Клопп и "Ливерпуль" получили награды от BBC

"Ливерпуль" и Юрген Клопп получил по призу во время ежегодной церемонии вручения спортивных наград BBC.

В минувшем сезоне Клопп выиграл с "Ливерпулем" Премьер-Лигу, и это чемпионство стало первым для мерсисайдского клуба за последние 30 лет.



Поэтому нет ничего удивительного, что Юрген был назван BBC лучшим тренером в 2020 году, а "красные" — лучшей командой.



"Кстати, выиграть эту награду в Манчестере еще приятнее".



"Моя команда заслуживает этого. Они проделали невероятную работу. Характер, желание плюс мощь клуба, которая огромна. Это был замечательный момент".



"Мы можем подождать фанатов. Мы делаем все возможное, чтобы сократить это ожидание до их возвращения".



"Мы организуем большую вечеринку, когда это будет позволено. Надеюсь, к тому времени мы выиграем еще что-нибудь, чтобы отметить всем вместе. Нам не терпится их снова увидеть", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



На "Энфилд" могла отправиться еще награда, однако капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон проиграл борьбу чемпиону "Формулы-1" Льюису Хэмилтону за звание Спортивной Персоны Года.