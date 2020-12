Светская хроника за понедельник

Лионель Месси согласен получать вдвое меньше ради перехода в "Манчестер Сити". Борьба за Ива Биссума накаляется. "Шальке-04" ждет предложение "Ливерпуля" по Озану Кабаку. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Ради перехода в "Манчестер Сити" нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласен на двукратное понижение своей текущей зарплаты в 750 тысяч фунтов в неделю. (90min)



Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло исключает уход нападающего Пауло Дибалы, которого сватали в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mail)



"Юнайтед" готов поспорить с "Ливерпулем" и "Арсеналом" за полузащитника "Брайтона" Ива Биссума. (Daily Express)



"Реал" тоже хочет Биссума. (Defensa Central)



"Шальке-04" ожидает получить предложение от "Ливерпуля" по защитнику Озану Кабаку и собирается попросить нападающего Дивока Ориги взамен. (The Telegraph)



"Барселона" и "Интер" сражаются за полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума. (Tuttomercatoweb)



"Ливерпуль" передумал отпускать защитника Риса Уильямса в аренду в январе. (The Sun)



"Герта" хочет выкупить полузащитника Маттео Гендузи, которого сейчас арендует у "Арсенала". (talkSPORT)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уговаривает полузащитника "Реала" Луку Модрича вернуться к "шпорам". (AS)



"Тоттенхэм" собирается досрочно вернуть полузащитника Жедсона Фернандеша в "Бенфику" в январе. (Jornal de Noticias)



"Марсель" мечтает о нападающем "Челси" Оливье Жиру. (Le 10 Sport)



"Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лестер" и "Вест Хэм" поспорят за защитника Александра Зинченко, которого "Сити" готов отпустить в январе. (90min)



"Лестер" готов отпустить вингера Демарая Грея. (90min)



"Лидс" и "Ньюкасл" хотят левого защитника "Буде-Глимт" и сборной Норвегии Фредрика Андре Бьоркана. (TEAMtalk)



Другое



Славен Билич узнал о своем увольнении с поста главного тренера "Вест Бромвича", когда команда возвращалась на автобусе с матча против "Сити". (The Telegraph)



Уволив Владимира Ивича, своим новым главным тренером "Уотфорд" назначил Хиско Муньоса из тбилисского "Динамо". (Sky Sports)



Бывший защитник"Юнайтед" Габриэль Хайнце стал главным тренером "Атланты", заключив с клубом МЛС двухлетний контракт. (BBC)



Защитнику "Челси" Рису Джеймсу может потребоваться операция на проблемном правом колене. (The Athletic)



Ассоциация профессиональных игроков определила, что 80 процентов футболистов высказываются за то, чтобы продолжать преклонять колено перед матчами. (Sky Sports)



Звезда "Фулхэма" Том Кэрни припарковал свой роскошный автомобиль Lamborgini стоимостью 220 тыс. фунтов на месте для инвалидов. (The Sun)