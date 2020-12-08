Дини получил более тысячи расистских сообщений после призыва наказать Кавани

Трой Дини Капитан "Уотфорда" Трой Дини рассказал, что получил более тысячи расистских сообщений в свой адрес после призыва дисквалифицировать нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

На прошлой неделе Дини заявил, что даже трех матчей дисквалификации будет недостаточно для наказания Кавани, который ответил другу в инстаграме фразой "gracias negrito".

После своего заявления Трой превратился в мишень для фанатов, которые выплеснули свою злость на 32-летнего англичанина в социальных сетях.

"После того, как на прошлой неделе мы поговорили с вами насчет Кавани, я получил более тысяч сообщений с этим мерзким словом на букву "n".

"Мне все равно, потому что социальные сети не играют большой роли в моей жизни. Я не выхожу туда, думая: "Ах, это мое все".

"Я выхожу туда посмотреть картинки и посмеяться, чтобы затем вернуться к обычной жизни. Мои дети и моя семья значат для меня все", — сообщил Дини talkSPORT.


Метки Дини, расизм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2020 17:00

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  1. xah 08.12.2020 17:53 # xah
    Тупой нигер, заепал, хуже карагера,оба два говна, этот негритос везде епалом светит

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  2. wwwxxx 08.12.2020 17:05 # wwwxxx
    А чего еще ожидал этот черный, жирный и тупой уебан

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