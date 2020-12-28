"Челси" может позвать Тухеля на место Лэмпарда

"Челси" проявляет интерес к Томасу Тухелю, ранее в декабре уволенному с поста главного тренера ПСЖ.

Получив от парижан компенсацию в 6 миллионов евро (5.4 млн. фунтов), Тухель вернулся на родину в Германию — но, возможно, ненадолго, как сообщает Bild.



По информации немецкого издания, сегодняшний матч против "Астон Виллы" будет иметь ключевое значение для нынешнего наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда.



Потратив 220 миллионов фунтов на трансферы в минувшее окно, Лэмпард проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге — особенно болезненным вышло поражение 3:1 от кризисного "Арсенала" в минувшую субботу.



В данный момент "синие" занимают только восьмую позицию в Премьер-Лиге, имея равное количество очков с "Астон Виллой", и неудовлетворительный результат в матче с бирмингемской командой может заставить Романа Абрамовича указать Лэмпарду на дверь и позвать Тухеля.



В "Челси" Томас смог бы поработать с тремя игроками сборной Германии: Тимо Вернером, которого Лэмпард на публику раскритиковал после поражения от "Арсенала", Каем Хаверцем, который вышел против "канониров" на самую концовку, и Антонию Рюдигером, который все 90 минут дерби провел в запасе.



Добавим, данная новость Bild заслуживает внимания хотя бы по той причине, что именно это издание первым сообщило об увольнении Тухеля из ПСЖ накануне Рождества.