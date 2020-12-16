"Вест Бромвич" выстоял против "Сити"

Несколько блестящих сейвов голкипера Сэма Джонстона позволили "Вест Бромвичу" отстоять ничью на поле "Манчестер Сити" — 1:1.

Относительно дерби Манчестера в стартовый состав "горожан" вернулись Бенжамен Менди, Натан Аке, Фил Фоден и Илкай Гюндоган, заменив Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Фернандиньо и Рияда Махреза.



У "дроздов" вместо Бранислава Ивановича, Филипа Кровиновича и Каллума Робинсона вышли Киран Гиббс, Джейк Ливермор и Грейди Дианганга.



Хозяева "Этихад" сразу же прибрали инициативу и принялись оказывать давление, но долгое время не могли создать момент уровня того, что имел на восьмой минуте нападающий гостей Карлан Грант, когда пробивал из центра штрафной — Эдерсон выручил "Сити".



Свой первый реальный момент "горожане" создали только на 30-й минуте, и этого оказалось достаточно. Гюндоган пробил в касание из центра штрафной после паса назад от Стерлинга — 1:0.



Дальше игра протекала по прежнему сценарию. Хозяева оказывали давление, но без явных голевых моментов.



"Вест Бромвич" затаился — до 43-й минуты, когда Семи Аджайи принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам. Мощный нигерийский защитник развернулся и пробил, а рикошет от ноги Рубена Диаша дезориентировал Эдерсона — 1:1.



Во втором тайме "дрозды" закрылись, показывая, что ничья их устраивает. "Сити" жаждал победы, но атаковал по-прежнему беззубо.



В концовке "горожане" становились все настойчивее, но на выручку "дроздам" в трудный момент пришел их голкипер Сэм Джонстон, совершивший шикарные сейвы после выстрела Кевина Де Брюйне со штрафного и ударов головой Гюндогана и Стерлинга.



"Сити" определенно мог вырвать победу, создав три реальных момента в концовке. Однако создали "горожане" их слишком поздно.



"Манчестер Сити" — "Вест Бромвич". Отчет о матче