"Сити" разгромил "Марсель", даже не напрягаясь

"Манчестер Сити" завершил групповую стадию Лиги Чемпионов крупной победой над беспомощным "Марселем" — 3:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял сразу девять игроков относительно победы 2:0 над "Фулхэмом" в субботу — уцелели только Илкай Гюндоган и Рияд Махрез. Дебют в Лиге Чемпионов был устроен для голкипера Зака Стеффена.



"Марсель" избрал оборонительную манеру игры, окопавшись возле своей штрафной и отдав мяч сопернику, но "Сити" был как сытый кот, не очень-то желая совершать лишние телодвижения.



Несмотря на ощутимое игровое преимущество, хозяева практически не имели реальных моментов в первом тайме. У гостей вроде бы был один шанс, но Джон Стоунс, который заменил получившего травму Эрика Гарсию, успел с блоком.



А вот второй тайм начался с гола. Рияд Махрез вошел в штрафную с правого фланга, после чего отдал короткую передачу на линию вратарской, откуда пробил Ферран Торрес — 1:0.



Пропустив, "Марсель" встрепенулся, но быстро понял, что оставлять "Сити" свободное пространство неразумно — на время взбодрившаяся игра вновь стала закрытой.



На 77-й минуте все стало окончательно ясно. Голкипер гостей остановил удар Натана Аке головой после подачи углового, а вышедший на замену Серхио Агуэро сыграл на добивании — 2:0.



Игра была сделана, но на последней минуте основного времени "горожане" разразились еще одним голом. Вернее его "привезли" себе французы. Недопонимание голкипера и защитника позволило Рахиму Стерлингу поразить ворота с полуметра — 3:0.



"Сити" откровенно валял дурака большую часть матча, но "Марсель" оказался настолько плох, что все равно позволил себе забить несколько голов. "Горожане" взяли три очка и вновь не пропустили — сплошной позитив, если слегка отстраниться от качества игры.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Марсель" (Англия) — 3:0 (0:0)



Голы: Торрес 48, Агуэро 77, Стерлинг 90.



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Гарсия (Стоунс 28), Лапорт, Аке, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг 45), Силва, Махрез (Агуэро 67), Фоден, Торрес.



"Марсель": Манданда, Сакаи, Альваро, Балерди, Нагамото, Сансон, Камара (Ронжье 67), Гейе (Стротман 75), Товен (Аке 75), Жермен (Бенедетто 75), Пайе (Кюизанс 67).



Предупреждение: Гейе.