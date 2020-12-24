"Лестер" представил свою новую тренировочную базу
"Лестер" официально представил свою новую тренировочную базу, к занятиям на которой команда Брендана Роджерса приступает сегодня.
Как и "Ливерпуль" в прошлом месяце, "Лестер" решил не откладывать переезд на новую базу, строительство которой началось весной прошлого года.
Новая база обошлась "Лестеру" в 100 миллионов фунтов и была названа в честь в честь погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи. "Лисы" получили современный тренировочный комплекс, который содержит 14 полноразмерных полей и мини-стадион для юношеских команд на 499 зрителей.
Новая база была построена в деревушке Сигрейв, пригороде Лестера, на месте бывшего гольф-клуба, причем половину из 18 лунок "лисы" сохранили, чтобы игроки могли развлечься в свободное время.
24.12.2020 13:00
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Тенденция прослеживается.
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лол променяли деревянного цз на шикарный космодром
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Весьма недурно
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Продали манкам Магуайера и за счет этого построили здание лучше Олд траффорад
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за все это заплатили 1,3 магуаира)))
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рядом с беговыми дорожками зачем-то понаставили тренажеров...
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Нехерого так.
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