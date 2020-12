Светская хроника за пятницу

Деклан Райс предпочитает "Челси", а не "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" положил глаз на Ибаньеса. Марк Овермарс может вернуться в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" может вступить в борьбу за защитника "Баварии" Давида Алабу. (Daily Express)



"Юнайтед" возобновил интерес к полузащитнику "Атлетико" Саулю Ньигесу. (The Sun)



"Интер" готов обсудить продажу вингера Ивана Перишича, которым ранее интересовался "Юнайтед". (Gazzetto Dello Sport)



"Юнайтед" может сделать предложение по Деклану Райсу, но сам полузащитник "Вест Хэма" по-прежнему предпочитает перейти в "Челси". (Daily Express)



Защитник "Челси" Фикайо Томори отвергнет интерес "Лидса" и вторую половину сезона проведет в аренде в "Ренне". (talkSPORT)



Центральный защитник "Ромы" Рожер Ибаньес пополнил список трансферных целей "Ливерпуля". Конкуренцию "красным" может составить ПСЖ. (AS Roma Live)



"Арсенал" задумывается о приглашении полузащитника "Реала" Иско. (Sport)



Нападающий "Спарты" Абдалла Сима, забивший 13 голов в 18 матчах этого сезона, попал на радар к "Арсеналу". 19-летнего сенегальца называют в Чехии "новым Тьерри Анри". (Calciomercao)



"Арсенал" на пороге приобретения защитника "Герты" Омара Рекика за 900 тыс. фунтов. (Daily Express)



"Наполи" установил цену в 13.5 млн. фунтов за нападающего Аркадиуша Милика, который может заинтересовать "Эвертон". (Goal)



Приоритет для "Вест Бромвича" на январь — покупка центрального защитника. Больше всего Сэм Эллардайс хочет Джеймса Тарковски из "Бернли". (Daily Mail)



Другое



В новом голосовании боссов клубов Премьер-Лиги по пяти заменам мнения разделились поровну — 10 против 10. (The imes)



Премьер-Лига заключила новый телевизионный контракт с катарской компанией beIN Sports до 2025 года. (Evening Standard)



Консорциум из Испании близок к покупке "Уигана" из Лиги Один. (Sky Sports)



Марк Овермарс собирается покинуть должность спортивного директора "Аякса" и может вернуться в "Арсенал". (Daily Mirror)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета был настолько зол после поражения 1:0 от "Бернли", что не разговаривал со своими игроками в раздевалке. (The Athletic)



Звезды Премьер-Лиги недовольны составом комиссии, которая определит замену Гордону Тэйлору на посту главы Ассоциации профессиональных игроков. В эту комиссию вошли женщина Эбру Кексал, директор TikTok Тревор Джонсон, директор Amazon Даррен Хардмен и бывший каратист Джефф Томпсон. Трое последних не имеют никакого опыта в футболе. (Daily Mail)