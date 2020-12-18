Клопп: "Шутим, что следовало бы купить Тиаго в январе"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что ему следовало бы купить полузащитника Тиаго Алькантару в январе.

После своего перехода из "Баварии" за 25 миллионов фунтов в летнее трансферное окно Тиаго сыграл только два матча за команду Юргена Клоппа.



Алькантара ярко появился на замену против "Челси" в сентябре, а в октябре пострадал от Ришарлисона в дерби с "Эвертоном" и с тех пор не играет.



Ожидается, что на следующей неделе 29-летний испанец возобновит полноценные тренировки, однако Клопп не будет форсировать возвращение подопечного на футбольное поле.



"Он жаждет вернуться. Мы уже шутим здесь, что нам следовало бы купить Тиаго в январе. Он все ближе и ближе, его дела идут хорошо, но мы не будем торопить и не можем торопить его. Он сам тоже не будет торопиться, потому что мы не позволим ему этого".



"Приятно, что он тренируется, делает много упражнений, но пока он не занимается с командой. Это будет его финальный шаг. Так что посмотрим".



"Сможет ли он приступить к тренировкам с командой на следующей неделе? Я не знаю на 100 процентов. Он должен пройти несколько тестов, прежде чем мы примем решение".



"В случае с Милли (Джеймсом Милнером) и Шаком (Джердано Шакири) будет так же", — цитирует Клоппа Sky Sports.