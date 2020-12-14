Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трофей Лиги Чемпионов "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" обрели своих соперников по первому раунду плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Ливерпуль" попал на "РБ Лейпциг", обидчика "Манчестер Юнайтед". В соперники "Сити" была определена менхенгладбахская "Боруссия", а "Челси" достался, пожалуй, наиболее суровый вариант из возможных — "Атлетико".

При этом все три оставшихся в соревновании английских команды, будучи победителями своих групп, стартуют в плей-офф на выезде.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 15-16 февраля, ответные — 16-17 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия)
"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия)
"Порту" (Португалия) — "Ювентус" (Италия)
"Барселона" (Испания) — ПСЖ (Франция)
"Севилья" (Испания) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Аталанта" (Италия) — "Реал" (Испания)


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 14:30

Количество просмотров Просмотров: 5805

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 14.12.2020 16:39 # bezviz
    ребят стоп, а где мю???? они же в прошлом сезоне сделали такой камбек и втиснули свою ж0пу в 4-ку, почему я их не вижу в ЛЧ, о боже, миха ты только 6 пар вписал, а их 8, исправь ошибку!!!

    (ответить)

  2. thegodfather 14.12.2020 16:36 # thegodfather
    появился акк felix-the-cat и тут я вспомнил про манковского куесоса kellborna ...знатный терпиила был)

    (ответить)

  3. felix-the-cat 14.12.2020 16:35 # felix-the-cat
    Матип пропустит матч с Тоттенхемом.

    Надо было Фулхем обыгрывать.

    (ответить)

  4. quavo 14.12.2020 16:34 # quavo
    Блять унитаз валера все пиздит и пиздит , пухляшь сам подпездывать и потомприсаживпться на жижку не заебался?

    (ответить)

  5. bezviz 14.12.2020 16:33 # bezviz
    а где тоттенхем? миха ты 7 пар только написал, забыл про ттх видать, исправь плиз

    (ответить)

  6. bezviz 14.12.2020 16:29 # bezviz
    лейпциг такую лузерку переедет кстати, особенно на выезде можно сразу технарь 3-0 записывать

    (ответить)

  7. m-ballack 14.12.2020 16:23 # m-ballack
    Лэмпусику достаточно найти конспекты Контекса в раздевалке, шобы пройти этих мразот. А так хз, че колбасники угарают, ещё неизвестно, кому неудобнее соперник попался)

    (ответить)

  8. mufc1994 14.12.2020 16:16 # mufc1994
    Норм, фаны челси думали что будет изи соперник, а теперь придётся оба матча просто умирать, тратить вагон сил, ммм, каеф

    (ответить)

  9. imf-tau 14.12.2020 16:14 # imf-tau
    https://www.instagram.com/vagifmind/?hl=ru

    Вагин Керимовна, ты чтоле?

    (ответить)

  10. felix-the-cat 14.12.2020 16:12 # felix-the-cat
    Дальше идут:

    Атлетико
    Ливерпуль
    ПСЖ
    Реал
    Ювентус
    Сити
    Бавария
    Боруссия

    (ответить)

  11. anabanana94 14.12.2020 16:07 # anabanana94
    Запомнил. Вольфсбергер.

    (ответить)

  12. superperez101 14.12.2020 16:07 # superperez101
    чпулси
    готовьте вазелин, смазывайте свое очко

    (ответить)

  13. superperez101 14.12.2020 16:06 # superperez101
    атлетико челси
    вот что бывает когда моляься на травмы игроков соперника
    ахахахахаха
    как же я ору
    как же я ору с этих пенстопитеков
    аааааааааааааааа

    (ответить)

  14. royal-arsenal 14.12.2020 16:03 # royal-arsenal
    COYG!

    (ответить)

  15. mc-od 14.12.2020 15:53 # mc-od
    КОРОЛИ!!! Go KPACUBO!!!

    (ответить)

  16. forester 14.12.2020 15:47 # forester
    Это абсолютно новый Шконси

    (ответить)

  17. geniusss 14.12.2020 15:46 # geniusss
    попытался послушать тэйлор сфивт.Это дерьмо редкостное канешн.
    Жду альбом lil pump 2.

    (ответить)

  18. royal-arsenal 14.12.2020 15:42 # royal-arsenal
    Бенфика нынешняя лёгкая добыча.
    Должны на изи проходить

    (ответить)

  19. thegodfather 14.12.2020 15:39 # thegodfather
    жаль что матчи не скоро...столько времени еще ждать((((((((

    (ответить)

  20. shearer1 14.12.2020 15:38 # shearer1
    prived vsem neucham!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: