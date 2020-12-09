"Ливерпуль" поделил очки с "Мидтьюлландом"
В заключительном матч на групповой стадии Лиги Чемпионов "Ливерпуль" экспериментальным составом сыграл вничью против "Мидтьюлланда" – 1:1.
В стартовом составе "красных" ожидаемо нашлись места для множества молодых игроков и резервистов, включая Лейтона Кларксона, Костаса Цимикаса, Такуми Минамино и Дивока Ориги.
"Ливерпулю" удалось открыть счет уже на первой минуте матча. Мохамед Салах перехватил неосторожную передачу назад и хладнокровно реализовал выход один на один — 0:1.
В дальнейшем гости не претендовали на доминирующее положение — "Мидтьюлланд" чувствовал себя достаточно комфортно и спокойно разыгрывал матч.
Но опаснее все равно выглядели "красные". На 19-й минуте Диогу Жота бил почти в упор после прострела от Минамино — спас голкипер. Затем Ориги был выведен на ударную позицию внутри штрафной — мимо.
Правды ради, один момент до перерыва хозяева все же имели, но Фабиньо подстраховал Кувина Келлехера и на линии ворот остановил мяч после удара головой Сори Каба.
Второй тайм "Мидтьюлланд" начал очень резво, и уже на 49-й минут Каба ударом из центра штрафной попал в перекладину.
Прошло еще минут 10, и хозяева были вознаграждены за свои старания пенальти. Обратившись к VAR, рефери убедился, что Келлехер нарушал правила на атакующем игроке соперника. И Александер Шольц с точки восстановил равновесие — 1:1.
Затем игра успокоилась, а на 76-й минуте Шольц еще раз поразил ворота Келлехера, но на сей раз был зафиксирован офсайд.
На 89-й минуте "Ливерпуль" ответил голом Минамино, но и здесь система VAR обнаружила нарушение правил. Правды ради, в концовке матча "Мидтьюлланд" все же смотрелся предпочтительнее.
Ничья — не самый плохой результат для "Ливерпуля". Юрген Клопп дал практику резервистам и обкатал свою молодежь. Теперь "красные" ожидают жеребьевку и в ближайшие недели смогут сосредоточиться на Премьер-Лиге.
"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:1 (0:1)
Голы: Шольц 62 (пен) — Салах 1.
"Мидтьюлланд": Хансен, Колс, Святченко, Шольц, Паулиньо, Каюсте, Оньека (Исаксен 63), Дрейер (Систо 76), Эвандер (Мадсен 90), Каба (Прайффер 90), Мабил (Андерсон 64).
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Рис Уильямс, Фабиньо (Куметьо 45), Цимикас (Робертсон 61), Кларксон, Кейта (Хендерсон 61), Минамино, Салах, Жота (Мане 87), Ориги (Фирмино 71).
Предупреждения: Оньека, Колс, Андерсон — Келлехер.
09.12.2020 22:55
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БЕЕЕнзеМЕЕЕЕ
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Результаты -
1-1си
1-1затонеспенальтипуль
УдачивЛЕ Юнайтед
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Kelleher is better than De Gea and Leno
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3-м составом разъе6али основу этих каличей
топчики
Источник: http://fapl.ru/posts/82694/?c=1
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Вся разница между пенсами и Ливерпулем, что ЛФК добывает ничью забив с игры, а пенсы с пенальти.
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позоная лузерская помойка, зае6али су.ка позорить Англию, то аталанте гегемонский глубокий минет сделают, то очко отдадут нонеймам, дальше 1\8 эта выскочка не проползет, на одних плечах судей только в апл чет могут, щас походу любая команда, вышедшая с 2 места, на головусильнее портовни е6учей....
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Юрген молодец ребятишкам дал побегать в ЛЧ
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датчане достойно смотрелись, ничья - справедливый результат. главное, что основа у ливерпуля отдохнула в преддверии боксинг дэй.
клопп топ
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Король на троне, король может дарить помилование и впечатлению на всю жизнь датчанам, что они сыграли в гегемонов в ничью когда то
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опозорились.
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кто-то тут из лузерпуков вчера писал, что они покажут как надо играть и закатят пятерку третьим составом, показали... )))
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Княжеский раздел очков!
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