Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Дайо Упамекано. "Ливерпуль" обратился к Мино Райоле. Карьера Гранита Джаки в "Арсенале" оказалась под вопросом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ имеют виды на полузащитника Кристиана Эриксена, которого "Интер" готов продать за 27 миллионов фунтов. (Daily Express)
"Юнайтед" рассматривает Эриксена на замену Полю Погба, но тот и другой трансфер маловероятны в январе. (Manchester Evening News)
Эриксен готов отказать "Юнайтед" ради перехода в ПСЖ. (Daily Star)
"Юнайтед" потерял интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в преддверии января. (The Athletic)
"Бавария" исключает продажу вингера Кингсли Комана, который интересен "Юнайтед". (Sky Sports)
"Юнайтед" и "Ливерпуль" установили контакт с агентом Мино Райолой насчет защитника "Интера" Стефана Де Врея. (FCInterNews)
Защитник "Олимпиакоса" Рубен Семеду не стал опровергать слухи насчет возможного перехода в "Ливерпуль". (Liverpool Echo)
Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл мечтает отыграть свой прощальный сезон за "Реал". (AS)
"Саутгемптон" заинтересован в аренде левого защитника "Юнайтед" Брандона Уильямса на вторую половину этого сезона. (The Telegraph)
"Арсенал" сражается за нападающего "Реймса" Булае Диа. (Le 10 Sport)
Карьера полузащитника Гранита Джаки в "Арсенале" оказалась под угрозой после удаления в матче с "Бернли". (Daily Mail)
"Вест Хэм" может подписать 33-летнего центрального защитника "Лиона" Марсело свободным агентом в конце сезона. (The Sun)
Другое
Голкипер Петр Чех пропустил два гола во время матча за резервную команду "Челси", а полузащитник Данни Дринкуотер схлопотал удаление. (Goal)
Микель Артета из "Арсенала" стал фаворитом на первое тренерское увольнение в сезоне. (Football.London)
Маурисио Почеттино едва ли возглавит дортмундскую "Боруссию". (talkSPORT)
Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас, как и Диогу Жота, пропустит до двух месяцев с травмой колена. (Daily Star)
Клубы Премьер-Лиги проголосуют по введению дополнительных замен, связанных с сотрясениями, уже со следующего месяца. (The Sun)
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пробудет себя в роли исполнительного продюсера, снимая документальный фильм для DAZN к боксерскому бою Каллума Смита и Сауля Альвареса. (Daily Mail)
Два российских хулигана были приговорены французским судом к трем и 10 годам тюрьмы за нанесение тяжких увечий английскому фанату во время Евро-2016. (The Independent)
15.12.2020 06:00
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Волки против Почтилси - нужен прогноз от безвизга, а то у меня пока нет в уверенности в тотальной доминации.
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Клубы Премьер-Лиги проголосуют по введению дополнительных замен, связанных с сотрясениями, уже со следующего месяца.
Источник: http://fapl.ru/posts/82813/?c=1
а если ногу оторвут, или фанаты пристрелят, дополнительной замены не будет?
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Скоро в Европе станет чем то мерзким вставлять член в вагинку
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Голкипер Петр Чех пропустил два гола во время матча за резервную команду "Челси", а полузащитник Данни Дринкуотер схлопотал удаление. (Goal)
пенсотопарики
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Боруссия М - Манчестер Сити - проход Манчестер Сити
Лацио - Бавария - проход Баварии
Атлетико Мадрид - Челси - проход Челси
Лейпциг - Ливерпуль - проход Лейпцига
Порту - Ювентус - проход Ювентуса
Барселона - ПСЖ - проход ПСЖ
Севилья - Боруссия Д - проход Севильи
Аталанта - Реал Мадрид - проход Реал Мадрид
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https://vk.cc/bW1aBm
ебу всех в фф жоска+риальна
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"Арсенал" сражается за нападающего "Реймса" Булае Диа. (Le 10 Sport)
Источник: http://fapl.ru/posts/82813/
Пздц, никчёмный гейклуб даже интересуется такими же никчёмными нонеймами.
С такими запросами аснл еще долго будет в нижней половине таблицы.
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АТМ - Сити = проход АТМ
АТМ - ЛФК = проход АТМ
АТМ - Челси = проход Челси
Это не потому что Челси сильнее, а потому как, Челси более не удобен для АТМ.
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