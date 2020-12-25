Светская хроника за пятницу
Маркос Алонсо стал целью для "Атлетико". Дивок Ориги может перейти в "Вулверхэмптон". Шкодран Мустафи не нужен "Барселоне". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Защитник "Челси" Маркос Алонсо стал целью для "Атлетико". (El Chiringuito)
"Челси" поспорит с "Манчестер Юнайтед" за 19-летнего полузащитника "Индепендьенте дель Валье" Мойсеса Кайседо. (Daily Mail)
"Милан" надеется предотвратить переход Хакана Чалханоглу в "Юнайтед" с помощью нового контракта для турецкого полузащитника. (Goal)
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" следят за 29-летним полузащитником "Аталанты" Мартеном Де Роном. (90min)
"Вулверхэмптон" заинтересован в нападающем "Ливерпуля" Дивоке Ориги. (HLN)
"Барселона" отрицает свой интерес к защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи. (Mundo Deportivo)
ПСВ выразил желание арендовать защитника "Арсенала" Вильяма Салиба. (The Sun)
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат исключил переход в свой клуб нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна. (FC Update)
Другое
"Арсенал" — второй после дортмундской "Боруссии" фаворит в борьбе за Томаса Тухеля, уволенного с поста главного тренера ПСЖ. (The Sun)
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса устроил монолог на 41 минуту, объясняя, почему его команда была лучше в проигранном матче против "Юнайтед". (Daily Mail)
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил назвал Маттео Гендузи самым недооцененным игроком, с которым он когда-либо играл вместе. (The Sun)
Компания Budweiser разослала пиво из специальной коллекции каждому голкиперу, которому забивал в своей карьере нападающий "Барселоны" Лионель Месси. (The Sun)
25.12.2020 19:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тухеля подписывать срочно, Артет с его тактикой катания мяча в центре уже все показал, включая уровень большей части игроков, но новых и скилловых с репутацией уже не привлечь.
(ответить)
ну вот должок за Жоту и отдадим в виде Ориги)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий