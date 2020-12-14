Сунесс: "Кейн — единственный из "Тоттенхэма", кто бы прошел в основу "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что нападающий Харри Кейн — единственный игрок "Тоттенхэма", который бы имел место в стартовом составе "красных".

В ближайшую среду на "Энфилде" сойдутся двое лидеров Премьер-Лиги, имеющих в своем активе по 25 очков.



Несмотря на то, что пока две эти команды идут ноздря в ноздрю, Сунесс считает, что состав "Ливерпуля" гораздо крепче.



"Ливерпуль" серьезно укомплектована на каждой позиции, и "Тоттенхэму" далеко до этого. Харри Кейн — это единственный игрок "Тоттенхэма, который был прошел в основной состав "Ливерпуля", потому что Садио Мане умеет все то, что умеет Сон, и он тот, с кем вы бы пошли на войну".



"Я не думаю, что "Ливерпуль" позволит им так легко себя ограбить, как позволил "Арсенал", хотя без Виргила Ван Дейка и с учетом перевода в оборону Фабиньо, их лучшего опорного полузащитника, шансы на это выше", — сообщил Сунесс The Times.