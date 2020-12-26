"Арсенал" шокировал "Челси"

"Арсенал" одержал свою первую с 1 ноября победу в Премьер-Лиге, убедительно переиграв "Челси" со счетом 3:1.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поменял шестерых игроков в стартовом составе относительно поражения от "Эвертона", оказав доверие Пабло Мари, Эктору Беллерину, Граниту Джаке, Эмилю Смит-Роу, Габриэлю Мартинелли и Александру Лакасетту.



В старт "синих" вернулись Рис Джеймс и Матео Ковачич, заменив Сесара Аспиликуэту и Жоржиньо. Бен Чилуэлл тоже появился с первых минут, залечив свою болячку.



"Арсенал" чуть лучше начал матч и уже на первой минуте создал опасный момент. Воспользовавшись осечкой Тиаго Силвы, Мартинелли получил возможность пробить, но по воротам не попал.



Постепенно "Челси" выравнял игру, а на 13-й минуте ответил своим моментом. Это Мейсон Маунт ударом со штрафного, назначенного по вине Джаки, задел внешнюю сторону штанги.



Ключевой момент матча случился на 33-й минуте, когда Джеймс зацепил сзади Кирана Тирни в своей штрафной, и рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Лакасетт развел Эдуара Менди и мяч по разным углам — 1:0.



Забитый гол придал "канонирам" уверенности, и незадолго до перерыва это вылилось во второй гол. Джака блестяще обвел стенку ударом со штрафного — 2:0.



С началом второго тайма "Челси" принялся осаждать ворота Бернда Лено. "Арсенал" затаился, а на 56-й минуте сделал счет разгромным. Букайо Сака с дальнего края штрафной площади забросил мяч за шиворот Менди — 3:0.



Вскоре счет мог стать еще крупнее — дважды на удар выходил Мартинелли, но Менди оба раза выручил "синих".



"Челси" уже был сломлен духом и не создавал особых проблем хозяевам, атакуя больше не виду.



На 83-й минуте Менди просто подарил мяч Лакасетту, но затем сам же отразил обводящий мяч французского нападающего. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Мохамед Эльнени сотряс перекладину.



Четвертый гол напрашивался, однако случился в другие ворота. Это Тэмми Абрахэм отправил мяч в сетку с близкого расстояния на 85-й минуте — 3:1. "Синие" забили своим первым в матче ударом в створ.



"Челси" воодушевился, и на последней минуте основного времени Маунт заработал пенальти. К точке подошел Жоржиньо, но пробить Лено не смог.



Обе команды по-настоящему удивили. "Арсенал" давно не был так хорош и так везуч. "Челси" показал крайне беззубую игру и легко мог пропустить больше трех голов.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче