"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" и стал единоличным лидером Премьер-Лиги

Роберто Фирмино Гол Роберто Фирмино на последней минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 и единолично возглавить Премьер-Лигу.

Жоэль Матип так и не поправился к вечеру среды, поэтому его место в центре обороны "красных" занял Рис Джеймс. Эта перестановка оказалась единственной относительно уикенда.

У "шпор" с первых минут появились Бен Дэвис и Джовани Ло Чельсо, заменив Серхио Регилона и Танги Ндомбеле.

"Тоттенхэм" с самого начала показал свою готовность терпеть и ждать. "Ливерпуль" принялся играть первым номером и в хорошем темпе, но соперник спешить не хотел.

Первый реальный момент возник на 13-й минуте, когда после подачи со штрафного Роберто Фирмино пробил головой с отскоком от газона — голкипер гостей Уго Льорис в прыжке дотянулся до мяча.

На 21-й минуте хозяева создали еще один момент. Оставленный защитниками Мохамед Салах бил в касание из пределов штрафной после паса назад от Энди Робертсона, но мяч пошел точно Льорису в руки.

Прошло еще пять минут, и "Ливерпуль" открыл счет. Кертис Джонс взял игру на себя в штрафной, затем мяча лишился, но снаряд отскочил к Салаху, который нанес удар с рикошетом от Тоби Алдервейрелда —1:0.

"Тоттенхэм" выглядел на удивление пассивно, но это не помешало "шпорам" отыграться на 33-й минуте с помощью контратаки. Ло Чельсо протащил мяч вперед, отдал на рывок Сон Хен Мина, а тот, выйдя один на один, поразил ближний угол ворот Алиссона — 1:1.

Сравняв счет, гости вновь затаились, а вот хозяева еще парочку моментов до перерыва создали, но Льорис отразил удары Фирмино и Садио Мане.

В самом начале второго тайма Стивен Бергвейн прорвался по левому краю штрафной площади, поставив корпус Тренту Александер-Арнольду, и пробил практически с угла вратарской — мимо дальнего угла.

Этим "Тоттенхэм" не ограничился, не в пример лучше начав вторую половину матча. Вскоре несколькими промахами, включая убойный промах после удара головой с близкого расстояния, совершил Харри Кейн, а на 63-й минуте Бергвейн повторно прорвался по левому краю штрафной и на сей раз пробил в штангу.

Свои моменты после перерыва были и у "Ливерпуля", но не такие опасные — мяч как намагниченный шел в руки Льориса.

Отличный шанс "красные" имели на 73-й минуте, когда Мане развернулся в штрафной и нанес удар с острого угла — мяч облизал перекладину!

Вскоре "шпоры" огрызнулись неточным ударом Кейна, но игра уже стала затухать. Силы были на исходе, и никто не хотел рисковать.

Казалось, ничейного результата не избежать, но Фирмино с этим не был согласен. На последней минуте основного времени Роберто неотразимо пробил головой после подачи Робертсоном углового — 2:1.

"Тоттенхэм" ожидаемо сыграл вторым номером и справлялся с этим хорошо, имея все шансы вернуться домой с очком, а то и всеми тремя. "Ливерпуль" не блистал после перерыва, но умение делать результат при любой игре от чемпиона никуда не делось.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. superperez101 17.12.2020 01:18 # superperez101
    нормально у пенсов бомбит
    потратили под три сотни мультов зелени, и сериями проигрывают уже
    а колбаса вся в травмах и без замен лидеров таблицы вперед ногами выносит

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  2. wolfsmensch 17.12.2020 01:18 # wolfsmensch
    МЮ по потерянным на втором, вот уже лолище

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  3. mr-s1n1st3r 17.12.2020 01:18 # mr-s1n1st3r
    6:0си занял своё законное место.

    6 Челси 13 22

    Источник: http://fapl.ru/posts/82854/?c=1

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  4. almanac 17.12.2020 01:17 # almanac
    Победа Ливерпуля было ожидаема, но вот уж то что победный гол был в конце матча - нервишки, конечно, пощекотало.
    С победой!

