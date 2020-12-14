"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" обрели своих соперников по первому раунду плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Ливерпуль" попал на "РБ Лейпциг", обидчика "Манчестер Юнайтед". В соперники "Сити" была определена менхенгладбахская "Боруссия", а "Челси" достался, пожалуй, наиболее суровый вариант из возможных — "Атлетико".



При этом все три оставшихся в соревновании английских команды, будучи победителями своих групп, стартуют в плей-офф на выезде.



Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 15-16 февраля, ответные — 16-17 марта.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов



"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)

"Порту" (Португалия) — "Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания) — ПСЖ (Франция)

"Севилья" (Испания) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Аталанта" (Италия) — "Реал" (Испания)