"Лестер" представил свою новую тренировочную базу

"Лестер" официально представил свою новую тренировочную базу, к занятиям на которой команда Брендана Роджерса приступает сегодня.

Как и "Ливерпуль" в прошлом месяце, "Лестер" решил не откладывать переезд на новую базу, строительство которой началось весной прошлого года.



Новая база обошлась "Лестеру" в 100 миллионов фунтов и была названа в честь в честь погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи. "Лисы" получили современный тренировочный комплекс, который содержит 14 полноразмерных полей и мини-стадион для юношеских команд на 499 зрителей.



Новая база была построена в деревушке Сигрейв, пригороде Лестера, на месте бывшего гольф-клуба, причем половину из 18 лунок "лисы" сохранили, чтобы игроки могли развлечься в свободное время.



































































