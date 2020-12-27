Клопп ответил Сульшеру по поводу преимущества

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил своему коллеге Оле Гуннару Сульшеру из "Манчестер Юнайтед" по поводу преимущества в виде зрителей на трибунах.

После ужесточения коронавирусных ограничений только два клуба в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" и "Эвертон", могут приглашать зрителей на свои домашние матчи, пускай и в количестве не более 2 тысяч людей за раз.



Ранее в декабре Сульшер жаловался, что это дает "Ливерпулю" преимущество, однако у Клоппа есть свое мнение на этот счет.



"Что я могу сказать? Мы здесь не при чем. Как клуб, мы здесь не при чем. Это решение принято без нашего участия".



"Это лишь кое-что говорит о людях Ливерпуля. Здесь у нас было массовое тестирование, причем довольно рано. Кажется, четыре или пять недель назад. Возможно, еще раньше".



"Если кто-нибудь говорит об этом, вы воспринимаете это как жалобу, но я не знаю, как можно жаловаться на такие вещи — я желаю каждому снова испытать ощущение от зрителей на трибунах".



"Я не вижу в этом огромного преимущества. Просто так приятнее, вот и все", — цитирует Клоппа Daily Express.