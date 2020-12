Светская хроника за понедельник

"Арсенал" рискует упустить Уссема Ауара. "Ювентус" лишь хочет арендовать Поля Погба. Серхио Рамос может перебраться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Полузащитник Месут Озил открыт к переезду в МЛС по окончании своего контракта с "Арсеналом". (ESPN)



"Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ, сражаясь на плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара. (RMC)



У защитника Вильяма Салиба нет будущего в "Арсенале" при Микеле Артете. (Eurosport)



Защитник "Реала" Серхио Рамос имеет предложение из Премьер-Лиги. (Onda Cero)



Минувшим летом "Манчестер Юнайтед" отказался обменять своего полузащитника Поля Погба на Миралема Пьянича и Дугласа Косту из "Ювентуса". (Calciomercato)



"Ювентус" хочет арендовать Погба в январе. (Daily Mirror)



Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира контактирует с главным тренером "Эвертона" Карло Анчелотти насчет перехода в мерсисайдский клуб. (Bild)



Нападающий Пауло Дибала, которого связывали с переездом в Премьер-Лигу, планирует остаться в "Ювентусе". (Goal)



Защитник "Челси" Фикайо Томори может провести вторую половину этого сезона в "Ницце" на правах аренды. (The Sun)



"Вулверхэмптон" задумывается о приглашении экс-нападающего "Ньюкасла" Саломона Рондона, ныне выступающего в Китае. (The Sun)



"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Томашу Соучеку. (TEAMtalk)



Другое



На стартовавшей неделе американская компания ALK Capital завершит приобретение "Бернли" за 200 миллионов фунтов. (Daily Mail)



В ближайший четверг клубы "большой шестерки" попытаются организовать третье голосование насчет пяти замен в Премьер-Лиге. (The Sun)



Клубы Премьер-Лиги посоветовали своим игрокам отменить все рождественские вечеринки. (Daily Mail)



Экс-нападающий "Фулхэма" Бобби Замора назвал Рикарду Карвалью своим самым сложным оппонентом на поле, Джейми Каррагера — самым легким. (Daily Mail)



Неназванный клуб Чемпионшипа может пожизненно дисквалифицировать фаната, освиставшего преклонивших колено игроков. (Daily Mail)



Клубы Футбольной Лиги задумываются о том, чтобы прекратить преклонять колено перед матчами из-за политического подтекста, который появился у кампании Black Lives Matter. (Daily Mail)