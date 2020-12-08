Дини получил более тысячи расистских сообщений после призыва наказать Кавани
Капитан "Уотфорда" Трой Дини рассказал, что получил более тысячи расистских сообщений в свой адрес после призыва дисквалифицировать нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.
На прошлой неделе Дини заявил, что даже трех матчей дисквалификации будет недостаточно для наказания Кавани, который ответил другу в инстаграме фразой "gracias negrito".
После своего заявления Трой превратился в мишень для фанатов, которые выплеснули свою злость на 32-летнего англичанина в социальных сетях.
"После того, как на прошлой неделе мы поговорили с вами насчет Кавани, я получил более тысяч сообщений с этим мерзким словом на букву "n".
"Мне все равно, потому что социальные сети не играют большой роли в моей жизни. Я не выхожу туда, думая: "Ах, это мое все".
"Я выхожу туда посмотреть картинки и посмеяться, чтобы затем вернуться к обычной жизни. Мои дети и моя семья значат для меня все", — сообщил Дини talkSPORT.
08.12.2020 17:00
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Тупой нигер, заепал, хуже карагера,оба два говна, этот негритос везде епалом светит
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А чего еще ожидал этот черный, жирный и тупой уебан
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