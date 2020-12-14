Светская хроника за понедельник
"Арсенал" рискует упустить Уссема Ауара. "Ювентус" лишь хочет арендовать Поля Погба. Серхио Рамос может перебраться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Полузащитник Месут Озил открыт к переезду в МЛС по окончании своего контракта с "Арсеналом". (ESPN)
"Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ, сражаясь на плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара. (RMC)
У защитника Вильяма Салиба нет будущего в "Арсенале" при Микеле Артете. (Eurosport)
Защитник "Реала" Серхио Рамос имеет предложение из Премьер-Лиги. (Onda Cero)
Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" отказался обменять своего полузащитника Поля Погба на Миралема Пьянича и Дугласа Косту из "Ювентуса". (Calciomercato)
"Ювентус" хочет арендовать Погба в январе. (Daily Mirror)
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира контактирует с главным тренером "Эвертона" Карло Анчелотти насчет перехода в мерсисайдский клуб. (Bild)
Нападающий Пауло Дибала, которого связывали с переездом в Премьер-Лигу, планирует остаться в "Ювентусе". (Goal)
Защитник "Челси" Фикайо Томори может провести вторую половину этого сезона в "Ницце" на правах аренды. (The Sun)
"Вулверхэмптон" задумывается о приглашении экс-нападающего "Ньюкасла" Саломона Рондона, ныне выступающего в Китае. (The Sun)
"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Томашу Соучеку. (TEAMtalk)
Другое
На стартовавшей неделе американская компания ALK Capital завершит приобретение "Бернли" за 200 миллионов фунтов. (Daily Mail)
В ближайший четверг клубы "большой шестерки" попытаются организовать третье голосование насчет пяти замен в Премьер-Лиге. (The Sun)
Клубы Премьер-Лиги посоветовали своим игрокам отменить все рождественские вечеринки. (Daily Mail)
Экс-нападающий "Фулхэма" Бобби Замора назвал Рикарду Карвалью своим самым сложным оппонентом на поле, Джейми Каррагера — самым легким. (Daily Mail)
Неназванный клуб Чемпионшипа может пожизненно дисквалифицировать фаната, освиставшего преклонивших колено игроков. (Daily Mail)
Клубы Футбольной Лиги задумываются о том, чтобы прекратить преклонять колено перед матчами из-за политического подтекста, который появился у кампании Black Lives Matter. (Daily Mail)
14.12.2020 07:00
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Последние комментарии:
Hello kittens!
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в следующем туре определится чемпион
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Согласно трансфермаркету:
(8)Трент - самый дорогой в мире правый защитник
(5)Салах - самый дорогой в мире правый вингер
(24)Ван Дейк - самый дорогой в мире центральный защитник.
Манэ - 4. Впереди только Мбаппе, Стерлинг, Неймар.
Самые дорогие пенсы:
Хаверц - 17 в списке
Канте - 38
Вернер - 41.
Всё что нужно знать о престиже.
(ответить)
Хазенхюттль - стоимость команды +-350 мф - 4 место
Лэмпард - стоимость команды +-1000 мф - 5 место
Всё что нужно знать о тренерской работе.
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в общем ухожу из футбола на некоторое время, смысла нет вообще в этом всем, увидимся через несколько месяцев, а может и лет. Аснл гавно
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"Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ, сражаясь на плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара. (RMC)
Источник: http://fapl.ru/posts/82792/
Если будет конкуренция со стороны других клубов, то ясен хер гейклубу ничего не светит.
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Dobry ujin
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