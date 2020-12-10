"Сити" разгромил "Марсель", даже не напрягаясь

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" завершил групповую стадию Лиги Чемпионов крупной победой над беспомощным "Марселем" — 3:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял сразу девять игроков относительно победы 2:0 над "Фулхэмом" в субботу — уцелели только Илкай Гюндоган и Рияд Махрез. Дебют в Лиге Чемпионов был устроен для голкипера Зака Стеффена.

"Марсель" избрал оборонительную манеру игры, окопавшись возле своей штрафной и отдав мяч сопернику, но "Сити" был как сытый кот, не очень-то желая совершать лишние телодвижения.

Несмотря на ощутимое игровое преимущество, хозяева практически не имели реальных моментов в первом тайме. У гостей вроде бы был один шанс, но Джон Стоунс, который заменил получившего травму Эрика Гарсию, успел с блоком.

А вот второй тайм начался с гола. Рияд Махрез вошел в штрафную с правого фланга, после чего отдал короткую передачу на линию вратарской, откуда пробил Ферран Торрес — 1:0.

Пропустив, "Марсель" встрепенулся, но быстро понял, что оставлять "Сити" свободное пространство неразумно — на время взбодрившаяся игра вновь стала закрытой.

На 77-й минуте все стало окончательно ясно. Голкипер гостей остановил удар Натана Аке головой после подачи углового, а вышедший на замену Серхио Агуэро сыграл на добивании — 2:0.

Игра была сделана, но на последней минуте основного времени "горожане" разразились еще одним голом. Вернее его "привезли" себе французы. Недопонимание голкипера и защитника позволило Рахиму Стерлингу поразить ворота с полуметра — 3:0.

"Сити" откровенно валял дурака большую часть матча, но "Марсель" оказался настолько плох, что все равно позволил себе забить несколько голов. "Горожане" взяли три очка и вновь не пропустили — сплошной позитив, если слегка отстраниться от качества игры.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Марсель" (Англия) — 3:0 (0:0)

Голы: Торрес 48, Агуэро 77, Стерлинг 90.

"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Гарсия (Стоунс 28), Лапорт, Аке, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг 45), Силва, Махрез (Агуэро 67), Фоден, Торрес.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Альваро, Балерди, Нагамото, Сансон, Камара (Ронжье 67), Гейе (Стротман 75), Товен (Аке 75), Жермен (Бенедетто 75), Пайе (Кюизанс 67).

Предупреждение: Гейе.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Марсель, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2020 00:55

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  1. knvlay 10.12.2020 01:32 # knvlay
    было бы норм

    атмд-псж
    бм-лфк
    порту-юве
    аталанта-бд
    севилья-бавария
    лацио-челси
    барселона-мс
    лейпциг-реал

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  2. anabanana94 10.12.2020 01:16 # anabanana94
    Норм так Эриксен за трофеями ушел и смешно и грустно...

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  3. kukuruzzo 10.12.2020 01:14 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  4. anabanana94 10.12.2020 01:13 # anabanana94
    Шахтер <3

    А бразилам, что валялись на газоне последние минут 5 отдельный респект, норм так пукан Конте разорвали!

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  5. griezmann 10.12.2020 01:10 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  6. mancityman 10.12.2020 01:10 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  7. scholes22 10.12.2020 01:08 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  8. thegodfather 10.12.2020 01:00 # thegodfather
    эм...зальсбург бедапечаль.
    опять возня с матрасным автобусом в лч будет...

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  9. brown-ale 10.12.2020 00:59 # brown-ale
    АВБ по привычке взял по самые гланды.

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  10. iskander8sg 10.12.2020 00:59 # iskander8sg
    С группы смерти в ле, это достижение, как ни крути. Ни один клюб с снг такого не смог бы, кроме Шахтарів!))
    Милан в истерике слезах до утра)

    Источник: http://fapl.ru/posts/82705/

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  11. bes-ter 10.12.2020 00:58 # bes-ter
    Сила!!! Увидимся в субботу

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