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  5. wolfsmensch 17.12.2020 01:15 # wolfsmensch
    Ливерпуль содержательный матч провёл, чемпионский. Конкурентов не предвидится похоже.
    И ещё, не было бы счастья, да травмы помогли. Уильямс и Джонс сырые, но потенциал очевиден, у Клоппа смогут раскрыться, главное поменьше мандража и побольше практики

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  6. bezviz 17.12.2020 01:14 # bezviz
    на одних отскоках далеко не уедят все-равно, след. выезд ожидаемый всос колбасни, по сути все выезды лузерки можно тхнарь писать, дом. матчи можно не рассматривать, там априори 3 очка, которые ни о чем не говорят

    (ответить)

  7. yudjinnah 17.12.2020 01:14 # yudjinnah
    Наши красавцы, дожали! Справедливая победа!

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  8. largo-winch 17.12.2020 01:13 # largo-winch
    Ananabana94 DELETED pre-match comments


    Ahahahahahah

    The Clown

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  9. emily-lfc-2005 17.12.2020 01:10 # emily-lfc-2005
    С победой!!!Заслуженная победа и заслуженное возвращение королей на свой трон!Кёртис приятно удивляет своей игрой!Как-же велико умение ЮК подтягивать молодых игроков и делать из них топов.

    (ответить)

  10. srapt 17.12.2020 01:09 # srapt
    отлично
    гол Фирмино = кирпич в е6ало местным икспердам
    Рис молодца. Весь верх снял, только с голом Сона потерял позицию
    Вейналдум машина, его потеря может стать фатальной
    Продлевать топа на любых условиях

    (ответить)

  11. purman30 17.12.2020 01:08 # purman30
    Победа по делу. Заебали ныть "Бергвеин должен был забивать" тогда и Мане должен был забивать в моменте с перекладиной и Фирмино и Джонс в первом тайме. Команда которая идет на 1 месте и хочет победы в АПЛ не должна так трусливо играть.

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  12. sausage 17.12.2020 01:08 # sausage
    Маур всё-таки бомбанул: "Если бы я вёл себя так, как Клопп, меня бы удалили")))

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  13. sssuso 17.12.2020 01:06 # sssuso
    Челси тем временем на 6 месте. Еще 250 лямов на игроков и на 3 может поднимутся.

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  14. scouser2005 17.12.2020 01:06 # scouser2005
    МЫ ГЕГЕМОНЫ! YNWA!

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  15. liverfun 17.12.2020 01:05 # liverfun
    молодцы, слов нет, выложились по максимуму и заслужили победу, все здорово отыграли, но видно, что мане с салахом уставшие, радует, что фирмино возвращает форму, очень круто смотрелся. ну и рис уильямс пару раз накосячил, но в целом хорошо все.
    мавриньо вновь наступает на те же грабли
    энфилд все же волшебное место, придают команде сил.
    великолепная игра от ливерпуля.
    теперь бы также уверенно следующий матч сыграть
    клопп топ

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  16. skydreams 17.12.2020 01:05 # skydreams
    Ливерпуль красавчики, по игре выиграли. Виден запас не смотря на периодическое невезенье с травмами и судьями. Клопп топ, тут сказать больше нечего

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  17. anabanana94 17.12.2020 01:04 # anabanana94
    Орье лучший игрок матча, Манэ просто как суку за собой тоскал, Фирмино забил красиво, но справедливости ради Бергвейн должен был забивать, а Салах просто шару закатил.

    COME ON YOU SPURS

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  18. jjflash68 17.12.2020 01:04 # jjflash68
    Теперь таблица приняла справедливый вид.

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  19. zheka000000 17.12.2020 01:04 # zheka000000
    Конгратс, пасаны!

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  20. superperez101 17.12.2020 01:03 # superperez101
    нормально колбаса ссыт на всех, но особенно на пенсов
    некоторые из них сразу как заходят так сразу и заказывают

    16.12.2020 17:00 #
    jirrort

    Стакан мочи

    Источник: http://fapl.ru/posts/82845/?c=1

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