"Челси" не справился с "Астон Виллой"
"Челси" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, потеряв очки в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" — 1:1.
Относительно поражения 3:1 от "Арсенала" из стартового состава "синих" уцелели только Эдуар Менди, Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич. Свой шанс, среди прочих, получили Антонио Рюдигер и Оливье Жиру.
А вот наставник "вилланов" Дин Смит ограничился единственной перестановкой, выпустив Эзри Конса вместо дисквалифицированного Тайрона Мингса.
Хозяева сразу же пошли вперед, но первый опасный момент в матче создали гости. Это Джек Грилиш обводящим ударом заставил Менди вытянуться в струну. Был назначен угловой, и после паса всего того же Грилиша низом в штрафную Анвар Эль-Гази пробил в касание — блок в исполнении Жиру помог голкиперу "Челси" забрать мяч.
"Синие" ответили на 12-й минуте, причем и здесь не обошлось без Грилиша. Джек сделал неудачный пас назад, в результате чего Кристиан Пулишич совершил перехват, ворвался в штрафную и пробил — немного мимо!
Постепенно "Челси" усмирил своего соперника, а на 34-й минуте вполне закономерно открыл счет. Чилуэлл с левого края штрафной сделал передачу на линию вратарской, откуда Жиру, извернувшись, пробил головой — 1:0.
Но едва начался второй тайм, как случился ответный гол. Пока Андреас Кристенсен лежал на газоне, "Вилла" провела свою атаку и после навеса Мэтти Кэша с правого фланга к дальней штанге Эль-Гази пробил в касание между ног Менди — 1:1.
"Синие" не захотели мириться с ничейным результатом и пошли большими силами вперед, но атаковали бестолково — большинство ударов получались неточными или не представляли сложности для Эмилиано Мартинеса.
Гости в свою очередь сосредоточились на контратаках, отвечая редко, но метко. На 69-й минуте Джон Макгинн нанес дальний удар в перекладину — Менди неподвижно наблюдал за полетом мяча. Также шанс имел сразу после своего выхода на замену Джейкоб Рэмси, пробив рядом со штангой.
Невразумительный натиск "Челси" ни к чему не привел, несмотря на выход на замену Кая Хаверца и Тимо Вернера. "Вилла" довольно комфортно удержала ничью.
Если судить по опасным моментам, то ничья — это минимум, что заслужила "Вилла" в этом матче. "Челси" снова не впечатлил, совершив свою четвертую потерю очков в течение декабря.
"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче
28.12.2020 22:25
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Последние комментарии:
свят свят свят
не дай бог
(ответить)
телки на окко вон какие красотки))
кто на них гнал))
https://idiod.video/ihwuwu.jpg
(ответить)
нехило конечно пенсы приуныли
столько гонору было, схемки пилились и перепиливались трижды на дню
а щас такие спокойные стали, ручные практически
(ответить)
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге – фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
(ответить)
Без немцев по моему лучше играется
(ответить)
Абсолютно новый Челси.
(ответить)
Лекса арсенал любит принимать в анал!
(ответить)
Это не аристократы это двойники!!!
(ответить)
27.12.2020 15:03 #
quavo
Да ты завалил бы ебало , пенс среди манков
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27.12.2020 15:19 #
mr-s1n1st3r
Беее, меее (с) Фатима.
Источник: http://fapl.ru/posts/83064/?c=1#c7271593
(ответить)
Четыре матча подряд 1:1 аххахахаххах, апл топ
(ответить)
отскок синей помойки
(ответить)
«Челси» набрал 26 очков после 16 туров АПЛ. При Абрамовиче хуже было только в сезоне-2015/16.
вы не шарите, это чемпионская поступь сильнейшего состава лиги
(ответить)
Нужен новый нападающий для команды, надеюсь это будет Коста или Холланд, один вингер, Одои в аренду, сегодняшний матч он провалил, возможно Депай, один топовый пасующий моторный опорник, Рубен Невеш или Ауар.ну и тренер Тухель
(ответить)
Какая-то нездоровая тенденция на ничейки. Никто не хочет/не может вперёд рвануть.
(ответить)
Журналист и комментатор матча «Челси» – «Астон Вилла» на телеканале BT Sport заявил, что он не ожидал ничего другого от этой игры.
«Невозможно было ожидать другой игры. Два середняка, которые пытаются найти свой футбол. Мне кажется, что обоим клубам везет по ходу сезона, потому что игра, что у одной команды, что у другой отсутствует. Мы столкнулись с двумя школами британского футбола, которые не смогли добиться прогресса в своей игре. Ничья, это закономерный результат, если смотреть на опасные моменты, то оба клуба оформили два 100% подхода, в одном случае они забили, в другом их спасла перекладина, а где-то неточность футболиста», - заявил Джон Смит.
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Аллегри прийде - порядок навиде
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Так то Вилла и получше была
А Вернер и Хаверц два днаря
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Новый, абсолютно другой ......
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bezviz
согласен, хоть есть понимающие, удачи вам в среду против ньюкасла)
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Источник: http://fapl.ru/posts/83098/?c=1#c7273387
Ахахаххахахха
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Какой же ryl Далбаёб. Ему говорят о футболе, а он о хуях. Не зря его колбасники своим считают. Такая же тактика разговора как и "бей-беги" клоппа
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