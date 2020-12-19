"Ливерпуль" забил "Пэлас" семь безответных голов

Такуми Минамино "Кристал Пэлас" потерпел сокрушительное поражение 0:7 от "Ливерпуля", впервые в своей 115-летней истории пропустив так много голов в домашнем матче.

Новыми лицами в стартовом составе "орлов" оказались четверо: Гари Кэхилл, Натаниэль Клайн, Джеффри Шлюпп и Джордан Айю.

В старт "красных" вернулся Жоэль Матип. Он, Наби Кейта и Такуми Минамино заменили Риса Уильямса, Кертиса Джонса и Мохамеда Салаха.

От начала матча прошло все две минуты, и гости открыли счет. Садио Мане принял мяч на краю штрафной, развернулся и отдал короткую передачу на Минамино, который первым касанием решил не бить, чем обманул Кэхилла, но вторым поразил ворота — 0:1.

Открыв счет, "Ливерпуль" отошел назад и отдал инициативу сопернику. "Пэлас" уверенно контролировал мяч и атаковал большими силами.

На 23-й минуте хозяева имели отличную возможность сравнять счет. Айю удалось ускользнуть от Фабиньо, и оставалось только вывести на удар Уилфрида Заху, чтобы тот расстрелял пустые ворота, но пас получился неточным.

Вскоре ударом головой после подачи углового отметился Шлюпп, но Алиссон сыграл надежно.

А на 35-й минуте "красные" провели свою контратаку и удвоили счет. Получив короткую передачу от Роберто Фирмино, Мане развернулся на линии штрафной и неотразимо пробил — 0:2.

"Пэлас" растерялся — настолько, что до перерыва пропустил еще раз, вновь нарвавшись на контратаку. Энди Робертсон выполнил диагональную передачу в центр штрафной, где Фирмино технично принял мяч, а вторым касанием катнул его в ворота — 0:3.

Второй тайм начался с четвертого гола "Ливерпуля". Застыв на правом краю штрафной, Трент Александер-Арнольд отбросил мяч на подступы к площадке, а Джордан Хендерсон нанес крученый удар в касание — 0:4.

"Орлы" были уложены на лопатки и вскоре могли пропустить еще пару раз, но мяч дважды разминулся с воротами Висенте Гуаиты.

Тем не менее, в середине второго тайма хозяева в очередной раз стали жертвой контратаки. Салах с правого фланга сделал диагональный пас на Фирмино, который ворвался в штрафную и подсек мяч перед вышедшим навстречу Гуаитой — 0:5.

Далее игра успокоилась, но не закончилась. В концовке матча Салах сперва подправил мяч головой в ворота после подачи углового и скидки Матипа — 0:6. Затем Мохамед сместился вдоль линии штрафной и нанес крученый удар — 0:7.

В начале матча появились опасения, что супербыстрый гол Минамино расслабит "Ливерпуль", однако "красные" сохранили концентрацию и просто выжидали возможность уколоть соперника на контратаке, что успешно проделали несколько раз.

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2020 17:20

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 19.12.2020 18:44 # skychnie-oboi
    Живем в великую эпоху скаузеры - теперь мы стали как МЮ САФА.
    Мощно всех разваливаем - + везение и судьи за нас.

    Через сезон и ВАР будет нас слушаться и искривлять линию оффсайда в нашу пользу.

    ЮНВА зе РЕДС!

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  2. superperez101 19.12.2020 18:42 # superperez101
    завтра будет автобус против автобуса
    кто же кому все-таки умудриться отдать мячик?
    маур роджерсу, или наоборот?
    у кого из них автобус автобуснее?

    (ответить)

  3. chelsea88 19.12.2020 18:40 # chelsea88
    Е6ать сколько скаузеров на фапл повылазило..

    (ответить)

  4. dragon 19.12.2020 18:37 # dragon
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  5. jjflash68 19.12.2020 18:36 # jjflash68
    Маврюне чтоль спасиб сказать,что хорошо тренирует как против автобусов играть. Против не автобусов как хорошо получается, прямо как допинг действует.

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  6. shakur 19.12.2020 18:35 # shakur
    Святые безнадежны в этом матче

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  7. roberto-89 19.12.2020 18:35 # roberto-89
    Всех красных с победой

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  8. mr-s1n1st3r 19.12.2020 18:26 # mr-s1n1st3r
    Выебали лучшую команду Лондона, как каких-то пенсов.

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  9. geniusss 19.12.2020 18:24 # geniusss
    Опять эти колбасники сосут друг другу.
    Сраптан вообще сам себе пишет

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  10. scouser2005 19.12.2020 18:19 # scouser2005
    МЫ ГЕГЕМОНЫ!
    И мы идем в отрыв!
    На нас смотрит вся Европа
    Тоскливо кому-то от чего то?
    А мы эту Европу вертели.

    (ответить)

  11. srapt 19.12.2020 18:19 # srapt
    пенсы месяц назад

    https://coub.com/view/2mnu4x

    (ответить)

  12. mancityman 19.12.2020 18:17 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. srapt 19.12.2020 18:17 # srapt
    Челси на 8м после гола Стервинга ехехех

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  14. chelsea88 19.12.2020 18:14 # chelsea88
    Вперёд Валенсия!

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  15. chelsealondon 19.12.2020 18:13 # chelsealondon
    Кризисный Ливерпуль говорили они...

    (ответить)

  16. geniusss 19.12.2020 18:11 # geniusss
    Элджей & MORGENSHTERN - Cadillac
    https://www.youtube.com/watch?v=bzkYsiKtRIw

    (ответить)

  17. quavo 19.12.2020 18:09 # quavo
    только мю может остановить этих тварей

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  18. srapt 19.12.2020 18:06 # srapt
    Ворд-Прауса в Ливерпуль. Вымирающий вид топовых англов

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  19. wolfsmensch 19.12.2020 18:05 # wolfsmensch
    так-с, в остальных матчах дня жду побед хозяев

    (ответить)

  20. bmw-e34 19.12.2020 18:04 # bmw-e34
    24.09.2018 11:19 #
    mikkiynwa

    Колбасники, где будем праздновать чемпионство?

    Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.

    Все слились.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/65450/?c=1#c6725632

    (ответить)

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