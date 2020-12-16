"Вест Бромвич" выстоял против "Сити"
Несколько блестящих сейвов голкипера Сэма Джонстона позволили "Вест Бромвичу" отстоять ничью на поле "Манчестер Сити" — 1:1.
Относительно дерби Манчестера в стартовый состав "горожан" вернулись Бенжамен Менди, Натан Аке, Фил Фоден и Илкай Гюндоган, заменив Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Фернандиньо и Рияда Махреза.
У "дроздов" вместо Бранислава Ивановича, Филипа Кровиновича и Каллума Робинсона вышли Киран Гиббс, Джейк Ливермор и Грейди Дианганга.
Хозяева "Этихад" сразу же прибрали инициативу и принялись оказывать давление, но долгое время не могли создать момент уровня того, что имел на восьмой минуте нападающий гостей Карлан Грант, когда пробивал из центра штрафной — Эдерсон выручил "Сити".
Свой первый реальный момент "горожане" создали только на 30-й минуте, и этого оказалось достаточно. Гюндоган пробил в касание из центра штрафной после паса назад от Стерлинга — 1:0.
Дальше игра протекала по прежнему сценарию. Хозяева оказывали давление, но без явных голевых моментов.
"Вест Бромвич" затаился — до 43-й минуты, когда Семи Аджайи принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам. Мощный нигерийский защитник развернулся и пробил, а рикошет от ноги Рубена Диаша дезориентировал Эдерсона — 1:1.
Во втором тайме "дрозды" закрылись, показывая, что ничья их устраивает. "Сити" жаждал победы, но атаковал по-прежнему беззубо.
В концовке "горожане" становились все настойчивее, но на выручку "дроздам" в трудный момент пришел их голкипер Сэм Джонстон, совершивший шикарные сейвы после выстрела Кевина Де Брюйне со штрафного и ударов головой Гюндогана и Стерлинга.
"Сити" определенно мог вырвать победу, создав три реальных момента в концовке. Однако создали "горожане" их слишком поздно.
"Манчестер Сити" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
16.12.2020 00:55
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Последние комментарии:
Сэм Джонстон по старой памяти огорчил синий манчестер.
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Оралси пи3дец
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Михажло, почему не пишешь "Вест Бромвич" вырвал очко у "Сити"?
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да это жестко)
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Видимо Тоттенхэм и правда имеет все шансы взять этот сезон, судя по тому как остальные бездарно теряют очки.
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короче экспресс был бы на эти исходы 53,7
всего два события.
мда, жара
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Уснул после первого тайма, но предполагал что все так и закончится.
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БАРОНЕССЫ!!!
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Джонстон по классике обоссал говноколонку.
Once United, always United.
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Королевы)))))
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Елагин там оргазм поймал в стиле Невилла.
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Пепка что-то на пипке в этом сезоне частенько. Значит Маур чемпик возьмет
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Удивительно что в провальном(пока) сезоне Сити по потерянным выше чем Челси в своем сверхуспешном сезоне, лол. Как бы это для тех, кто там орал что Челси чемпик может выиграть.
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Броюаво голкиперу Вест Брома, КОРОЛИ не дожали, ну ничего страшного, идём дальше!!!
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КОРОЛИ!!!
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надо вырезать на память танцы пепа))
это конечно навека
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КРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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