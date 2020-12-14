Сунесс: "Кейн — единственный из "Тоттенхэма", кто бы прошел в основу "Ливерпуля"

Харри Кейн Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что нападающий Харри Кейн — единственный игрок "Тоттенхэма", который бы имел место в стартовом составе "красных".

В ближайшую среду на "Энфилде" сойдутся двое лидеров Премьер-Лиги, имеющих в своем активе по 25 очков.

Несмотря на то, что пока две эти команды идут ноздря в ноздрю, Сунесс считает, что состав "Ливерпуля" гораздо крепче.

"Ливерпуль" серьезно укомплектована на каждой позиции, и "Тоттенхэму" далеко до этого. Харри Кейн — это единственный игрок "Тоттенхэма, который был прошел в основной состав "Ливерпуля", потому что Садио Мане умеет все то, что умеет Сон, и он тот, с кем вы бы пошли на войну".

"Я не думаю, что "Ливерпуль" позволит им так легко себя ограбить, как позволил "Арсенал", хотя без Виргила Ван Дейка и с учетом перевода в оборону Фабиньо, их лучшего опорного полузащитника, шансы на это выше", — сообщил Сунесс The Times.


Метки Кейн, Ливерпуль, Сунесс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 373

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Последние комментарии:




  1. ray-black 14.12.2020 23:07 # ray-black
    Ой ну и ладно.

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  2. arhangel777 14.12.2020 20:07 # arhangel777
    У него проблема с головой или с глазами раз он не видит того же Сона, Хойберга, Льёриса, Дайера, Орье, все они с легкостью прошли бы в основу в любой тиме.

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  3. superperez101 14.12.2020 19:31 # superperez101
    вот кто сейчас бы 100% прошел в основу
    альдервейрельд
    ну и кейн конечно

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  4. kojan 14.12.2020 19:26 # kojan
    новость от всунеса является ЕРУНДОЙ...

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  5. mrsimph 14.12.2020 18:49 # mrsimph
    Бред, почему бывшие игроки так часто его несут? При чём бывшие игроки любой из команд. Я понимаю поддержать своих, но не за счёт же обсирания других игроков. Желчь только свою выплёвывают не по делу, как и многие комментаторы сайта.

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  6. lampardkz 14.12.2020 18:38 # lampardkz
    Игрока уровня Кейна нету не в одной команде АПЛ, Де Брейне близок по уровню. Лорис по мне лучше Алисона, Сон топ, Хейберг и Ндомбеле пробились бы. Индивидуально эти игроки сильнее игроков Ливерпулю. Просто в систему Клопа Салах, Ферминио, Хендерсон, Виналдом вписались грамотно.

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  7. beatles-red 14.12.2020 17:53 # beatles-red
    Состав Астон виллы вон даже в наш резерв бы не пробились, а отодрали знатно.

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  8. mkcfc 14.12.2020 17:50 # mkcfc
    Так и бабла шпоры меньше отвалили за свой состав. Вон Челси по именам и суммам пипец какие громкие, а кули толку пока не сыгрались.

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  9. vyrentz 14.12.2020 17:38 # vyrentz
    Жота не хуже Сона, до Мане там далеко

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  10. megamind13 14.12.2020 17:21 # megamind13
    Сон, Хейберг, Дайер однозначно пробились бы в основу почти любой команды АПЛ.

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  11. brown-ale 14.12.2020 17:13 # brown-ale
    Это он забыл.
    Орье > Трент
    Хойбьерг > Хендо
    Жозе > Клопп
    Но это не имеет значения. Ман Сити может быть по именам еще сильнее, но они в жопе.

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  12. kabanusco 14.12.2020 17:13 # kabanusco
    Какой-то ноу нейм

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  13. thegodfather 14.12.2020 17:00 # thegodfather
    ну сон тоже неплох.
    может манэ он и не заменил бы, но вместо сосолаха вполне.

    ну и даер в пару к ван дэйку тоже норм, не матип)

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