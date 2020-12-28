"Челси" может позвать Тухеля на место Лэмпарда

Тиаго Силва и Томас Тухель "Челси" проявляет интерес к Томасу Тухелю, ранее в декабре уволенному с поста главного тренера ПСЖ.

Получив от парижан компенсацию в 6 миллионов евро (5.4 млн. фунтов), Тухель вернулся на родину в Германию — но, возможно, ненадолго, как сообщает Bild.

По информации немецкого издания, сегодняшний матч против "Астон Виллы" будет иметь ключевое значение для нынешнего наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда.

Потратив 220 миллионов фунтов на трансферы в минувшее окно, Лэмпард проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге — особенно болезненным вышло поражение 3:1 от кризисного "Арсенала" в минувшую субботу.

В данный момент "синие" занимают только восьмую позицию в Премьер-Лиге, имея равное количество очков с "Астон Виллой", и неудовлетворительный результат в матче с бирмингемской командой может заставить Романа Абрамовича указать Лэмпарду на дверь и позвать Тухеля.

В "Челси" Томас смог бы поработать с тремя игроками сборной Германии: Тимо Вернером, которого Лэмпард на публику раскритиковал после поражения от "Арсенала", Каем Хаверцем, который вышел против "канониров" на самую концовку, и Антонию Рюдигером, который все 90 минут дерби провел в запасе.

Добавим, данная новость Bild заслуживает внимания хотя бы по той причине, что именно это издание первым сообщило об увольнении Тухеля из ПСЖ накануне Рождества.


Метки Лэмпард, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. gunnerlove 28.12.2020 15:06 # gunnerlove
    Чего ж такого особенного добился этот немец?

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  2. asnural 28.12.2020 14:47 # asnural
    Сильва будет рад

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  3. slava-man-utd 28.12.2020 14:43 # slava-man-utd
    Тухель явно попизже будет этого физрука лэмпарда

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  4. hachidlo 28.12.2020 14:20 # hachidlo
    Ин Лемпард ви траст

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  5. asnural 28.12.2020 14:19 # asnural
    Ломбард физручелло....Тухель опытней

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  6. pelja 28.12.2020 14:18 # pelja
    Хмммм...спорное назначение бы вышло.
    1. Тухель ничего серьезного не выиграл, как и Лэмпс. Победа в Лиге 1 это все равно, что считать 4 место в АПЛ за трофей.
    2. Немец хоть и дошел до финала ЛЧ, но делал это с неограниченным бюджетом и Неймаром с Мбаппе в составе.
    3. Как показывает практика, Тухель - истеричка и любитель ругаться с руководством. Грановская его терпеть не станет.

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  7. ilovemanutd 28.12.2020 14:01 # ilovemanutd
    Я вижу логику в действиях руководителей МЮ, они хотят тренера на десятилетия. Руководство Челси, как я понял, будет действовать по привычной стратегии.

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  8. miracle 28.12.2020 13:46 # miracle
    Кикайте сутулого, может Тухель сможет -.-

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  9. chr1s8rown 28.12.2020 13:33 # chr1s8rown
    Липес легенда мш , агент в шельси

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  10. mancunia-planet 28.12.2020 13:28 # mancunia-planet
    Лучше пусть физрук остаётся, у него неплохо получается.

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  11. mkcfc 28.12.2020 13:21 # mkcfc
    Накуй он нужен. Лемпс настроит команду. Нужно время. Сезон переходной. Главное место в лч и само лч

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  12. srapt 28.12.2020 13:10 # srapt
    тренер сильный. Так что вперед Лампусик! Давить Виллу

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  13. brown-ale 28.12.2020 13:07 # brown-ale
    Только ради Хаверца стоит позвать. Может заиграет при нем. Для Лэмпарда он сейчас как дорогая игрушка, с которой Фрэнк не знает что делать.

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  14. makeewadim 28.12.2020 13:04 # makeewadim
    Ну и логика... Тухель с такими игроками как Мбапе, Неймар и ко . не достиг ничего!.. если конечно чемпионат французской лиги считать за победу

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  15. alexomck 28.12.2020 13:03 # alexomck
    купит Ди Марию в Челси и других топарей.

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  16. ry-l 28.12.2020 13:02 # ry-l
    Лучше пожертвовать матчем с Виллой и тремя очками, чтобы прекратить падение в бездну, которое уже началось.

    Тухель ин

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