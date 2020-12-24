Данни Роуз угодил в аварию в четыре утра

Данни Роуз В ночь со вторника на среду защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз устроил автомобильную аварию.

Как сообщает The Sun, около четырех часов утра среды Роуз врезался в центральный разделить на трассе A45 в Нортгемптоне.

Сам Данни не пострадал, однако его автомобиль лишился баннера и одного из колес.

Прибывшая на место происшествия полиция арестовала 30-летнего игрока сборной Англии за опасное вождение и доставила в участок для последующих разбирательств.

"Судя по всему, он врезался в центральный разделитель. Машина очень сильно пострадала и осталась только на трех колесах. Ему повезло, что он выжил".

"Он сдал тест на алкоголь, но даже не приблизился допустимому лимиту. Тем не менее, офицеры арестовали его за опасное вождение и были обеспокоены его состоянием", — цитирует свой источник издание.

Добавим, что в этом сезоне Роуз, зарабатывающий 70 тысяч фунтов в неделю, не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" и даже не получил игровой номер на сезон.


Метки происшествия, Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2020 10:00

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