимние трансферы. (The Telegraph)
Но "Ньюкасл" может арендовать защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса. (The Chronicle)
Неназванный клуб Премьер-Лиги сделал предложение по полузащитнику "Марселя" Моргану Сансону. (Le 10 Sport)
"Астон Вилла" хочет полузащитника "Интера" Матиаса Весино. (Calciomercato)
Другое
Половина команды "Манчестер Сити" оказалась инфицирована коронавирусом. (The Sun)
В "Бернли" уверены, что компания ALK Capital завершит приобретение клуба до конца недели. (The Telegraph)
Премьер-Лига едва ли введет дополнительные замены по сотрясению, начиная с января. (The Telegraph)
Защитник "Арсенала" Киран Тирни не забыл свой бывший клуб и до сих пор играет с щитком, на котором красуется эмблема "Селтика". На втором щитке — эмблема "канониров". (The Sun)
29.12.2020 09:00
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Последние комментарии:
Ну вы блин и дебилы.. Рассуждаете хуже тупых фанатиков.
Ислам - это вера. А верить в него может человек любой национальности.
Это как нож - им можно хлеб резать, а можно головы отрезать.
Ну так уничтожьте все ножи на свете... А за одно и разное огнестрельное оружие вашего собственно производства вплоть до ядерных ракет.
В Хиросиме сколько детишек погибло? Во имя чего?
Русские и британцы да прочие французы и испанцы тоже дай ВАШЕ боже сколько положили мирных женщин, детей и стариков.
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Муслимнутые реально варвары и кончи. Налетели в инсте на Салаха с угрозами из-за того, что тот празднует с семьей Рождество и поставил елку. Просто киньте ядерную на ту часть суши плес
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Признать технарь по всем матчам сити, где не успеют сыграть
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