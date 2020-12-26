"Арсенал" шокировал "Челси"
"Арсенал" одержал свою первую с 1 ноября победу в Премьер-Лиге, убедительно переиграв "Челси" со счетом 3:1.
Главный тренер "канониров" Микель Артета поменял шестерых игроков в стартовом составе относительно поражения от "Эвертона", оказав доверие Пабло Мари, Эктору Беллерину, Граниту Джаке, Эмилю Смит-Роу, Габриэлю Мартинелли и Александру Лакасетту.
В старт "синих" вернулись Рис Джеймс и Матео Ковачич, заменив Сесара Аспиликуэту и Жоржиньо. Бен Чилуэлл тоже появился с первых минут, залечив свою болячку.
"Арсенал" чуть лучше начал матч и уже на первой минуте создал опасный момент. Воспользовавшись осечкой Тиаго Силвы, Мартинелли получил возможность пробить, но по воротам не попал.
Постепенно "Челси" выравнял игру, а на 13-й минуте ответил своим моментом. Это Мейсон Маунт ударом со штрафного, назначенного по вине Джаки, задел внешнюю сторону штанги.
Ключевой момент матча случился на 33-й минуте, когда Джеймс зацепил сзади Кирана Тирни в своей штрафной, и рефери Майкл Оливер назначил пенальти. Лакасетт развел Эдуара Менди и мяч по разным углам — 1:0.
Забитый гол придал "канонирам" уверенности, и незадолго до перерыва это вылилось во второй гол. Джака блестяще обвел стенку ударом со штрафного — 2:0.
С началом второго тайма "Челси" принялся осаждать ворота Бернда Лено. "Арсенал" затаился, а на 56-й минуте сделал счет разгромным. Букайо Сака с дальнего края штрафной площади забросил мяч за шиворот Менди — 3:0.
Вскоре счет мог стать еще крупнее — дважды на удар выходил Мартинелли, но Менди оба раза выручил "синих".
"Челси" уже был сломлен духом и не создавал особых проблем хозяевам, атакуя больше не виду.
На 83-й минуте Менди просто подарил мяч Лакасетту, но затем сам же отразил обводящий мяч французского нападающего. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Мохамед Эльнени сотряс перекладину.
Четвертый гол напрашивался, однако случился в другие ворота. Это Тэмми Абрахэм отправил мяч в сетку с близкого расстояния на 85-й минуте — 3:1. "Синие" забили своим первым в матче ударом в створ.
"Челси" воодушевился, и на последней минуте основного времени Маунт заработал пенальти. К точке подошел Жоржиньо, но пробить Лено не смог.
Обе команды по-настоящему удивили. "Арсенал" давно не был так хорош и так везуч. "Челси" показал крайне беззубую игру и легко мог пропустить больше трех голов.
"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче
26.12.2020 22:25
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Последние комментарии:
Сегодня лысая шаралатанка отсосет от ньюкасла по полной ехехехехехехехехех и станут королевами шлюх ухеееееехеххехехехехеехихихихихихихихихихихихих ихиххииххихихи
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В последние месяцы в рядах ярых овнеров канониров были болельщики пенсов, указывая им место под шконкой и считая Артету физруком. Ладно, были к этому предпосылки.
Но что же получается их клуб, если такой слабый соперник их нагнул и без плевка затащил свое ядро в пучину Челси?
Получается пенсы хуже тех, кто под шконкой, а физрук Артета лучше сутулого Лемпса.
Лэмпс взялся и обосрался в виду отсутствии идей на перспективу, дилетантского подхода к составу и впускания 200 лямов на ветер. В любом другом клубе, Вернер и Хаверц заиграли бы отлично, но не у пенсов.
Вон Стиви вдали от суеты из арендованного(позже выкупленного) Райана Кента сделал конфетку, а Лэмпс готовых талантов губит вдоволь. С таким составом играть так и проебывать гуннерам, это преступление.
