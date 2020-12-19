"Ливерпуль" забил "Пэлас" семь безответных голов
"Кристал Пэлас" потерпел сокрушительное поражение 0:7 от "Ливерпуля", впервые в своей 115-летней истории пропустив так много голов в домашнем матче.
Новыми лицами в стартовом составе "орлов" оказались четверо: Гари Кэхилл, Натаниэль Клайн, Джеффри Шлюпп и Джордан Айю.
В старт "красных" вернулся Жоэль Матип. Он, Наби Кейта и Такуми Минамино заменили Риса Уильямса, Кертиса Джонса и Мохамеда Салаха.
От начала матча прошло все две минуты, и гости открыли счет. Садио Мане принял мяч на краю штрафной, развернулся и отдал короткую передачу на Минамино, который первым касанием решил не бить, чем обманул Кэхилла, но вторым поразил ворота — 0:1.
Открыв счет, "Ливерпуль" отошел назад и отдал инициативу сопернику. "Пэлас" уверенно контролировал мяч и атаковал большими силами.
На 23-й минуте хозяева имели отличную возможность сравнять счет. Айю удалось ускользнуть от Фабиньо, и оставалось только вывести на удар Уилфрида Заху, чтобы тот расстрелял пустые ворота, но пас получился неточным.
Вскоре ударом головой после подачи углового отметился Шлюпп, но Алиссон сыграл надежно.
А на 35-й минуте "красные" провели свою контратаку и удвоили счет. Получив короткую передачу от Роберто Фирмино, Мане развернулся на линии штрафной и неотразимо пробил — 0:2.
"Пэлас" растерялся — настолько, что до перерыва пропустил еще раз, вновь нарвавшись на контратаку. Энди Робертсон выполнил диагональную передачу в центр штрафной, где Фирмино технично принял мяч, а вторым касанием катнул его в ворота — 0:3.
Второй тайм начался с четвертого гола "Ливерпуля". Застыв на правом краю штрафной, Трент Александер-Арнольд отбросил мяч на подступы к площадке, а Джордан Хендерсон нанес крученый удар в касание — 0:4.
"Орлы" были уложены на лопатки и вскоре могли пропустить еще пару раз, но мяч дважды разминулся с воротами Висенте Гуаиты.
Тем не менее, в середине второго тайма хозяева в очередной раз стали жертвой контратаки. Салах с правого фланга сделал диагональный пас на Фирмино, который ворвался в штрафную и подсек мяч перед вышедшим навстречу Гуаитой — 0:5.
Далее игра успокоилась, но не закончилась. В концовке матча Салах сперва подправил мяч головой в ворота после подачи углового и скидки Матипа — 0:6. Затем Мохамед сместился вдоль линии штрафной и нанес крученый удар — 0:7.
В начале матча появились опасения, что супербыстрый гол Минамино расслабит "Ливерпуль", однако "красные" сохранили концентрацию и просто выжидали возможность уколоть соперника на контратаке, что успешно проделали несколько раз.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
19.12.2020 17:20
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Живем в великую эпоху скаузеры - теперь мы стали как МЮ САФА.
Мощно всех разваливаем - + везение и судьи за нас.
Через сезон и ВАР будет нас слушаться и искривлять линию оффсайда в нашу пользу.
ЮНВА зе РЕДС!
(ответить)
завтра будет автобус против автобуса
кто же кому все-таки умудриться отдать мячик?
маур роджерсу, или наоборот?
у кого из них автобус автобуснее?
(ответить)
Е6ать сколько скаузеров на фапл повылазило..
(ответить)
```¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶````¶¶¶`¶¶
``¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶`¶¶```¶`¶¶`¶¶
`¶``¶¶`¶¶`¶¶¶`¶¶¶¶¶``¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶```¶¶¶¶``¶``¶¶`¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶¶¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶`````¶¶``¶¶`````¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶`¶¶`````¶¶``¶¶```¶¶¶``¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶```¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶``¶¶``¶¶
¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶¶`¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
`¶¶¶¶¶`¶¶¶¶```¶¶`¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶`¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶¶
````¶¶`¶¶`````¶¶```¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
````¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶```¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶``¶¶``¶¶
`¶¶¶¶```¶¶¶¶```¶¶¶¶```¶¶¶¶``````````¶¶¶¶```¶¶¶¶```¶¶¶¶`````¶¶
¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶````````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶
```¶¶``¶¶``¶¶````¶¶``¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶`````¶¶``¶¶``¶¶````¶¶`````¶¶
`¶¶````¶¶``¶¶``¶¶````¶¶``¶¶`````````¶¶````¶¶``¶¶``¶¶```````¶¶
¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶`````````¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶
(ответить)
Маврюне чтоль спасиб сказать,что хорошо тренирует как против автобусов играть. Против не автобусов как хорошо получается, прямо как допинг действует.
(ответить)
Святые безнадежны в этом матче
(ответить)
Всех красных с победой
(ответить)
Выебали лучшую команду Лондона, как каких-то пенсов.
(ответить)
Опять эти колбасники сосут друг другу.
Сраптан вообще сам себе пишет
(ответить)
МЫ ГЕГЕМОНЫ!
И мы идем в отрыв!
На нас смотрит вся Европа
Тоскливо кому-то от чего то?
А мы эту Европу вертели.
(ответить)
пенсы месяц назад
https://coub.com/view/2mnu4x
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Челси на 8м после гола Стервинга ехехех
(ответить)
Вперёд Валенсия!
(ответить)
Кризисный Ливерпуль говорили они...
(ответить)
Элджей & MORGENSHTERN - Cadillac
https://www.youtube.com/watch?v=bzkYsiKtRIw
(ответить)
только мю может остановить этих тварей
(ответить)
Ворд-Прауса в Ливерпуль. Вымирающий вид топовых англов
(ответить)
так-с, в остальных матчах дня жду побед хозяев
(ответить)
24.09.2018 11:19 #
mikkiynwa
Колбасники, где будем праздновать чемпионство?
Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.
Все слились.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/65450/?c=1#c6725632
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий