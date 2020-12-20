Ван Галь: "Ван де Бек принял неправильное решение"

Донни Ван де Бек Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь в очередной раз заявил, что переход полузащитника Донни Ван де Бек к "красным дьяволам" был ошибкой.

В этом сезоне Премьер-Лиги Ван де Бек, купленный в летнее трансферное окно у "Аякса" за 40 миллионов фунтов, отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед".

Ван Галю кажется, что его соотечественник переоценил свои возможности, когда согласился на конкуренцию с Бруну Фернандешем и Полем Погба.

"Есть так много команд, где Ван де Бек смотрелся бы лучше, чем в "Юнайтед". Под этими другими командами я подразумеваю тоже команды топ-уровня в Европе".

"Надеюсь, время Ван де Бека в "Юнайтед" еще придет, но если начистоту... Он принял неправильное решение".

"Ты не переходишь туда, где и так есть Фернандеш с Погба. Эти двое занимают позиции, где Ван де Бек играет лучше всего. При этом Погба даже не играет каждую неделю!"

"Фернандеш важнее, чем кто-либо, поэтому он играет всегда. И у Ван де Бека нет тех же качеств, что у Фернандеша", — цитирует Ван Галя Daily Mirror.


Метки Ван Галь, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2020 08:00

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