"Ливерпуль" поделил очки с "Мидтьюлландом"

В заключительном матч на групповой стадии Лиги Чемпионов "Ливерпуль" экспериментальным составом сыграл вничью против "Мидтьюлланда" – 1:1.

В стартовом составе "красных" ожидаемо нашлись места для множества молодых игроков и резервистов, включая Лейтона Кларксона, Костаса Цимикаса, Такуми Минамино и Дивока Ориги.



"Ливерпулю" удалось открыть счет уже на первой минуте матча. Мохамед Салах перехватил неосторожную передачу назад и хладнокровно реализовал выход один на один — 0:1.



В дальнейшем гости не претендовали на доминирующее положение — "Мидтьюлланд" чувствовал себя достаточно комфортно и спокойно разыгрывал матч.



Но опаснее все равно выглядели "красные". На 19-й минуте Диогу Жота бил почти в упор после прострела от Минамино — спас голкипер. Затем Ориги был выведен на ударную позицию внутри штрафной — мимо.



Правды ради, один момент до перерыва хозяева все же имели, но Фабиньо подстраховал Кувина Келлехера и на линии ворот остановил мяч после удара головой Сори Каба.



Второй тайм "Мидтьюлланд" начал очень резво, и уже на 49-й минут Каба ударом из центра штрафной попал в перекладину.



Прошло еще минут 10, и хозяева были вознаграждены за свои старания пенальти. Обратившись к VAR, рефери убедился, что Келлехер нарушал правила на атакующем игроке соперника. И Александер Шольц с точки восстановил равновесие — 1:1.



Затем игра успокоилась, а на 76-й минуте Шольц еще раз поразил ворота Келлехера, но на сей раз был зафиксирован офсайд.



На 89-й минуте "Ливерпуль" ответил голом Минамино, но и здесь система VAR обнаружила нарушение правил. Правды ради, в концовке матча "Мидтьюлланд" все же смотрелся предпочтительнее.



Ничья — не самый плохой результат для "Ливерпуля". Юрген Клопп дал практику резервистам и обкатал свою молодежь. Теперь "красные" ожидают жеребьевку и в ближайшие недели смогут сосредоточиться на Премьер-Лиге.



"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:1 (0:1)



Голы: Шольц 62 (пен) — Салах 1.



"Мидтьюлланд": Хансен, Колс, Святченко, Шольц, Паулиньо, Каюсте, Оньека (Исаксен 63), Дрейер (Систо 76), Эвандер (Мадсен 90), Каба (Прайффер 90), Мабил (Андерсон 64).



"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Рис Уильямс, Фабиньо (Куметьо 45), Цимикас (Робертсон 61), Кларксон, Кейта (Хендерсон 61), Минамино, Салах, Жота (Мане 87), Ориги (Фирмино 71).



Предупреждения: Оньека, Колс, Андерсон — Келлехер.