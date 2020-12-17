Косьелни назвал свой худший матч в карьере

Лоран Косьелни Бывший капитан "Арсенала" Лоран Косьелни вспомнил о поражении 8:2 от "Манчестер Юнайтед" в августе 2011 как о худшем матче в своей карьере.

После своего перехода из "Лорьяна" в 2010 году Косьелни сыграл 353 матча за "канониров", которые в августе 2019 продали Лорана в "Бордо".

Вместе с "Арсеналом" Косьелни трижды выигрывал Кубок Англии, однако были у французского защитника и по-настоящему мрачные дни — вроде крупнейшего поражения "канониров" в чемпионате с 1927 года.

"Мой худший матч — это, наверное, 8:2 в Манчестере против "Юнайтед" в составе "Арсенала", за два дня до закрытия трансферного окна".

"Мы вышли на поле с игроками, которые были на пороге расставания с "Арсеналом", а "Манчестер Юнайтед" показал 100-процентную реализацию своих моментов. Мы совершенно провалили тот матч", — сообщил Косьелни France Football.


Метки Арсенал, Бордо, Косьелни, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 09:00

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  1. french 17.12.2020 09:22 # french
    Че та кос гонит, не было там уходящих, Траоре, возможно, или очередная аренда Дженкинсона, осталоные ещё год играли...

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