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bezviz Членолиз
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ожидаемо поимели лондонцев
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Ну что тут сказать? Все основное уже не раз был сказано до этого матча.
Скажу честно, надеялся, что Арсенал сыграет в стиле ВХ или других бомжей из подвала таблицы и сам напривозит себе пару-тройку мячей, ибо в Челси я был на 100% уверен, что это позорище и безобразие в исполнении пенсов никуда не денется - Лэмпард себе не изменит.
Но, Артета держит марку и сделал необходимый минимум для получения преимущества по всем компонентам на поле. Особого он не сделал ничего, он и не мог: состав не располагает. Особо лишь продолжает обсираться наша легенда клуба. Но стабильность зато! Стабильное отсутствие игры осознанной.
Балансы-шмансы - эти байки детям будете рассказывать. Как я и говорил, молотков обыграли благодаря случаю. Сегодня халявы не пришло - получите-распишитесь.
По персоналиям, к концу матча: отвратительно у всех, но более-менее Маунт и Абрахам на индивиуальном уровне демонстрировали мысль. Если в первой тайме еще что-то пробовали, то там лишь Джеймс, Канте и Вернер в негативном свете выделялись.
Вердикт:
Я считаю, это уже приговор, это уже был штапм на профнепригодности Лэмпарда. Если он истинный Челсиец, то должен взять самоотвод, уйти по-мужски.
Очень тревожным звоночком был проигрыш в финале КА: когда, казалось бы, ну приди и забери просто этот трофей, сделай хотя бы тренерский минимум - не обделайся. Сегодняшние 3-1 - это квинтэссенция того, что Лэмпард делает у руля клуба.
Дальше лучше не будет. Если не хотят снова закончить сезоне за бортом еврокубков - нужно уже сейчас что-то предпринимать. Потенциал в команде есть приличный, как миниуму на топ-3. Нужен лишь правильный специалист, чтобы его извлечь.
Гуннеров с победой - она вам нужнее.
Всем добра, а гриту - залупу конскую
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Гучи Флип Флап!
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если быть реалистом одному дали триллион а второму мустафи
я хз что еще писать
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У Тараса рот, как магазин... Супермаркет бл..
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London is RED!
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Да тут охуеть древние мамонты ггшки со дна шконки поднимаются уаааахааахахахахахахахахаха охуется, ебать вас в ротан опущенцы, обдолбаннын ггшки, конченые шлюхи просто ёж же в натуре, да пенсы рядом с этими кончеными пидарами в сторонке курят, я в ахуе
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Блять ,чет слишком много опущенных гунерастов повылазило,боюсь что даже 88ой не справится со всей этой гей-ордой в одиночку...
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Нужно еще денег на трансферы
Ещё 300 лямов зимой
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А что пенсы? Опять не повезло? Походу наоборот, Челси просто не уровень 4-ки, но иногда им везёт и выдают неплохие, даже не матчи, а отрезки, как например с вест Хэмом, когда две дуры за 2 минуты влетают.
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Состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч!
XI | Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Родриго, КДБ (К), Бернарду, Торрес, Стерлинг.
ЗАПАСНЫЕ | Штеффен, Агуэро, Зинченко, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Марез, Фоден, Палмер.
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Лил памп тоже гений, кста
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Несправедливый результат! Должно было быть 5-0,но 3-1, эх,повезло Членпарду...
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Это абсолютно другой, НОВЫЙ ЧЛЕНЧЕ!
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Ну аснл по делу победил, даже не скажешь, что команда в говне и играли каким-то полурезервом, но запасных артета херовых выпустил, никакой энергии от них, хотя вроде бы свеженькие.
Интересно, начнет ли сейчас лэмпард опять игроков своих винить, или впервые на себя вину возьмет
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10 очков от 4 место,сезон еще можно спасти,главное виллиана и луиза по дальше от основного состава держать
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Капец позор в рот вые6аному гейкулубу аснлу проиграть.
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