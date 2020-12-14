Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Арсенал" рискует упустить Уссема Ауара. "Ювентус" лишь хочет арендовать Поля Погба. Серхио Рамос может перебраться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Полузащитник Месут Озил открыт к переезду в МЛС по окончании своего контракта с "Арсеналом". (ESPN)

"Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ, сражаясь на плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара. (RMC)

У защитника Вильяма Салиба нет будущего в "Арсенале" при Микеле Артете. (Eurosport)

Защитник "Реала" Серхио Рамос имеет предложение из Премьер-Лиги. (Onda Cero)

Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" отказался обменять своего полузащитника Поля Погба на Миралема Пьянича и Дугласа Косту из "Ювентуса". (Calciomercato)

"Ювентус" хочет арендовать Погба в январе. (Daily Mirror)

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира контактирует с главным тренером "Эвертона" Карло Анчелотти насчет перехода в мерсисайдский клуб. (Bild)

Нападающий Пауло Дибала, которого связывали с переездом в Премьер-Лигу, планирует остаться в "Ювентусе". (Goal)

Защитник "Челси" Фикайо Томори может провести вторую половину этого сезона в "Ницце" на правах аренды. (The Sun)

"Вулверхэмптон" задумывается о приглашении экс-нападающего "Ньюкасла" Саломона Рондона, ныне выступающего в Китае. (The Sun)

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Томашу Соучеку. (TEAMtalk)

Другое

На стартовавшей неделе американская компания ALK Capital завершит приобретение "Бернли" за 200 миллионов фунтов. (Daily Mail)

В ближайший четверг клубы "большой шестерки" попытаются организовать третье голосование насчет пяти замен в Премьер-Лиге. (The Sun)

Клубы Премьер-Лиги посоветовали своим игрокам отменить все рождественские вечеринки. (Daily Mail)

Экс-нападающий "Фулхэма" Бобби Замора назвал Рикарду Карвалью своим самым сложным оппонентом на поле, Джейми Каррагера — самым легким. (Daily Mail)

Неназванный клуб Чемпионшипа может пожизненно дисквалифицировать фаната, освиставшего преклонивших колено игроков. (Daily Mail)

Клубы Футбольной Лиги задумываются о том, чтобы прекратить преклонять колено перед матчами из-за политического подтекста, который появился у кампании Black Lives Matter. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 14.12.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1586

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 14.12.2020 08:22 # largo-winch
    Hello kittens!

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  2. melwood-lfc 14.12.2020 08:21 # melwood-lfc
    в следующем туре определится чемпион

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  3. bmw-e34 14.12.2020 08:11 # bmw-e34
    Согласно трансфермаркету:
    (8)Трент - самый дорогой в мире правый защитник
    (5)Салах - самый дорогой в мире правый вингер
    (24)Ван Дейк - самый дорогой в мире центральный защитник.
    Манэ - 4. Впереди только Мбаппе, Стерлинг, Неймар.


    Самые дорогие пенсы:
    Хаверц - 17 в списке
    Канте - 38
    Вернер - 41.

    Всё что нужно знать о престиже.

    (ответить)

  4. bmw-e34 14.12.2020 07:42 # bmw-e34
    Хазенхюттль - стоимость команды +-350 мф - 4 место
    Лэмпард - стоимость команды +-1000 мф - 5 место

    Всё что нужно знать о тренерской работе.

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  5. wengerrrro 14.12.2020 07:20 # wengerrrro
    в общем ухожу из футбола на некоторое время, смысла нет вообще в этом всем, увидимся через несколько месяцев, а может и лет. Аснл гавно

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  6. chelsea88 14.12.2020 07:20 # chelsea88
    "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ, сражаясь на плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара. (RMC)
    Источник: http://fapl.ru/posts/82792/

    Если будет конкуренция со стороны других клубов, то ясен хер гейклубу ничего не светит.

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  7. liverpo0ol 14.12.2020 07:04 # liverpo0ol
    Dobry ujin

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