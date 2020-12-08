Дини получил более тысячи расистских сообщений после призыва наказать Кавани

Капитан "Уотфорда" Трой Дини рассказал, что получил более тысячи расистских сообщений в свой адрес после призыва дисквалифицировать нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

На прошлой неделе Дини заявил, что даже трех матчей дисквалификации будет недостаточно для наказания Кавани, который ответил другу в инстаграме фразой "gracias negrito".



После своего заявления Трой превратился в мишень для фанатов, которые выплеснули свою злость на 32-летнего англичанина в социальных сетях.



"После того, как на прошлой неделе мы поговорили с вами насчет Кавани, я получил более тысяч сообщений с этим мерзким словом на букву "n".



"Мне все равно, потому что социальные сети не играют большой роли в моей жизни. Я не выхожу туда, думая: "Ах, это мое все".



"Я выхожу туда посмотреть картинки и посмеяться, чтобы затем вернуться к обычной жизни. Мои дети и моя семья значат для меня все", — сообщил Дини talkSPORT.