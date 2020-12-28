"Челси" не справился с "Астон Виллой"

"Челси" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, потеряв очки в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" — 1:1.

Относительно поражения 3:1 от "Арсенала" из стартового состава "синих" уцелели только Эдуар Менди, Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич. Свой шанс, среди прочих, получили Антонио Рюдигер и Оливье Жиру.



А вот наставник "вилланов" Дин Смит ограничился единственной перестановкой, выпустив Эзри Конса вместо дисквалифицированного Тайрона Мингса.



Хозяева сразу же пошли вперед, но первый опасный момент в матче создали гости. Это Джек Грилиш обводящим ударом заставил Менди вытянуться в струну. Был назначен угловой, и после паса всего того же Грилиша низом в штрафную Анвар Эль-Гази пробил в касание — блок в исполнении Жиру помог голкиперу "Челси" забрать мяч.



"Синие" ответили на 12-й минуте, причем и здесь не обошлось без Грилиша. Джек сделал неудачный пас назад, в результате чего Кристиан Пулишич совершил перехват, ворвался в штрафную и пробил — немного мимо!



Постепенно "Челси" усмирил своего соперника, а на 34-й минуте вполне закономерно открыл счет. Чилуэлл с левого края штрафной сделал передачу на линию вратарской, откуда Жиру, извернувшись, пробил головой — 1:0.



Но едва начался второй тайм, как случился ответный гол. Пока Андреас Кристенсен лежал на газоне, "Вилла" провела свою атаку и после навеса Мэтти Кэша с правого фланга к дальней штанге Эль-Гази пробил в касание между ног Менди — 1:1.



"Синие" не захотели мириться с ничейным результатом и пошли большими силами вперед, но атаковали бестолково — большинство ударов получались неточными или не представляли сложности для Эмилиано Мартинеса.



Гости в свою очередь сосредоточились на контратаках, отвечая редко, но метко. На 69-й минуте Джон Макгинн нанес дальний удар в перекладину — Менди неподвижно наблюдал за полетом мяча. Также шанс имел сразу после своего выхода на замену Джейкоб Рэмси, пробив рядом со штангой.



Невразумительный натиск "Челси" ни к чему не привел, несмотря на выход на замену Кая Хаверца и Тимо Вернера. "Вилла" довольно комфортно удержала ничью.



Если судить по опасным моментам, то ничья — это минимум, что заслужила "Вилла" в этом матче. "Челси" снова не впечатлил, совершив свою четвертую потерю очков в течение декабря.



"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче