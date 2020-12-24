Данни Роуз угодил в аварию в четыре утра

В ночь со вторника на среду защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз устроил автомобильную аварию.

Как сообщает The Sun, около четырех часов утра среды Роуз врезался в центральный разделить на трассе A45 в Нортгемптоне.



Сам Данни не пострадал, однако его автомобиль лишился баннера и одного из колес.



Прибывшая на место происшествия полиция арестовала 30-летнего игрока сборной Англии за опасное вождение и доставила в участок для последующих разбирательств.



"Судя по всему, он врезался в центральный разделитель. Машина очень сильно пострадала и осталась только на трех колесах. Ему повезло, что он выжил".



"Он сдал тест на алкоголь, но даже не приблизился допустимому лимиту. Тем не менее, офицеры арестовали его за опасное вождение и были обеспокоены его состоянием", — цитирует свой источник издание.



Добавим, что в этом сезоне Роуз, зарабатывающий 70 тысяч фунтов в неделю, не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" и даже не получил игровой номер на сезон.