"Лестер" представил свою новую тренировочную базу

Новая тренировочная база Лестера "Лестер" официально представил свою новую тренировочную базу, к занятиям на которой команда Брендана Роджерса приступает сегодня.

Как и "Ливерпуль" в прошлом месяце, "Лестер" решил не откладывать переезд на новую базу, строительство которой началось весной прошлого года.

Новая база обошлась "Лестеру" в 100 миллионов фунтов и была названа в честь в честь погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи. "Лисы" получили современный тренировочный комплекс, который содержит 14 полноразмерных полей и мини-стадион для юношеских команд на 499 зрителей.

Новая база была построена в деревушке Сигрейв, пригороде Лестера, на месте бывшего гольф-клуба, причем половину из 18 лунок "лисы" сохранили, чтобы игроки могли развлечься в свободное время.

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера

Новая тренировочная база Лестера


Метки Лестер, фото

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. noi39 24.12.2020 13:40 # noi39
    Тенденция прослеживается.

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  2. srapt 24.12.2020 13:40 # srapt
    лол променяли деревянного цз на шикарный космодром

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  3. yela 24.12.2020 13:35 # yela
    Весьма недурно

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  4. beatles-red 24.12.2020 13:27 # beatles-red
    Продали манкам Магуайера и за счет этого построили здание лучше Олд траффорад

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  5. recyjoed 24.12.2020 13:17 # recyjoed
    за все это заплатили 1,3 магуаира)))

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  6. recyjoed 24.12.2020 13:16 # recyjoed
    рядом с беговыми дорожками зачем-то понаставили тренажеров...

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  7. ensiferum 24.12.2020 13:09 # ensiferum
    Нехерого так.

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