Харгривз назвал идеального спортивного директора для "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз назвал Ральфа Рангника в качестве наиболее подходящего кандидата на должность спортивного директора "красных дьяволов".

"Юнайтед" уже достаточно давно задумывается о приглашении специалиста, который бы определял трансферную политику клуба и выступал посредником между главным тренером и вице-президентом Эдом Вудвордом.



Вылет "Юнайтед" Лиги Чемпионов только усиливает эти разговоры, и Харгривз советует своему бывшему клубу обратить внимание на Рангника, который покинул "РБ Лейпциг" в прошлом году и в данный момент находится без работы.



"Я не думаю, что вы найдете кандидата лучше. В вопросах комплектации состава и внимания к деталям он неподражаем. Он практически идеален для этой работы. Он опытен, он поработал на больших должностях".



"Он был архитектором проекта "РБ Лейпциг", который достиг полуфинала Лиги Чемпионов с игроками, которые бы не прошли в состав никакой из топ-команд".



"Он взял и пригласил Юлиана Нагельсманна, который вывел их на новый уровень. Ему нет равных во внимании к деталям. Он бы идеально подошел для "Манчестер Юнайтед".



Посмотрите на всех этих игроков, которые прошли через него: Наби Кейта, Мане, Йозуа Киммих, Холанд. Спортивный директор и должен приглашать игроков, которых мы особо не знаем. Чтобы покупать игроков вроде Килиана Мбаппе, много ума не надо".



"Но вот отыскивать спрятанные драгоценные камни вроде Холанда — это то, что они должны делать. Ральф Рангник делает это раз за разом", — сообщил Харгривз BT Sport.