"Вест Бромвич" выстоял против "Сити"

Семи Аджайи Несколько блестящих сейвов голкипера Сэма Джонстона позволили "Вест Бромвичу" отстоять ничью на поле "Манчестер Сити" — 1:1.

Относительно дерби Манчестера в стартовый состав "горожан" вернулись Бенжамен Менди, Натан Аке, Фил Фоден и Илкай Гюндоган, заменив Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Фернандиньо и Рияда Махреза.

У "дроздов" вместо Бранислава Ивановича, Филипа Кровиновича и Каллума Робинсона вышли Киран Гиббс, Джейк Ливермор и Грейди Дианганга.

Хозяева "Этихад" сразу же прибрали инициативу и принялись оказывать давление, но долгое время не могли создать момент уровня того, что имел на восьмой минуте нападающий гостей Карлан Грант, когда пробивал из центра штрафной — Эдерсон выручил "Сити".

Свой первый реальный момент "горожане" создали только на 30-й минуте, и этого оказалось достаточно. Гюндоган пробил в касание из центра штрафной после паса назад от Стерлинга — 1:0.

Дальше игра протекала по прежнему сценарию. Хозяева оказывали давление, но без явных голевых моментов.

"Вест Бромвич" затаился — до 43-й минуты, когда Семи Аджайи принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам. Мощный нигерийский защитник развернулся и пробил, а рикошет от ноги Рубена Диаша дезориентировал Эдерсона — 1:1.

Во втором тайме "дрозды" закрылись, показывая, что ничья их устраивает. "Сити" жаждал победы, но атаковал по-прежнему беззубо.

В концовке "горожане" становились все настойчивее, но на выручку "дроздам" в трудный момент пришел их голкипер Сэм Джонстон, совершивший шикарные сейвы после выстрела Кевина Де Брюйне со штрафного и ударов головой Гюндогана и Стерлинга.

"Сити" определенно мог вырвать победу, создав три реальных момента в концовке. Однако создали "горожане" их слишком поздно.

"Манчестер Сити" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 16.12.2020 02:41 # imf-tau
    Сэм Джонстон по старой памяти огорчил синий манчестер.

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  2. liverpo0ol 16.12.2020 02:05 # liverpo0ol
    Оралси пи3дец

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  3. scouser2005 16.12.2020 01:52 # scouser2005
    Михажло, почему не пишешь "Вест Бромвич" вырвал очко у "Сити"?

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  4. thegodfather 16.12.2020 01:52 # thegodfather
    да это жестко)

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  5. almanac 16.12.2020 01:23 # almanac
    Видимо Тоттенхэм и правда имеет все шансы взять этот сезон, судя по тому как остальные бездарно теряют очки.

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  6. superperez101 16.12.2020 01:14 # superperez101
    короче экспресс был бы на эти исходы 53,7
    всего два события.
    мда, жара

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  7. chebrec 16.12.2020 01:14 # chebrec
    Уснул после первого тайма, но предполагал что все так и закончится.

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  8. electric 16.12.2020 01:10 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  9. redman31 16.12.2020 01:04 # redman31
    Джонстон по классике обоссал говноколонку.
    Once United, always United.

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  10. liverpool-95 16.12.2020 01:02 # liverpool-95
    Королевы)))))

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  11. brown-ale 16.12.2020 01:02 # brown-ale
    Елагин там оргазм поймал в стиле Невилла.

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  12. kukuruzzo 16.12.2020 01:01 # kukuruzzo
    Пепка что-то на пипке в этом сезоне частенько. Значит Маур чемпик возьмет

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  13. rentv 16.12.2020 01:00 # rentv
    Удивительно что в провальном(пока) сезоне Сити по потерянным выше чем Челси в своем сверхуспешном сезоне, лол. Как бы это для тех, кто там орал что Челси чемпик может выиграть.

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  14. mancityman 16.12.2020 00:59 # mancityman
    Броюаво голкиперу Вест Брома, КОРОЛИ не дожали, ну ничего страшного, идём дальше!!!

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  15. januzaj00 16.12.2020 00:59 # januzaj00
    КОРОЛИ!!!

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  16. superperez101 16.12.2020 00:58 # superperez101
    надо вырезать на память танцы пепа))
    это конечно навека

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  17. bezviz 16.12.2020 00:58 # bezviz
    КРОЛИ!!!

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  18. windranger 16.12.2020 00:57 # windranger
    КОРОЛИ!!!

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