"Арсенал" отстоял ничью против "Саутгемптона"

Бернд Лено и Тео Уолкотт "Арсенал" прервал серию из трех домашних поражений подряд в Премьер-Лиге, вдесятером отстояв ничью против "Саутгемптона" — 1:1.

Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на поражение 0:1 от "Бернли", вернув в стартовый состав Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Дани Себальоса, Николя Пепе и Эдди Нкетиа, которые заменили Эктора Беллерина, Гранита Джаку, Виллиана и Александра Лакасетта.

Стартовый состав "святых" не изменился после победы 3:0 над "Шеффилд Юнайтед".

Проверив голкипера гостей Алекса Маккарти простецким ударом Нкетиа, "Арсенал" взял и пропустил. Это случилось уже на 18-й минуте, когда Че Адамс разобрался с Габриэлем и Мохамедом Эльнени в центральном круг и сделал передачу вперед на Тео Уолкотта, который ворвался в штрафную по правому краю и подсек мяч перед Берндом Лено — 0:1.

Минут 10-15 после пропущенного гола "канониры" выглядели растерянными. У "Саутемптона" мяч ходил как по маслу.

Затем, правда, хозяева очнулись и провели хороший отрезок. Букайо Сака отметился ударом с острого угла, также пробивал Пепе, однако Маккарти оба раза сыграл надежно.

А вот во втором тайме "Арсенал" очень легко и быстро восстановил равновесие. На 52-й минуте Сака совершил классный проход с левого фланга мимо трех соперников, отдал пас на линию штрафной Нкетиа, а тот нашел внутри площадки Пьер-Эмерика Обамеянга, который обводящим ударом поразил угол ворот — 1:1.

Но прошло всего 10 минут, и положение "канониров" вновь усугубилось. Габриэль завалил в центральном круге Уолкотта и получил за это желтую карточку, которая стала для него второй.

Получив численное преимущество, "святые" забрали мяч под свой контроль и принялись нагнетать давление. "Арсенал" оказался заперт у своих ворот и играл практически на отбой.

На 70-й минуте гости имели отличный момент вновь выйти вперед. Ориоль Ромелу верхом забросил мяч в штрафную, а появившийся на замену Натан Редмонд, кое-как сложившись, пробил в касание — крестовина!

"Саутгемптон" жаждал вырвать победу, но едва за это не поплатился в компенсированное время, когда редкая вылазка "канониров" обернулась ударом Роба Холдинга головой в перекладину.

"Арсенал" обнадеживающе начал второй тайм и даже сравнял счет, но затем случилось удаление, которое, как и в предыдущем матче, сломало игру "канониров". Правда, на сей раз соперник лондонцев не реализовал преимущество в одного игрока.

"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 22:55

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 16.12.2020 23:42 # vyrentz
    Все знали, что такое может быть, Уильямс виноват, и никто другой. 1 атака - 1 гол. Штош.

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  2. anabanana94 16.12.2020 23:40 # anabanana94
    Какой офсайд чмыри сука!

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  3. bezviz 16.12.2020 23:39 # bezviz
    16.12.2020 23:31 #
    srapt

    если никаких эксцессов, травм (куда уж круче), возвращение Алькантары и покупка цз зимой - Ливерпуль должен брать 2 АПЛ подряд и сравниваться с манками 20 - 20. Кроме петухов говорили что нет конкурентов, но эти совсем лалки сырые. Обоссались перед 2000 скаузерами на трибунах
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    кукарекуууу)) кукарекуууууу)))

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  4. bezviz 16.12.2020 23:37 # bezviz
    пе-ту-хи!
    пе-ту-хи!
    пе-ту-хи!
    пе-ту-хи!

    (ответить)

  5. lfc-krr 16.12.2020 23:37 # lfc-krr
    Что за вагина на варе?

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  6. electric 16.12.2020 23:37 # electric
    эта корейка будет падать от любого касания))

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  7. edgarkuznetsov 16.12.2020 23:37 # edgarkuznetsov
    Мм ясно пол фапла косоглазые оказывается ,офсайд увидели ,ок

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  8. rentv 16.12.2020 23:36 # rentv
    Кертис Джонс - молодой Алли. У него есть и техника и удар, но решения принимать не умеет на топовом уровне

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  9. fanstevengerrard 16.12.2020 23:35 # fanstevengerrard
    Приехали, обосрались, 1 удар после контры из офсайда - гол. Типикал команда Моура.

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  10. kukuruzzo 16.12.2020 23:35 # kukuruzzo
    КАЗАХСТАН ЕЛДА!!!

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  11. xzet 16.12.2020 23:35 # xzet
    чисто с офсайда гол засчитали, жесть

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  12. mancityman 16.12.2020 23:35 # mancityman
    Оруууу, офсайд же))) сука клоуны)

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  13. electric 16.12.2020 23:35 # electric
    ЛАОЛ!!!!!!!!!!!!!!!

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  14. liverfun 16.12.2020 23:34 # liverfun
    пиздец петушки фартовые в этом сезоне

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  15. anabanana94 16.12.2020 23:34 # anabanana94
    САСАТЬ СУКИ

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  16. akado 16.12.2020 23:34 # akado
    Норм матч.

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  17. windranger 16.12.2020 23:33 # windranger
    Жозе охуенен))

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  18. akado 16.12.2020 23:33 # akado
    Оффсайд!

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  19. knvlay 16.12.2020 23:33 # knvlay
    Ахахза типикал чмоур )

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  20. anabanana94 16.12.2020 23:31 # anabanana94
    Сосите мой сладкий член! Змеи!

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