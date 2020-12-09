Фердинанд считает, что МЮ должен был давно заткнуть Райолу

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что в ситуации с дерзким поведением агента Мино Райолы в первую очередь виноваты "красные дьяволы".

В преддверии важнейших для "Юнайтед" матчей против "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге Райола сделал громкое заявление насчет полузащитника Поля Погба.



Фердинанд соглашается, что Райола выступил в крайне неподходящий момент времени. Однако Рио считает, что "Юнайтед" должен был давно приструнить одиозного агента.



"Агент игрока выбрал отвратительное время для такого рода заявления, но я собираюсь сместить фокус на "Манчестер Юнайтед", на Сульшера и на Эда Вудворда".



"Как вы позволяете агенту выходить и говорить такого рода вещи? Мино не первый раз позволяет себе подобное. Они должны были пресечь это в зародыше еще в первый раз".



"Я был в "Юнайтед", когда Руни заговорил об уходе. Фергюсон отправился к прессе и сказал, что игрок получил плохие советы от своего агента и что он собирается пресечь это в зародыше. Спустя несколько дней Руни заключил новый контракт".



"Будь я игроком, я бы сказал агенту: "Заткнись и не говори от моего лица, не выставляй мня в плохом свете". Погба должен был взять ситуацию под свой контроль, а не идти на поводу у агента. Иначе агент каждого второго игрока будет выступать в прессе, если игрок недоволен".



"Донни Ван де Бек едва пришел в клуб, он не играл, и спустя один месяц его агент уже возмущается в прессе. Как это возможно?"



"Это влияет на настроение в клубе, и чем больше "Манчестер Юнайтед" позволяет подобное, тем сильнее сгущаются тучи над ними".



"Джорджиньо Вейналдум — важный для "Ливерпуля" игрок, но в начале сезона он не играл. Не факт, что он получит новый контракт. Но вы не видите, что его агент выходит и разговаривает, потому что иначе ему достанется от Клоппа", — цитирует Фердинанда BBC.