Клопп ответил Сульшеру по поводу преимущества
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил своему коллеге Оле Гуннару Сульшеру из "Манчестер Юнайтед" по поводу преимущества в виде зрителей на трибунах.
После ужесточения коронавирусных ограничений только два клуба в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" и "Эвертон", могут приглашать зрителей на свои домашние матчи, пускай и в количестве не более 2 тысяч людей за раз.
Ранее в декабре Сульшер жаловался, что это дает "Ливерпулю" преимущество, однако у Клоппа есть свое мнение на этот счет.
"Что я могу сказать? Мы здесь не при чем. Как клуб, мы здесь не при чем. Это решение принято без нашего участия".
"Это лишь кое-что говорит о людях Ливерпуля. Здесь у нас было массовое тестирование, причем довольно рано. Кажется, четыре или пять недель назад. Возможно, еще раньше".
"Если кто-нибудь говорит об этом, вы воспринимаете это как жалобу, но я не знаю, как можно жаловаться на такие вещи — я желаю каждому снова испытать ощущение от зрителей на трибунах".
"Я не вижу в этом огромного преимущества. Просто так приятнее, вот и все", — цитирует Клоппа Daily Express.
27.12.2020 13:00
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Когда это Сульшер говорил? Где пруфы.
Насекомому приснилось наверное.
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Красавчик. В очередной раз поставил ноющего тупого бестрофейного куколда на место.
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