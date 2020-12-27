Артета испытал облегчение после победы над "Челси"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что испытал облечение после матча с "Челси", и теперь надеется, что победа 3:1 станет переломным моментом для "канониров".

На Boxing Day "Арсеналу" удалось прервать свою затяжную черную полосу, победив в Премьер-Лиге впервые с 1 ноября.

Артету очень порадовало качество футбола в исполнении "канониров", и теперь Микель хочет видеть это чаще.

"Думаю, "облегчение" — наиболее уместное здесь слово. Также я горжусь нашей игрой и рад кое-что дать фанатам, которые по понятным причинам были расстроены нашими результатами".

"Надеюсь, это станет переломным моментом и заставит команду поверить в себя, потому что я знаю, что они способны играть на этом уровне. Мы знали, насколько хорош "Челси", но в важные моменты матча мы были лучше", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 00:05

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  1. gameboy 27.12.2020 00:12 # gameboy
    Концовочку всё равно провалил, и если бы не Лено еще неизвестно чем бы всё закончилось. Понятно хотелось разгрома, но после 5-6 100% моментов и перекладины уже совсем расслабилась команда, а так делать нельзя.

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  2. denkik 27.12.2020 00:08 # denkik
    Главное, набрать 6 очков в ближайших двух турах. Вот тогда точно станет хорошо

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  3. windranger 27.12.2020 00:08 # windranger
    Артета испытал облегчение после победы над "Челси", хорошенько посрав на головы абсолютно е6анутым глорам синей помойки

    Источник: http://fapl.ru/posts/83057/

    Вот такой заголовок нужно было

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