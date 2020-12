Светская хроника за пятницу

Маркос Алонсо стал целью для "Атлетико". Дивок Ориги может перейти в "Вулверхэмптон". Шкодран Мустафи не нужен "Барселоне". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Защитник "Челси" Маркос Алонсо стал целью для "Атлетико". (El Chiringuito)



"Челси" поспорит с "Манчестер Юнайтед" за 19-летнего полузащитника "Индепендьенте дель Валье" Мойсеса Кайседо. (Daily Mail)



"Милан" надеется предотвратить переход Хакана Чалханоглу в "Юнайтед" с помощью нового контракта для турецкого полузащитника. (Goal)



"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" следят за 29-летним полузащитником "Аталанты" Мартеном Де Роном. (90min)



"Вулверхэмптон" заинтересован в нападающем "Ливерпуля" Дивоке Ориги. (HLN)



"Барселона" отрицает свой интерес к защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи. (Mundo Deportivo)



ПСВ выразил желание арендовать защитника "Арсенала" Вильяма Салиба. (The Sun)



Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат исключил переход в свой клуб нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна. (FC Update)



Другое



"Арсенал" — второй после дортмундской "Боруссии" фаворит в борьбе за Томаса Тухеля, уволенного с поста главного тренера ПСЖ. (The Sun)



Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса устроил монолог на 41 минуту, объясняя, почему его команда была лучше в проигранном матче против "Юнайтед". (Daily Mail)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил назвал Маттео Гендузи самым недооцененным игроком, с которым он когда-либо играл вместе. (The Sun)



Компания Budweiser разослала пиво из специальной коллекции каждому голкиперу, которому забивал в своей карьере нападающий "Барселоны" Лионель Месси. (The Sun)