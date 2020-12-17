"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" и стал единоличным лидером Премьер-Лиги
Гол Роберто Фирмино на последней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 и единолично возглавить Премьер-Лигу.
Жоэль Матип так и не поправился к вечеру среды, поэтому его место в центре обороны "красных" занял Рис Джеймс. Эта перестановка оказалась единственной относительно уикенда.
У "шпор" с первых минут появились Бен Дэвис и Джовани Ло Чельсо, заменив Серхио Регилона и Танги Ндомбеле.
"Тоттенхэм" с самого начала показал свою готовность терпеть и ждать. "Ливерпуль" принялся играть первым номером и в хорошем темпе, но соперник спешить не хотел.
Первый реальный момент возник на 13-й минуте, когда после подачи со штрафного Роберто Фирмино пробил головой с отскоком от газона — голкипер гостей Уго Льорис в прыжке дотянулся до мяча.
На 21-й минуте хозяева создали еще один момент. Оставленный защитниками Мохамед Салах бил в касание из пределов штрафной после паса назад от Энди Робертсона, но мяч пошел точно Льорису в руки.
Прошло еще пять минут, и "Ливерпуль" открыл счет. Кертис Джонс взял игру на себя в штрафной, затем мяча лишился, но снаряд отскочил к Салаху, который нанес удар с рикошетом от Тоби Алдервейрелда —1:0.
"Тоттенхэм" выглядел на удивление пассивно, но это не помешало "шпорам" отыграться на 33-й минуте с помощью контратаки. Ло Чельсо протащил мяч вперед, отдал на рывок Сон Хен Мина, а тот, выйдя один на один, поразил ближний угол ворот Алиссона — 1:1.
Сравняв счет, гости вновь затаились, а вот хозяева еще парочку моментов до перерыва создали, но Льорис отразил удары Фирмино и Садио Мане.
В самом начале второго тайма Стивен Бергвейн прорвался по левому краю штрафной площади, поставив корпус Тренту Александер-Арнольду, и пробил практически с угла вратарской — мимо дальнего угла.
Этим "Тоттенхэм" не ограничился, не в пример лучше начав вторую половину матча. Вскоре несколькими промахами, включая убойный промах после удара головой с близкого расстояния, совершил Харри Кейн, а на 63-й минуте Бергвейн повторно прорвался по левому краю штрафной и на сей раз пробил в штангу.
Свои моменты после перерыва были и у "Ливерпуля", но не такие опасные — мяч как намагниченный шел в руки Льориса.
Отличный шанс "красные" имели на 73-й минуте, когда Мане развернулся в штрафной и нанес удар с острого угла — мяч облизал перекладину!
Вскоре "шпоры" огрызнулись неточным ударом Кейна, но игра уже стала затухать. Силы были на исходе, и никто не хотел рисковать.
Казалось, ничейного результата не избежать, но Фирмино с этим не был согласен. На последней минуте основного времени Роберто неотразимо пробил головой после подачи Робертсоном углового — 2:1.
"Тоттенхэм" ожидаемо сыграл вторым номером и справлялся с этим хорошо, имея все шансы вернуться домой с очком, а то и всеми тремя. "Ливерпуль" не блистал после перерыва, но умение делать результат при любой игре от чемпиона никуда не делось.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
17.12.2020 00:55
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Последние комментарии:
нормально у пенсов бомбит
потратили под три сотни мультов зелени, и сериями проигрывают уже
а колбаса вся в травмах и без замен лидеров таблицы вперед ногами выносит
(ответить)
МЮ по потерянным на втором, вот уже лолище
(ответить)
6:0си занял своё законное место.
6 Челси 13 22
Источник: http://fapl.ru/posts/82854/?c=1
(ответить)
Победа Ливерпуля было ожидаема, но вот уж то что победный гол был в конце матча - нервишки, конечно, пощекотало.
С победой!
(ответить)
Ливерпуль содержательный матч провёл, чемпионский. Конкурентов не предвидится похоже.
И ещё, не было бы счастья, да травмы помогли. Уильямс и Джонс сырые, но потенциал очевиден, у Клоппа смогут раскрыться, главное поменьше мандража и побольше практики
(ответить)
на одних отскоках далеко не уедят все-равно, след. выезд ожидаемый всос колбасни, по сути все выезды лузерки можно тхнарь писать, дом. матчи можно не рассматривать, там априори 3 очка, которые ни о чем не говорят
(ответить)
Наши красавцы, дожали! Справедливая победа!
(ответить)
Ananabana94 DELETED pre-match comments
Ahahahahahah
The Clown
(ответить)
С победой!!!Заслуженная победа и заслуженное возвращение королей на свой трон!Кёртис приятно удивляет своей игрой!Как-же велико умение ЮК подтягивать молодых игроков и делать из них топов.
(ответить)
отлично
гол Фирмино = кирпич в е6ало местным икспердам
Рис молодца. Весь верх снял, только с голом Сона потерял позицию
Вейналдум машина, его потеря может стать фатальной
Продлевать топа на любых условиях
(ответить)
Победа по делу. Заебали ныть "Бергвеин должен был забивать" тогда и Мане должен был забивать в моменте с перекладиной и Фирмино и Джонс в первом тайме. Команда которая идет на 1 месте и хочет победы в АПЛ не должна так трусливо играть.
(ответить)
Маур всё-таки бомбанул: "Если бы я вёл себя так, как Клопп, меня бы удалили")))
(ответить)
Челси тем временем на 6 месте. Еще 250 лямов на игроков и на 3 может поднимутся.
(ответить)
МЫ ГЕГЕМОНЫ! YNWA!
(ответить)
молодцы, слов нет, выложились по максимуму и заслужили победу, все здорово отыграли, но видно, что мане с салахом уставшие, радует, что фирмино возвращает форму, очень круто смотрелся. ну и рис уильямс пару раз накосячил, но в целом хорошо все.
мавриньо вновь наступает на те же грабли
энфилд все же волшебное место, придают команде сил.
великолепная игра от ливерпуля.
теперь бы также уверенно следующий матч сыграть
клопп топ
(ответить)
Ливерпуль красавчики, по игре выиграли. Виден запас не смотря на периодическое невезенье с травмами и судьями. Клопп топ, тут сказать больше нечего
(ответить)
Орье лучший игрок матча, Манэ просто как суку за собой тоскал, Фирмино забил красиво, но справедливости ради Бергвейн должен был забивать, а Салах просто шару закатил.
COME ON YOU SPURS
(ответить)
Теперь таблица приняла справедливый вид.
(ответить)
Конгратс, пасаны!
(ответить)
нормально колбаса ссыт на всех, но особенно на пенсов
некоторые из них сразу как заходят так сразу и заказывают
16.12.2020 17:00 #
jirrort
Стакан мочи
Источник: http://fapl.ru/posts/82845/?c=1
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