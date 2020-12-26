Джеррард оценил свои шансы стать преемником Клоппа

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что его связь с "Ливерпулем" и статус легенды не гарантируют ему роль преемника Юргена Клоппа.

Джеррард, сыгравший более 700 матчей за мерсисайдский клуб, никогда не скрывал своих амбиций насчет позиции главного тренера "красных", да и сам Клопп однажды назвал Стивена своим возможным преемником.



Однако Джеррард старается оставаться реалистом и понимает, что столкнется с огромной конкуренцией, если когда-нибудь Клопп освободит свое место.



"Мне часто задают этот вопрос, и, на мой взгляд, будет то, чему суждено быть. Хотел бы я стать тренером "Ливерпуля" однажды? Мечтаю ли я об этом? Конечно".



"Этот клуб значит все для меня, но сейчас мы обладаем одним из лучших, если не лучим тренером в мире, который проявляет себя абсолютно невероятным образом с момента своего прихода".



"А тот успех, которого он добился в последние пару лет, говорит о том, что "Ливерпуль" находится в великолепном положении. Пускай так будет и дальше".



"Этот клуб обращался со мной абсолютно невероятным образом на протяжении моей игровой карьеры, я по-прежнему смотрю все их матчи, у нас по-прежнему очень крепкие отношения, и в их команде играют некоторые из моих бывших партнеров. Больше здесь нечего обсуждать".



"Люди, которые говорят о моем возвращении... Кто знает? Очень сложно предсказать будущее. Только то, что я хорошо выступал за "Ливерпуль" как игрок, не означает, что я непременно буду кандидатом на роль следующего тренера".



"Вы знаете и я знаю, что образуется очередь длиной в милю из первоклассных тренеров, если эта вакансия однажды возникнет. Но твоя связь с клубом не значит, что ты лучший человек для этой работы", — сообщил Джеррард The Athletic.