Косьелни назвал свой худший матч в карьере

Бывший капитан "Арсенала" Лоран Косьелни вспомнил о поражении 8:2 от "Манчестер Юнайтед" в августе 2011 как о худшем матче в своей карьере.

После своего перехода из "Лорьяна" в 2010 году Косьелни сыграл 353 матча за "канониров", которые в августе 2019 продали Лорана в "Бордо".



Вместе с "Арсеналом" Косьелни трижды выигрывал Кубок Англии, однако были у французского защитника и по-настоящему мрачные дни — вроде крупнейшего поражения "канониров" в чемпионате с 1927 года.



"Мой худший матч — это, наверное, 8:2 в Манчестере против "Юнайтед" в составе "Арсенала", за два дня до закрытия трансферного окна".



"Мы вышли на поле с игроками, которые были на пороге расставания с "Арсеналом", а "Манчестер Юнайтед" показал 100-процентную реализацию своих моментов. Мы совершенно провалили тот матч", — сообщил Косьелни France Football.