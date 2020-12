Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Дайо Упамекано. "Ливерпуль" обратился к Мино Райоле. Карьера Гранита Джаки в "Арсенале" оказалась под вопросом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ имеют виды на полузащитника Кристиана Эриксена, которого "Интер" готов продать за 27 миллионов фунтов. (Daily Express)



"Юнайтед" рассматривает Эриксена на замену Полю Погба, но тот и другой трансфер маловероятны в январе. (Manchester Evening News)



Эриксен готов отказать "Юнайтед" ради перехода в ПСЖ. (Daily Star)



"Юнайтед" потерял интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в преддверии января. (The Athletic)



"Бавария" исключает продажу вингера Кингсли Комана, который интересен "Юнайтед". (Sky Sports)



"Юнайтед" и "Ливерпуль" установили контакт с агентом Мино Райолой насчет защитника "Интера" Стефана Де Врея. (FCInterNews)



Защитник "Олимпиакоса" Рубен Семеду не стал опровергать слухи насчет возможного перехода в "Ливерпуль". (Liverpool Echo)



Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл мечтает отыграть свой прощальный сезон за "Реал". (AS)



"Саутгемптон" заинтересован в аренде левого защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса на вторую половину этого сезона. (The Telegraph)



"Арсенал" сражается за нападающего "Реймса" Булае Диа. (Le 10 Sport)



Карьера полузащитника Гранита Джаки в "Арсенале" оказалась под угрозой после удаления в матче с "Бернли". (Daily Mail)



"Вест Хэм" может подписать 33-летнего центрального защитника "Лиона" Марсело свободным агентом в конце сезона. (The Sun)



Другое



Голкипер Петр Чех пропустил два гола во время матча за резервную команду "Челси", а полузащитник Данни Дринкуотер схлопотал удаление. (Goal)



Микель Артета из "Арсенала" стал фаворитом на первое тренерское увольнение в сезоне. (Football.London)



Маурисио Почеттино едва ли возглавит дортмундскую "Боруссию". (talkSPORT)



Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас, как и Диогу Жота, пропустит до двух месяцев с травмой колена. (Daily Star)



Клубы Премьер-Лиги проголосуют по введению дополнительных замен, связанных с сотрясениями, уже со следующего месяца. (The Sun)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пробудет себя в роли исполнительного продюсера, снимая документальный фильм для DAZN к боксерскому бою Каллума Смита и Сауля Альвареса. (Daily Mail)



Два российских хулигана были приговорены французским судом к трем и 10 годам тюрьмы за нанесение тяжких увечий английскому фанату во время Евро-2016. (The Independent)