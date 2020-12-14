Эвра предложил Джаке уйти из "Арсенала"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что полузащитник Гранит Джака должен попроситься на выход из "Арсенала" после своего удаления в матче против "Бернли".

Накануне вечером Джака далеко не в первый раз подвел свою команду, получив красную карточку за то, что схватил за горло Эшли Вествуда.



Получив численное преимущество, "Бернли" забил гол и нанес "канонирам" их четвертое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге.



По мнению Эвра, одних извинений здесь недостаточно, и Граниту будет лучше убраться вон из клуба.



"Будь я на месте Микеля Артеты, я бы не удовлетворился тем, что Джака выйдет, поднимет руки и скажет "извините, парни". Нет, это никуда не годится".



"Я не имею ничего против этого игрока. Мне жаль, но пришло время, чтобы он сказал: "Знаете, парни, я достаточно натворил здесь дел. Я приношу вред фанатам, приношу вред своим партнерам по команде, приношу вред тренеру. Позвольте мне уйти", — сообщил Эвра в эфире Sky Sports.