Ван Галь: "Ван де Бек принял неправильное решение"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь в очередной раз заявил, что переход полузащитника Донни Ван де Бек к "красным дьяволам" был ошибкой.

В этом сезоне Премьер-Лиги Ван де Бек, купленный в летнее трансферное окно у "Аякса" за 40 миллионов фунтов, отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед".



Ван Галю кажется, что его соотечественник переоценил свои возможности, когда согласился на конкуренцию с Бруну Фернандешем и Полем Погба.



"Есть так много команд, где Ван де Бек смотрелся бы лучше, чем в "Юнайтед". Под этими другими командами я подразумеваю тоже команды топ-уровня в Европе".



"Надеюсь, время Ван де Бека в "Юнайтед" еще придет, но если начистоту... Он принял неправильное решение".



"Ты не переходишь туда, где и так есть Фернандеш с Погба. Эти двое занимают позиции, где Ван де Бек играет лучше всего. При этом Погба даже не играет каждую неделю!"



"Фернандеш важнее, чем кто-либо, поэтому он играет всегда. И у Ван де Бека нет тех же качеств, что у Фернандеша", — цитирует Ван Галя Daily Mirror.