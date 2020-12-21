Сульшер не считает, что Джеймс симулировал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выступил в защиту своего вингера Даниэля Джеймса, получившего очередную желтую карточку за симуляцию.

Получив два "горчичника" за нырки в прошлом сезоне, в воскресенье против "Лидса" Джеймс взялся за старое, будучи предупрежденным рефери Энтони Тэйлором за падение в чужой штрафной.



Тем не менее, 23-летний валлиец отлично провел этот победный для "Юнайтед" матч, забив один из шести голов своей команды (6:2).



Примечательно, что в январе 2019 Джеймс едва не перешел в "Лидс", уже согласовав контракт и получив игровой номер на тренировочной базе "белых". Спустя пять месяцев Даниэль стал первым новичком "Юнайтед" при Сульшере, но Оле Гуннар не думал об этом, выпуская стремительного вингера в старте.



"Совершенно не думал об этом, Дэн — игрок "Манчестер Юнайтед". Он раз за разом доказывает, что может улучшать нашу игру с помощью своей исключительной скорости".



"Не сказать, что я переживаю насчет этого, но у меня не укладывается в голове, как он получил желтую карточку там, где должен был получить пенальти. Это фол".



"Прежде его практически называли симулянтом, но его невозможно остановить на такой скорости. Если бы защитник развернулся и попытался догнать его, Дэн убежал бы от него".



"Мы отводим Дэну важную роль, и "Лидс" как клуб, в который он почти перешел, не имеет к этому отношения", — цитирует Джеймса Manchester Evening News.