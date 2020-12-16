"Арсенал" отстоял ничью против "Саутгемптона"
"Арсенал" прервал серию из трех домашних поражений подряд в Премьер-Лиге, вдесятером отстояв ничью против "Саутгемптона" — 1:1.
Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на поражение 0:1 от "Бернли", вернув в стартовый состав Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Дани Себальоса, Николя Пепе и Эдди Нкетиа, которые заменили Эктора Беллерина, Гранита Джаку, Виллиана и Александра Лакасетта.
Стартовый состав "святых" не изменился после победы 3:0 над "Шеффилд Юнайтед".
Проверив голкипера гостей Алекса Маккарти простецким ударом Нкетиа, "Арсенал" взял и пропустил. Это случилось уже на 18-й минуте, когда Че Адамс разобрался с Габриэлем и Мохамедом Эльнени в центральном круг и сделал передачу вперед на Тео Уолкотта, который ворвался в штрафную по правому краю и подсек мяч перед Берндом Лено — 0:1.
Минут 10-15 после пропущенного гола "канониры" выглядели растерянными. У "Саутемптона" мяч ходил как по маслу.
Затем, правда, хозяева очнулись и провели хороший отрезок. Букайо Сака отметился ударом с острого угла, также пробивал Пепе, однако Маккарти оба раза сыграл надежно.
А вот во втором тайме "Арсенал" очень легко и быстро восстановил равновесие. На 52-й минуте Сака совершил классный проход с левого фланга мимо трех соперников, отдал пас на линию штрафной Нкетиа, а тот нашел внутри площадки Пьер-Эмерика Обамеянга, который обводящим ударом поразил угол ворот — 1:1.
Но прошло всего 10 минут, и положение "канониров" вновь усугубилось. Габриэль завалил в центральном круге Уолкотта и получил за это желтую карточку, которая стала для него второй.
Получив численное преимущество, "святые" забрали мяч под свой контроль и принялись нагнетать давление. "Арсенал" оказался заперт у своих ворот и играл практически на отбой.
На 70-й минуте гости имели отличный момент вновь выйти вперед. Ориоль Ромелу верхом забросил мяч в штрафную, а появившийся на замену Натан Редмонд, кое-как сложившись, пробил в касание — крестовина!
"Саутгемптон" жаждал вырвать победу, но едва за это не поплатился в компенсированное время, когда редкая вылазка "канониров" обернулась ударом Роба Холдинга головой в перекладину.
"Арсенал" обнадеживающе начал второй тайм и даже сравнял счет, но затем случилось удаление, которое, как и в предыдущем матче, сломало игру "канониров". Правда, на сей раз соперник лондонцев не реализовал преимущество в одного игрока.
"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче
16.12.2020 22:55
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Все знали, что такое может быть, Уильямс виноват, и никто другой. 1 атака - 1 гол. Штош.
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Какой офсайд чмыри сука!
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16.12.2020 23:31 #
srapt
если никаких эксцессов, травм (куда уж круче), возвращение Алькантары и покупка цз зимой - Ливерпуль должен брать 2 АПЛ подряд и сравниваться с манками 20 - 20. Кроме петухов говорили что нет конкурентов, но эти совсем лалки сырые. Обоссались перед 2000 скаузерами на трибунах
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кукарекуууу)) кукарекуууууу)))
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пе-ту-хи!
пе-ту-хи!
пе-ту-хи!
пе-ту-хи!
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Что за вагина на варе?
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эта корейка будет падать от любого касания))
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Мм ясно пол фапла косоглазые оказывается ,офсайд увидели ,ок
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Кертис Джонс - молодой Алли. У него есть и техника и удар, но решения принимать не умеет на топовом уровне
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Приехали, обосрались, 1 удар после контры из офсайда - гол. Типикал команда Моура.
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КАЗАХСТАН ЕЛДА!!!
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чисто с офсайда гол засчитали, жесть
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Оруууу, офсайд же))) сука клоуны)
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ЛАОЛ!!!!!!!!!!!!!!!
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пиздец петушки фартовые в этом сезоне
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САСАТЬ СУКИ
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Норм матч.
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Жозе охуенен))
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Оффсайд!
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Ахахза типикал чмоур )
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Сосите мой сладкий член! Змеи!
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