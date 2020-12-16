Лэмпард обвинил игроков "Челси" в самоуспокоенности

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард обвинил свою команду в самоуспокоенности после поражения от "Вулверхэмптона".

Открыв счет на "Молинью" усилиями Оливье Жиру в начале второго тайма, "Челси" расслабился и отдал инициативу "волкам", которые затем забили два гола и вырвали победу 2:1.



Лэмпарду кажется, что недавняя 17-матчевая беспроигрышная серия во всех соревнованиях расслабила "синих". Теперь Фрэнк надеется, что его игроки сделают правильные выводы.



"Чем я могу объяснить два поражения подряд? Игрой. Игра обеспечивает тебе результаты. У нас была длительная беспроигрышная серия, и парни, возможно, подумали: "Мы играем хорошо". Когда ты начинаешь думать, что играешь хорошо, происходят такие вещи".



"Возможно, игрокам стоит подумать о сегодняшнем матче, когда они будут отдыхать. Подумайте о сегодняшнем матче, подумайте об "Эвертоне". Это Премьер-Лига, и если ты не проявляешь себя, ты проигрываешь матчи".



"Открыв счет, мы должны были довести матч до победы. Если у тебя не ладится игра, как у нас сегодня, сохрани счет 1:0. Контролируй игру. Не допускай контратак. А мы этого не смогли", — сообщил Лэмпард Sky Sports.