Светская хроника за вторник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Дайо Упамекано. "Ливерпуль" обратился к Мино Райоле. Карьера Гранита Джаки в "Арсенале" оказалась под вопросом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ имеют виды на полузащитника Кристиана Эриксена, которого "Интер" готов продать за 27 миллионов фунтов. (Daily Express)

"Юнайтед" рассматривает Эриксена на замену Полю Погба, но тот и другой трансфер маловероятны в январе. (Manchester Evening News)

Эриксен готов отказать "Юнайтед" ради перехода в ПСЖ. (Daily Star)

"Юнайтед" потерял интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в преддверии января. (The Athletic)

"Бавария" исключает продажу вингера Кингсли Комана, который интересен "Юнайтед". (Sky Sports)

"Юнайтед" и "Ливерпуль" установили контакт с агентом Мино Райолой насчет защитника "Интера" Стефана Де Врея. (FCInterNews)

Защитник "Олимпиакоса" Рубен Семеду не стал опровергать слухи насчет возможного перехода в "Ливерпуль". (Liverpool Echo)

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл мечтает отыграть свой прощальный сезон за "Реал". (AS)

"Саутгемптон" заинтересован в аренде левого защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса на вторую половину этого сезона. (The Telegraph)

"Арсенал" сражается за нападающего "Реймса" Булае Диа. (Le 10 Sport)

Карьера полузащитника Гранита Джаки в "Арсенале" оказалась под угрозой после удаления в матче с "Бернли". (Daily Mail)

"Вест Хэм" может подписать 33-летнего центрального защитника "Лиона" Марсело свободным агентом в конце сезона. (The Sun)

Другое

Голкипер Петр Чех пропустил два гола во время матча за резервную команду "Челси", а полузащитник Данни Дринкуотер схлопотал удаление. (Goal)

Микель Артета из "Арсенала" стал фаворитом на первое тренерское увольнение в сезоне. (Football.London)

Маурисио Почеттино едва ли возглавит дортмундскую "Боруссию". (talkSPORT)

Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас, как и Диогу Жота, пропустит до двух месяцев с травмой колена. (Daily Star)

Клубы Премьер-Лиги проголосуют по введению дополнительных замен, связанных с сотрясениями, уже со следующего месяца. (The Sun)

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пробудет себя в роли исполнительного продюсера, снимая документальный фильм для DAZN к боксерскому бою Каллума Смита и Сауля Альвареса. (Daily Mail)

Два российских хулигана были приговорены французским судом к трем и 10 годам тюрьмы за нанесение тяжких увечий английскому фанату во время Евро-2016. (The Independent)


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Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 15.12.2020 10:12 # imf-tau
    Волки против Почтилси - нужен прогноз от безвизга, а то у меня пока нет в уверенности в тотальной доминации.

    (ответить)

  2. lancerlancer1 15.12.2020 10:05 # lancerlancer1
    Клубы Премьер-Лиги проголосуют по введению дополнительных замен, связанных с сотрясениями, уже со следующего месяца.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82813/?c=1

    а если ногу оторвут, или фанаты пристрелят, дополнительной замены не будет?

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  3. mufc1994 15.12.2020 09:54 # mufc1994
    Скоро в Европе станет чем то мерзким вставлять член в вагинку

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  4. j-silver 15.12.2020 07:42 # j-silver
    Голкипер Петр Чех пропустил два гола во время матча за резервную команду "Челси", а полузащитник Данни Дринкуотер схлопотал удаление. (Goal)


    пенсотопарики

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  5. bmw-e34 15.12.2020 06:41 # bmw-e34
    Боруссия М - Манчестер Сити - проход Манчестер Сити
    Лацио - Бавария - проход Баварии
    Атлетико Мадрид - Челси - проход Челси
    Лейпциг - Ливерпуль - проход Лейпцига
    Порту - Ювентус - проход Ювентуса
    Барселона - ПСЖ - проход ПСЖ
    Севилья - Боруссия Д - проход Севильи
    Аталанта - Реал Мадрид - проход Реал Мадрид

    (ответить)

  6. melwood-lfc 15.12.2020 06:39 # melwood-lfc
    https://vk.cc/bW1aBm


    ебу всех в фф жоска+риальна

    (ответить)

  7. chelsea88 15.12.2020 06:32 # chelsea88
    "Арсенал" сражается за нападающего "Реймса" Булае Диа. (Le 10 Sport)
    Источник: http://fapl.ru/posts/82813/

    Пздц, никчёмный гейклуб даже интересуется такими же никчёмными нонеймами.
    С такими запросами аснл еще долго будет в нижней половине таблицы.

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  8. bmw-e34 15.12.2020 06:20 # bmw-e34
    АТМ - Сити = проход АТМ
    АТМ - ЛФК = проход АТМ
    АТМ - Челси = проход Челси

    Это не потому что Челси сильнее, а потому как, Челси более не удобен для АТМ.

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