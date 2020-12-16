Роджерс ожидает, что борьба за титул пойдет до самого конца

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс ожидает, что борьба за титул Премьер-Лиги в этом сезоне пойдет до самого конца.

В данный момент в верхней части таблицы Премьер-Лиги наблюдается огромная плотность, причем "Лестер" на момент начала 13-го тура находился всего в одном очке от вершины.



Роджерс предсказывает, что из-за перерыва в еврокубках большие команды будут выступать лучше в ближайшие недели, но все равно не думает, что кто-либо уйдет в отрыв.



"Это будет упорная борьба до конца. Такова природа этой лиги, учитывая мастерство всех команд и высокий соревновательный уровень матчей".



"Борьба будет упорнее, чем в предыдущих двух сезонах. Впереди еще длинный путь, но до февраля у всех задействованных в еврокубках команд будет период, когда им не придется играть так много матчей, поэтому они будут чуть свежее".



"Сезон начался интересным образом, и нам приятно быть около вершины".



"Замечательно видеть "Саутгемптон", нас и другие команды так высоко. Задача каждой команды — конкурировать и быть как можно выше", — цитирует Роджерса Sky Sports.