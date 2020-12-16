Сэм Эллардайс взялся спасать "Вест Бромвич"

"Вест Бромвич" официально объявил о назначении на должность главного тренера Сэма Эллардайса.

Эта должность стала вакантной ранее в среду, когда "дрозды" разорвали отношения со Славеном Биличем, несмотря на набранное очко против "Манчестер Сити" накануне (1:1).



Билич оставил "Вест Бромвич" на 19-й позиции в Премьер-Лиге, всего с одной победой в 12 первых матчах сезона.



Спасать ситуацию взялся опытнейший Эллардайс, за плечами у которого 512 матчей в Премьер-Лиге. Ранее Большой Сэм поработал в высшем дивизионе с семью другими клубами и ни с одним не вылетал.



Контракт 66-летнего англичанина с "Вест Бромвичем" рассчитан на 18 месяцев и, по слухам, предусматривает бонус в 1 миллион фунтов за продление прописки в Премьер-Лиге.



Ассистировать Эллардайсу на "Хоторнс" будет его неизменный помощник Сэмми Ли.



Дебют Эллардайса на новом месте назначен на домашний матч против "Астон Виллы" в воскресенье — если Сэм, конечно, пройдет тест на коронавирус, без которого его не могут допустить к работе.