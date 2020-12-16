Сэм Эллардайс взялся спасать "Вест Бромвич"

Сэм Эллардайс "Вест Бромвич" официально объявил о назначении на должность главного тренера Сэма Эллардайса.

Эта должность стала вакантной ранее в среду, когда "дрозды" разорвали отношения со Славеном Биличем, несмотря на набранное очко против "Манчестер Сити" накануне (1:1).

Билич оставил "Вест Бромвич" на 19-й позиции в Премьер-Лиге, всего с одной победой в 12 первых матчах сезона.

Спасать ситуацию взялся опытнейший Эллардайс, за плечами у которого 512 матчей в Премьер-Лиге. Ранее Большой Сэм поработал в высшем дивизионе с семью другими клубами и ни с одним не вылетал.

Контракт 66-летнего англичанина с "Вест Бромвичем" рассчитан на 18 месяцев и, по слухам, предусматривает бонус в 1 миллион фунтов за продление прописки в Премьер-Лиге.

Ассистировать Эллардайсу на "Хоторнс" будет его неизменный помощник Сэмми Ли.

Дебют Эллардайса на новом месте назначен на домашний матч против "Астон Виллы" в воскресенье — если Сэм, конечно, пройдет тест на коронавирус, без которого его не могут допустить к работе.


Метки Вест Бромвич, тренеры, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 20:20

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  1. jirrort 16.12.2020 20:29 # jirrort
    Теперь гейгунеры 100 % в чш)))

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  2. vyrentz 16.12.2020 20:24 # vyrentz
    "Подарочек" Моуру, думал на изи взять очки

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