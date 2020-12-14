Эвра предложил Джаке уйти из "Арсенала"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что полузащитник Гранит Джака должен попроситься на выход из "Арсенала" после своего удаления в матче против "Бернли".
Накануне вечером Джака далеко не в первый раз подвел свою команду, получив красную карточку за то, что схватил за горло Эшли Вествуда.
Получив численное преимущество, "Бернли" забил гол и нанес "канонирам" их четвертое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге.
По мнению Эвра, одних извинений здесь недостаточно, и Граниту будет лучше убраться вон из клуба.
"Будь я на месте Микеля Артеты, я бы не удовлетворился тем, что Джака выйдет, поднимет руки и скажет "извините, парни". Нет, это никуда не годится".
"Я не имею ничего против этого игрока. Мне жаль, но пришло время, чтобы он сказал: "Знаете, парни, я достаточно натворил здесь дел. Я приношу вред фанатам, приношу вред своим партнерам по команде, приношу вред тренеру. Позвольте мне уйти", — сообщил Эвра в эфире Sky Sports.
14.12.2020 16:00
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Последние комментарии:
Время этого петушары пришло через год после первого сезона, когда он тупо перестал что-то вообще на поле делать, кроме того что гадить. Но эти куколды всё терпят, лишь не признавать свой провальный трансефр. Ща предложат болелам прогнуться и понять какой бедный Джака и как его все вокруг не понимают. А так бы захуярить его на парковке после тренировки и делов-то.
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Пусть и дальше приносит вред гейклубу)
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