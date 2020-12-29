Лэмпард: "Не могу просить игроков о большем"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сменил гнев на милость и похвалил своих игроков после очередной потери очков.

Сыграв вничью 1:1 с "Астон Виллой" у себя дома, "Челси" завершил 2020 год со всего одной победой в пяти матчах Премьер-Лиги.



Лэмпард признает, что сейчас "синие" переживают спад, однако Фрэнк предпочел больше не критиковать свою команду, как он это сделал после поражения 3:1 от "Арсенала" в минувшую субботу.



"Это ничья против хорошей команды. Мы показали хороший футбол и заслужили победить, но не победили. Мы переживаем сложный период, и мы хотим прибавить. Мы увидели много признаков того, что в этой команде хороший командный дух, хотя возле чужих ворот у нас не совсем получалась игра".



"Дальше мы должны делать то же самое, но прикладывая больше усилий, потому что это упорный сезон. У нас был сложный отрезок, но сегодня я увидел кое-какие позитивные намеки, которые мне понравились".



"У меня в любом случае были кое-какие идеи насчет перестановок в составе, потому что у нас достаточно игроков, готовых играть. Делая изменения, я старался сохранить баланс и освежить команду. Сегодня вечером я остался доволен, а вовсе не расстроен — за исключением пропущенного гола и того, что мы не забили второй".



"Я доволен вышедшими на поле игроками, доволен их духом".



"Это немного тяжелый период для нас, и мы должны сражаться, чтобы преодолеть его, но я не могу просить от игроков больше, чем они выкладывались и чем трудились сегодня вечером", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.