"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" и стал единоличным лидером Премьер-Лиги

Гол Роберто Фирмино на последней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 и единолично возглавить Премьер-Лигу.

Жоэль Матип так и не поправился к вечеру среды, поэтому его место в центре обороны "красных" занял Рис Джеймс. Эта перестановка оказалась единственной относительно уикенда.



У "шпор" с первых минут появились Бен Дэвис и Джовани Ло Чельсо, заменив Серхио Регилона и Танги Ндомбеле.



"Тоттенхэм" с самого начала показал свою готовность терпеть и ждать. "Ливерпуль" принялся играть первым номером и в хорошем темпе, но соперник спешить не хотел.



Первый реальный момент возник на 13-й минуте, когда после подачи со штрафного Роберто Фирмино пробил головой с отскоком от газона — голкипер гостей Уго Льорис в прыжке дотянулся до мяча.



На 21-й минуте хозяева создали еще один момент. Оставленный защитниками Мохамед Салах бил в касание из пределов штрафной после паса назад от Энди Робертсона, но мяч пошел точно Льорису в руки.



Прошло еще пять минут, и "Ливерпуль" открыл счет. Кертис Джонс взял игру на себя в штрафной, затем мяча лишился, но снаряд отскочил к Салаху, который нанес удар с рикошетом от Тоби Алдервейрелда —1:0.



"Тоттенхэм" выглядел на удивление пассивно, но это не помешало "шпорам" отыграться на 33-й минуте с помощью контратаки. Ло Чельсо протащил мяч вперед, отдал на рывок Сон Хен Мина, а тот, выйдя один на один, поразил ближний угол ворот Алиссона — 1:1.



Сравняв счет, гости вновь затаились, а вот хозяева еще парочку моментов до перерыва создали, но Льорис отразил удары Фирмино и Садио Мане.



В самом начале второго тайма Стивен Бергвейн прорвался по левому краю штрафной площади, поставив корпус Тренту Александер-Арнольду, и пробил практически с угла вратарской — мимо дальнего угла.



Этим "Тоттенхэм" не ограничился, не в пример лучше начав вторую половину матча. Вскоре несколькими промахами, включая убойный промах после удара головой с близкого расстояния, совершил Харри Кейн, а на 63-й минуте Бергвейн повторно прорвался по левому краю штрафной и на сей раз пробил в штангу.



Свои моменты после перерыва были и у "Ливерпуля", но не такие опасные — мяч как намагниченный шел в руки Льориса.



Отличный шанс "красные" имели на 73-й минуте, когда Мане развернулся в штрафной и нанес удар с острого угла — мяч облизал перекладину!



Вскоре "шпоры" огрызнулись неточным ударом Кейна, но игра уже стала затухать. Силы были на исходе, и никто не хотел рисковать.



Казалось, ничейного результата не избежать, но Фирмино с этим не был согласен. На последней минуте основного времени Роберто неотразимо пробил головой после подачи Робертсоном углового — 2:1.



"Тоттенхэм" ожидаемо сыграл вторым номером и справлялся с этим хорошо, имея все шансы вернуться домой с очком, а то и всеми тремя. "Ливерпуль" не блистал после перерыва, но умение делать результат при любой игре от чемпиона никуда не делось.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче