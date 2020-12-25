Моуриньо хочет купить Забитцера в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассчитывает укрепить состав своей команды полузащитником "РБ Лейпциг" Марселе Забитцером в январе, но это будет стоить недешево.

Еще недавно "шпоры" лидировали в Премьер-Лиге, но после всего одного набранного очка в матчах против "Лестера", "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас" были отброшены на шестое место.



"Тоттенхэм" не только ведет отчаянную борьбу за место в топ-4, но продолжает свой путь в Кубке Лиги и Лиге Европы, поэтому Моуриньо ощущает потребность в свежей крови на вторую половину сезона.



Как сообщает Daily Mail, на радаре у Моуриньо находится Забитцер, который забил 46 голов и отдал 38 результативных передач в 203 матчах за "РБ Лейпциг".



Клуб из Лейпцига оценивает свою звезду в 45 миллионов фунтов, и продажа полузащитника Танги Ндомбеле в "Барселону" очень бы помогла "шпорам" осилить столь крупную покупку посреди сезона.



Добавим, контракт 26-летнего австрийца истекает в 2022 году, поэтому "РБ Лейпциг" должен быть сговорчив.