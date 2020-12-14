Сунесс: "Кейн — единственный из "Тоттенхэма", кто бы прошел в основу "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что нападающий Харри Кейн — единственный игрок "Тоттенхэма", который бы имел место в стартовом составе "красных".
В ближайшую среду на "Энфилде" сойдутся двое лидеров Премьер-Лиги, имеющих в своем активе по 25 очков.
Несмотря на то, что пока две эти команды идут ноздря в ноздрю, Сунесс считает, что состав "Ливерпуля" гораздо крепче.
"Ливерпуль" серьезно укомплектована на каждой позиции, и "Тоттенхэму" далеко до этого. Харри Кейн — это единственный игрок "Тоттенхэма, который был прошел в основной состав "Ливерпуля", потому что Садио Мане умеет все то, что умеет Сон, и он тот, с кем вы бы пошли на войну".
"Я не думаю, что "Ливерпуль" позволит им так легко себя ограбить, как позволил "Арсенал", хотя без Виргила Ван Дейка и с учетом перевода в оборону Фабиньо, их лучшего опорного полузащитника, шансы на это выше", — сообщил Сунесс The Times.
14.12.2020 17:00
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Последние комментарии:
Ой ну и ладно.
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У него проблема с головой или с глазами раз он не видит того же Сона, Хойберга, Льёриса, Дайера, Орье, все они с легкостью прошли бы в основу в любой тиме.
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вот кто сейчас бы 100% прошел в основу
альдервейрельд
ну и кейн конечно
(ответить)
новость от всунеса является ЕРУНДОЙ...
(ответить)
Бред, почему бывшие игроки так часто его несут? При чём бывшие игроки любой из команд. Я понимаю поддержать своих, но не за счёт же обсирания других игроков. Желчь только свою выплёвывают не по делу, как и многие комментаторы сайта.
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Игрока уровня Кейна нету не в одной команде АПЛ, Де Брейне близок по уровню. Лорис по мне лучше Алисона, Сон топ, Хейберг и Ндомбеле пробились бы. Индивидуально эти игроки сильнее игроков Ливерпулю. Просто в систему Клопа Салах, Ферминио, Хендерсон, Виналдом вписались грамотно.
(ответить)
Состав Астон виллы вон даже в наш резерв бы не пробились, а отодрали знатно.
(ответить)
Так и бабла шпоры меньше отвалили за свой состав. Вон Челси по именам и суммам пипец какие громкие, а кули толку пока не сыгрались.
(ответить)
Жота не хуже Сона, до Мане там далеко
(ответить)
Сон, Хейберг, Дайер однозначно пробились бы в основу почти любой команды АПЛ.
(ответить)
Это он забыл.
Орье > Трент
Хойбьерг > Хендо
Жозе > Клопп
Но это не имеет значения. Ман Сити может быть по именам еще сильнее, но они в жопе.
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Какой-то ноу нейм
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ну сон тоже неплох.
может манэ он и не заменил бы, но вместо сосолаха вполне.
ну и даер в пару к ван дэйку тоже норм, не матип)
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