Артета испытал облегчение после победы над "Челси"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что испытал облечение после матча с "Челси", и теперь надеется, что победа 3:1 станет переломным моментом для "канониров".
На Boxing Day "Арсеналу" удалось прервать свою затяжную черную полосу, победив в Премьер-Лиге впервые с 1 ноября.
Артету очень порадовало качество футбола в исполнении "канониров", и теперь Микель хочет видеть это чаще.
"Думаю, "облегчение" — наиболее уместное здесь слово. Также я горжусь нашей игрой и рад кое-что дать фанатам, которые по понятным причинам были расстроены нашими результатами".
"Надеюсь, это станет переломным моментом и заставит команду поверить в себя, потому что я знаю, что они способны играть на этом уровне. Мы знали, насколько хорош "Челси", но в важные моменты матча мы были лучше", — сообщил Артета Sky Sports.
27.12.2020 00:05
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Концовочку всё равно провалил, и если бы не Лено еще неизвестно чем бы всё закончилось. Понятно хотелось разгрома, но после 5-6 100% моментов и перекладины уже совсем расслабилась команда, а так делать нельзя.
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Главное, набрать 6 очков в ближайших двух турах. Вот тогда точно станет хорошо
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Артета испытал облегчение после победы над "Челси", хорошенько посрав на головы абсолютно е6анутым глорам синей помойки
Источник: http://fapl.ru/posts/83057/
Вот такой заголовок нужно было
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