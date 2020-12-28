"Челси" может позвать Тухеля на место Лэмпарда
"Челси" проявляет интерес к Томасу Тухелю, ранее в декабре уволенному с поста главного тренера ПСЖ.
Получив от парижан компенсацию в 6 миллионов евро (5.4 млн. фунтов), Тухель вернулся на родину в Германию — но, возможно, ненадолго, как сообщает Bild.
По информации немецкого издания, сегодняшний матч против "Астон Виллы" будет иметь ключевое значение для нынешнего наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда.
Потратив 220 миллионов фунтов на трансферы в минувшее окно, Лэмпард проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге — особенно болезненным вышло поражение 3:1 от кризисного "Арсенала" в минувшую субботу.
В данный момент "синие" занимают только восьмую позицию в Премьер-Лиге, имея равное количество очков с "Астон Виллой", и неудовлетворительный результат в матче с бирмингемской командой может заставить Романа Абрамовича указать Лэмпарду на дверь и позвать Тухеля.
В "Челси" Томас смог бы поработать с тремя игроками сборной Германии: Тимо Вернером, которого Лэмпард на публику раскритиковал после поражения от "Арсенала", Каем Хаверцем, который вышел против "канониров" на самую концовку, и Антонию Рюдигером, который все 90 минут дерби провел в запасе.
Добавим, данная новость Bild заслуживает внимания хотя бы по той причине, что именно это издание первым сообщило об увольнении Тухеля из ПСЖ накануне Рождества.
28.12.2020 13:00
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Последние комментарии:
Чего ж такого особенного добился этот немец?
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Сильва будет рад
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Тухель явно попизже будет этого физрука лэмпарда
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Ин Лемпард ви траст
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Ломбард физручелло....Тухель опытней
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Хмммм...спорное назначение бы вышло.
1. Тухель ничего серьезного не выиграл, как и Лэмпс. Победа в Лиге 1 это все равно, что считать 4 место в АПЛ за трофей.
2. Немец хоть и дошел до финала ЛЧ, но делал это с неограниченным бюджетом и Неймаром с Мбаппе в составе.
3. Как показывает практика, Тухель - истеричка и любитель ругаться с руководством. Грановская его терпеть не станет.
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Я вижу логику в действиях руководителей МЮ, они хотят тренера на десятилетия. Руководство Челси, как я понял, будет действовать по привычной стратегии.
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Кикайте сутулого, может Тухель сможет -.-
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Липес легенда мш , агент в шельси
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Лучше пусть физрук остаётся, у него неплохо получается.
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Накуй он нужен. Лемпс настроит команду. Нужно время. Сезон переходной. Главное место в лч и само лч
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тренер сильный. Так что вперед Лампусик! Давить Виллу
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Только ради Хаверца стоит позвать. Может заиграет при нем. Для Лэмпарда он сейчас как дорогая игрушка, с которой Фрэнк не знает что делать.
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Ну и логика... Тухель с такими игроками как Мбапе, Неймар и ко . не достиг ничего!.. если конечно чемпионат французской лиги считать за победу
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купит Ди Марию в Челси и других топарей.
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Лучше пожертвовать матчем с Виллой и тремя очками, чтобы прекратить падение в бездну, которое уже началось.
Тухель ин
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