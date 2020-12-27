Артета испытал облегчение после победы над "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что испытал облечение после матча с "Челси", и теперь надеется, что победа 3:1 станет переломным моментом для "канониров".

На Boxing Day "Арсеналу" удалось прервать свою затяжную черную полосу, победив в Премьер-Лиге впервые с 1 ноября.



Артету очень порадовало качество футбола в исполнении "канониров", и теперь Микель хочет видеть это чаще.



"Думаю, "облегчение" — наиболее уместное здесь слово. Также я горжусь нашей игрой и рад кое-что дать фанатам, которые по понятным причинам были расстроены нашими результатами".



"Надеюсь, это станет переломным моментом и заставит команду поверить в себя, потому что я знаю, что они способны играть на этом уровне. Мы знали, насколько хорош "Челси", но в важные моменты матча мы были лучше", — сообщил Артета Sky Sports.