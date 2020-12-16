Сэм Эллардайс взялся спасать "Вест Бромвич"
"Вест Бромвич" официально объявил о назначении на должность главного тренера Сэма Эллардайса.
Эта должность стала вакантной ранее в среду, когда "дрозды" разорвали отношения со Славеном Биличем, несмотря на набранное очко против "Манчестер Сити" накануне (1:1).
Билич оставил "Вест Бромвич" на 19-й позиции в Премьер-Лиге, всего с одной победой в 12 первых матчах сезона.
Спасать ситуацию взялся опытнейший Эллардайс, за плечами у которого 512 матчей в Премьер-Лиге. Ранее Большой Сэм поработал в высшем дивизионе с семью другими клубами и ни с одним не вылетал.
Контракт 66-летнего англичанина с "Вест Бромвичем" рассчитан на 18 месяцев и, по слухам, предусматривает бонус в 1 миллион фунтов за продление прописки в Премьер-Лиге.
Ассистировать Эллардайсу на "Хоторнс" будет его неизменный помощник Сэмми Ли.
Дебют Эллардайса на новом месте назначен на домашний матч против "Астон Виллы" в воскресенье — если Сэм, конечно, пройдет тест на коронавирус, без которого его не могут допустить к работе.
16.12.2020 20:20
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Теперь гейгунеры 100 % в чш)))
(ответить)
"Подарочек" Моуру, думал на изи взять очки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий