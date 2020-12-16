Роджерс ожидает, что борьба за титул пойдет до самого конца

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс ожидает, что борьба за титул Премьер-Лиги в этом сезоне пойдет до самого конца.

В данный момент в верхней части таблицы Премьер-Лиги наблюдается огромная плотность, причем "Лестер" на момент начала 13-го тура находился всего в одном очке от вершины.

Роджерс предсказывает, что из-за перерыва в еврокубках большие команды будут выступать лучше в ближайшие недели, но все равно не думает, что кто-либо уйдет в отрыв.

"Это будет упорная борьба до конца. Такова природа этой лиги, учитывая мастерство всех команд и высокий соревновательный уровень матчей".

"Борьба будет упорнее, чем в предыдущих двух сезонах. Впереди еще длинный путь, но до февраля у всех задействованных в еврокубках команд будет период, когда им не придется играть так много матчей, поэтому они будут чуть свежее".

"Сезон начался интересным образом, и нам приятно быть около вершины".

"Замечательно видеть "Саутгемптон", нас и другие команды так высоко. Задача каждой команды — конкурировать и быть как можно выше", — цитирует Роджерса Sky Sports.


Метки Лестер, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. bonapaart 16.12.2020 14:48 # bonapaart
    и причем тут роджерс? ему какое дело до борьбы за титул?))

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  2. largo-winch 16.12.2020 14:12 # largo-winch
    Rodgers is a great manager and human being. I always wish him success.
    I hope he wins APL this season with my beloved Leicester City FC.

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