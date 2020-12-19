"Ливерпуль" забил "Пэлас" семь безответных голов

"Кристал Пэлас" потерпел сокрушительное поражение 0:7 от "Ливерпуля", впервые в своей 115-летней истории пропустив так много голов в домашнем матче.

Новыми лицами в стартовом составе "орлов" оказались четверо: Гари Кэхилл, Натаниэль Клайн, Джеффри Шлюпп и Джордан Айю.



В старт "красных" вернулся Жоэль Матип. Он, Наби Кейта и Такуми Минамино заменили Риса Уильямса, Кертиса Джонса и Мохамеда Салаха.



От начала матча прошло все две минуты, и гости открыли счет. Садио Мане принял мяч на краю штрафной, развернулся и отдал короткую передачу на Минамино, который первым касанием решил не бить, чем обманул Кэхилла, но вторым поразил ворота — 0:1.



Открыв счет, "Ливерпуль" отошел назад и отдал инициативу сопернику. "Пэлас" уверенно контролировал мяч и атаковал большими силами.



На 23-й минуте хозяева имели отличную возможность сравнять счет. Айю удалось ускользнуть от Фабиньо, и оставалось только вывести на удар Уилфрида Заху, чтобы тот расстрелял пустые ворота, но пас получился неточным.



Вскоре ударом головой после подачи углового отметился Шлюпп, но Алиссон сыграл надежно.



А на 35-й минуте "красные" провели свою контратаку и удвоили счет. Получив короткую передачу от Роберто Фирмино, Мане развернулся на линии штрафной и неотразимо пробил — 0:2.



"Пэлас" растерялся — настолько, что до перерыва пропустил еще раз, вновь нарвавшись на контратаку. Энди Робертсон выполнил диагональную передачу в центр штрафной, где Фирмино технично принял мяч, а вторым касанием катнул его в ворота — 0:3.



Второй тайм начался с четвертого гола "Ливерпуля". Застыв на правом краю штрафной, Трент Александер-Арнольд отбросил мяч на подступы к площадке, а Джордан Хендерсон нанес крученый удар в касание — 0:4.



"Орлы" были уложены на лопатки и вскоре могли пропустить еще пару раз, но мяч дважды разминулся с воротами Висенте Гуаиты.



Тем не менее, в середине второго тайма хозяева в очередной раз стали жертвой контратаки. Салах с правого фланга сделал диагональный пас на Фирмино, который ворвался в штрафную и подсек мяч перед вышедшим навстречу Гуаитой — 0:5.



Далее игра успокоилась, но не закончилась. В концовке матча Салах сперва подправил мяч головой в ворота после подачи углового и скидки Матипа — 0:6. Затем Мохамед сместился вдоль линии штрафной и нанес крученый удар — 0:7.



В начале матча появились опасения, что супербыстрый гол Минамино расслабит "Ливерпуль", однако "красные" сохранили концентрацию и просто выжидали возможность уколоть соперника на контратаке, что успешно проделали несколько раз.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче