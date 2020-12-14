Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" обрели своих соперников по первому раунду плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2020/21.
В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Ливерпуль" попал на "РБ Лейпциг", обидчика "Манчестер Юнайтед". В соперники "Сити" была определена менхенгладбахская "Боруссия", а "Челси" достался, пожалуй, наиболее суровый вариант из возможных — "Атлетико".
При этом все три оставшихся в соревновании английских команды, будучи победителями своих групп, стартуют в плей-офф на выезде.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 15-16 февраля, ответные — 16-17 марта.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия)
"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)
"Порту" (Португалия) — "Ювентус" (Италия)
"Барселона" (Испания) — ПСЖ (Франция)
"Севилья" (Испания) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Аталанта" (Италия) — "Реал" (Испания)
14.12.2020 14:30
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Последние комментарии:
ребят стоп, а где мю???? они же в прошлом сезоне сделали такой камбек и втиснули свою ж0пу в 4-ку, почему я их не вижу в ЛЧ, о боже, миха ты только 6 пар вписал, а их 8, исправь ошибку!!!
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появился акк felix-the-cat и тут я вспомнил про манковского куесоса kellborna ...знатный терпиила был)
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Матип пропустит матч с Тоттенхемом.
Надо было Фулхем обыгрывать.
(ответить)
Блять унитаз валера все пиздит и пиздит , пухляшь сам подпездывать и потомприсаживпться на жижку не заебался?
(ответить)
а где тоттенхем? миха ты 7 пар только написал, забыл про ттх видать, исправь плиз
(ответить)
лейпциг такую лузерку переедет кстати, особенно на выезде можно сразу технарь 3-0 записывать
(ответить)
Лэмпусику достаточно найти конспекты Контекса в раздевалке, шобы пройти этих мразот. А так хз, че колбасники угарают, ещё неизвестно, кому неудобнее соперник попался)
(ответить)
Норм, фаны челси думали что будет изи соперник, а теперь придётся оба матча просто умирать, тратить вагон сил, ммм, каеф
(ответить)
https://www.instagram.com/vagifmind/?hl=ru
Вагин Керимовна, ты чтоле?
(ответить)
Дальше идут:
Атлетико
Ливерпуль
ПСЖ
Реал
Ювентус
Сити
Бавария
Боруссия
(ответить)
Запомнил. Вольфсбергер.
(ответить)
чпулси
готовьте вазелин, смазывайте свое очко
(ответить)
атлетико челси
вот что бывает когда моляься на травмы игроков соперника
ахахахахаха
как же я ору
как же я ору с этих пенстопитеков
аааааааааааааааа
(ответить)
COYG!
(ответить)
КОРОЛИ!!! Go KPACUBO!!!
(ответить)
Это абсолютно новый Шконси
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попытался послушать тэйлор сфивт.Это дерьмо редкостное канешн.
Жду альбом lil pump 2.
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Бенфика нынешняя лёгкая добыча.
Должны на изи проходить
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жаль что матчи не скоро...столько времени еще ждать((((((((
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prived vsem neucham!
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