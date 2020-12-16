Лэмпард обвинил игроков "Челси" в самоуспокоенности

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард обвинил свою команду в самоуспокоенности после поражения от "Вулверхэмптона".

Открыв счет на "Молинью" усилиями Оливье Жиру в начале второго тайма, "Челси" расслабился и отдал инициативу "волкам", которые затем забили два гола и вырвали победу 2:1.

Лэмпарду кажется, что недавняя 17-матчевая беспроигрышная серия во всех соревнованиях расслабила "синих". Теперь Фрэнк надеется, что его игроки сделают правильные выводы.

"Чем я могу объяснить два поражения подряд? Игрой. Игра обеспечивает тебе результаты. У нас была длительная беспроигрышная серия, и парни, возможно, подумали: "Мы играем хорошо". Когда ты начинаешь думать, что играешь хорошо, происходят такие вещи".

"Возможно, игрокам стоит подумать о сегодняшнем матче, когда они будут отдыхать. Подумайте о сегодняшнем матче, подумайте об "Эвертоне". Это Премьер-Лига, и если ты не проявляешь себя, ты проигрываешь матчи".

"Открыв счет, мы должны были довести матч до победы. Если у тебя не ладится игра, как у нас сегодня, сохрани счет 1:0. Контролируй игру. Не допускай контратак. А мы этого не смогли", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. jirrort 16.12.2020 00:25 # jirrort
    Фрэнки ,мы с тобой до конца!!! Отпизди всех этих бездарей !!!

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  2. miracle 16.12.2020 00:21 # miracle
    Физрук -.-

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