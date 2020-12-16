"Арсенал" отстоял ничью против "Саутгемптона"

"Арсенал" прервал серию из трех домашних поражений подряд в Премьер-Лиге, вдесятером отстояв ничью против "Саутгемптона" — 1:1.

Главный тренер "канониров" Микель Артета отреагировал на поражение 0:1 от "Бернли", вернув в стартовый состав Эйнсли Мэйтланд-Найлса, Дани Себальоса, Николя Пепе и Эдди Нкетиа, которые заменили Эктора Беллерина, Гранита Джаку, Виллиана и Александра Лакасетта.



Стартовый состав "святых" не изменился после победы 3:0 над "Шеффилд Юнайтед".



Проверив голкипера гостей Алекса Маккарти простецким ударом Нкетиа, "Арсенал" взял и пропустил. Это случилось уже на 18-й минуте, когда Че Адамс разобрался с Габриэлем и Мохамедом Эльнени в центральном круг и сделал передачу вперед на Тео Уолкотта, который ворвался в штрафную по правому краю и подсек мяч перед Берндом Лено — 0:1.



Минут 10-15 после пропущенного гола "канониры" выглядели растерянными. У "Саутемптона" мяч ходил как по маслу.



Затем, правда, хозяева очнулись и провели хороший отрезок. Букайо Сака отметился ударом с острого угла, также пробивал Пепе, однако Маккарти оба раза сыграл надежно.



А вот во втором тайме "Арсенал" очень легко и быстро восстановил равновесие. На 52-й минуте Сака совершил классный проход с левого фланга мимо трех соперников, отдал пас на линию штрафной Нкетиа, а тот нашел внутри площадки Пьер-Эмерика Обамеянга, который обводящим ударом поразил угол ворот — 1:1.



Но прошло всего 10 минут, и положение "канониров" вновь усугубилось. Габриэль завалил в центральном круге Уолкотта и получил за это желтую карточку, которая стала для него второй.



Получив численное преимущество, "святые" забрали мяч под свой контроль и принялись нагнетать давление. "Арсенал" оказался заперт у своих ворот и играл практически на отбой.



На 70-й минуте гости имели отличный момент вновь выйти вперед. Ориоль Ромелу верхом забросил мяч в штрафную, а появившийся на замену Натан Редмонд, кое-как сложившись, пробил в касание — крестовина!



"Саутгемптон" жаждал вырвать победу, но едва за это не поплатился в компенсированное время, когда редкая вылазка "канониров" обернулась ударом Роба Холдинга головой в перекладину.



"Арсенал" обнадеживающе начал второй тайм и даже сравнял счет, но затем случилось удаление, которое, как и в предыдущем матче, сломало игру "канониров". Правда, на сей раз соперник лондонцев не реализовал преимущество в одного игрока.



"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче