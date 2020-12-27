Клопп не ожидал, что "Вест Бромвич" сыграет 4-6-0

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не ожидал столь оборонительной игры от "Вест Бромвича".

Команда Сэма Эллардайса пропустила быстрый гол на "Энфилде", почти весь матч провела в глухой обороне, но в концовке смогла ответить и вырвать ничью — 1:1.



По словам Клоппа, "красным" было очень сложно играть против такого соперника, который воспользовался тем, что "Ливерпуль" выдохся во втором тайме.



"Разве кто-нибудь мог ожидать, что в первом тайме такая команда, как "Вест Бромвич" будет играть по схеме 6-4-0 или какая там у них была? Думаю, мы неплохо себя показали".



"Во втором тайме мы не смогли делать то же самое, они провели три контратаки и подали слишком много угловых. В этом виноваты мы сами, и по этой причине у нас только одно очко вместо трех".



"Активно вести игру и двигаться — это невероятно сложное испытание, когда соперник постоянно обороняется вдесятером. Правды ради, "Вест Бромвич" справился со своей задачей на 90 минут".



"Вест Бромвич" заслужил очко сегодня вечером, потому что мы не прикончили интригу. Было сложно создавать моменты. В конце концов каждый чувствует, что мы могли и должны были сыграть лучше", — сообщил Клопп Sky Sports.