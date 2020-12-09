"Ливерпуль" поделил очки с "Мидтьюлландом"

Мохамед Салах и Диогу Жота В заключительном матч на групповой стадии Лиги Чемпионов "Ливерпуль" экспериментальным составом сыграл вничью против "Мидтьюлланда" – 1:1.

В стартовом составе "красных" ожидаемо нашлись места для множества молодых игроков и резервистов, включая Лейтона Кларксона, Костаса Цимикаса, Такуми Минамино и Дивока Ориги.

"Ливерпулю" удалось открыть счет уже на первой минуте матча. Мохамед Салах перехватил неосторожную передачу назад и хладнокровно реализовал выход один на один — 0:1.

В дальнейшем гости не претендовали на доминирующее положение — "Мидтьюлланд" чувствовал себя достаточно комфортно и спокойно разыгрывал матч.

Но опаснее все равно выглядели "красные". На 19-й минуте Диогу Жота бил почти в упор после прострела от Минамино — спас голкипер. Затем Ориги был выведен на ударную позицию внутри штрафной — мимо.

Правды ради, один момент до перерыва хозяева все же имели, но Фабиньо подстраховал Кувина Келлехера и на линии ворот остановил мяч после удара головой Сори Каба.

Второй тайм "Мидтьюлланд" начал очень резво, и уже на 49-й минут Каба ударом из центра штрафной попал в перекладину.

Прошло еще минут 10, и хозяева были вознаграждены за свои старания пенальти. Обратившись к VAR, рефери убедился, что Келлехер нарушал правила на атакующем игроке соперника. И Александер Шольц с точки восстановил равновесие — 1:1.

Затем игра успокоилась, а на 76-й минуте Шольц еще раз поразил ворота Келлехера, но на сей раз был зафиксирован офсайд.

На 89-й минуте "Ливерпуль" ответил голом Минамино, но и здесь система VAR обнаружила нарушение правил. Правды ради, в концовке матча "Мидтьюлланд" все же смотрелся предпочтительнее.

Ничья — не самый плохой результат для "Ливерпуля". Юрген Клопп дал практику резервистам и обкатал свою молодежь. Теперь "красные" ожидают жеребьевку и в ближайшие недели смогут сосредоточиться на Премьер-Лиге.

"Мидтьюлланд" (Дания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Шольц 62 (пен) — Салах 1.

"Мидтьюлланд": Хансен, Колс, Святченко, Шольц, Паулиньо, Каюсте, Оньека (Исаксен 63), Дрейер (Систо 76), Эвандер (Мадсен 90), Каба (Прайффер 90), Мабил (Андерсон 64).

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Рис Уильямс, Фабиньо (Куметьо 45), Цимикас (Робертсон 61), Кларксон, Кейта (Хендерсон 61), Минамино, Салах, Жота (Мане 87), Ориги (Фирмино 71).

Предупреждения: Оньека, Колс, Андерсон — Келлехер.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мидтьюлланд, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2020 22:55

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  1. kukuruzzo 09.12.2020 23:11 # kukuruzzo
    БЕЕЕнзеМЕЕЕЕ

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  2. imf-tau 09.12.2020 23:09 # imf-tau
    Результаты -

    1-1си
    1-1затонеспенальтипуль
    УдачивЛЕ Юнайтед

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  3. largo-winch 09.12.2020 23:09 # largo-winch
    Kelleher is better than De Gea and Leno

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  4. iskander8sg 09.12.2020 23:09 # iskander8sg
    3-м составом разъе6али основу этих каличей
    топчики

    Источник: http://fapl.ru/posts/82694/?c=1

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  5. lovrentiy 09.12.2020 23:05 # lovrentiy
    Вся разница между пенсами и Ливерпулем, что ЛФК добывает ничью забив с игры, а пенсы с пенальти.

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  6. bezviz 09.12.2020 23:04 # bezviz
    позоная лузерская помойка, зае6али су.ка позорить Англию, то аталанте гегемонский глубокий минет сделают, то очко отдадут нонеймам, дальше 1\8 эта выскочка не проползет, на одних плечах судей только в апл чет могут, щас походу любая команда, вышедшая с 2 места, на головусильнее портовни е6учей....

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  7. weorlfc 09.12.2020 23:03 # weorlfc
    Юрген молодец ребятишкам дал побегать в ЛЧ

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  8. liverfun 09.12.2020 23:02 # liverfun
    датчане достойно смотрелись, ничья - справедливый результат. главное, что основа у ливерпуля отдохнула в преддверии боксинг дэй.
    клопп топ

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  9. beatles-red 09.12.2020 23:02 # beatles-red
    Король на троне, король может дарить помилование и впечатлению на всю жизнь датчанам, что они сыграли в гегемонов в ничью когда то

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  10. alexomck 09.12.2020 23:02 # alexomck
    опозорились.

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  11. sayanara 09.12.2020 23:01 # sayanara
    кто-то тут из лузерпуков вчера писал, что они покажут как надо играть и закатят пятерку третьим составом, показали... )))

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  12. electric 09.12.2020 22:58 # electric
    Княжеский раздел очков!

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