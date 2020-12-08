Каррагер надеется, что Артета продолжит работу в "Арсенале"

Микель Артета Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал трансферную политику "Арсенал" и призвал лондонский клуб сохранить доверие к своему главному тренеру Микелю Артете.

После поражения 2:0 в дерби против "Тоттенхэма" подопечные Артеты опустились уже на 15-ю позицию в Премьер-Лиге, а пресса принялась спекулировать насчет увольнения Микеля.

Каррагер считает, что в первую очередь "Арсеналу" нужно навести порядок в управлении клубом. Джейми надеется, что Артета останется, но предсказывает, что мучения "канониров" продолжатся.

"Сейчас заговорили о том, что он оказался под давлением, но оставьте Микеля Артету в покое. Мне очень нравится Микель Артета".

"Вокруг этого клуба слишком много абсурда. Думаю, некоторые их приобретения вроде Виллиана, Луиса и Седрика абсурдны. Теперь (агент) Киа Джурабчан отвечает за приобретения в клубе?"

"Микель Артета пригласил Партея и Габриэля, которые выглядят двумя лучшими игроками "Арсенала" в данный момент, на ранней стадии сезона — точно".

"Кажется, с 2018 года они сменили четырех главных тренеров и трех исполнительных директоров. Просто сохраните доверие Артете, но ожидайте, что впереди у "Арсенала" еще много боли", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Арсенал, Артета, Каррагер

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2020 11:00

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  1. v-0987654321 08.12.2020 11:33 # v-0987654321
    Артета красавчик он стремительно рвется Чемпионшип лигу

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  2. timofey 08.12.2020 11:29 # timofey
    Троллит походу, его устраивает что Арсенал в глубокой жопе и хочет продолжать наслаждаться этим

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  3. sellman 08.12.2020 11:16 # sellman
    0рси0 после 11 туров:
    15 место, 13 очков, разница мячей -4
    Худший результат в истории клуба после 11 туров

    0ртет0 явно топарик жуткий

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