Каррагер надеется, что Артета продолжит работу в "Арсенале"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал трансферную политику "Арсенал" и призвал лондонский клуб сохранить доверие к своему главному тренеру Микелю Артете.

После поражения 2:0 в дерби против "Тоттенхэма" подопечные Артеты опустились уже на 15-ю позицию в Премьер-Лиге, а пресса принялась спекулировать насчет увольнения Микеля.



Каррагер считает, что в первую очередь "Арсеналу" нужно навести порядок в управлении клубом. Джейми надеется, что Артета останется, но предсказывает, что мучения "канониров" продолжатся.



"Сейчас заговорили о том, что он оказался под давлением, но оставьте Микеля Артету в покое. Мне очень нравится Микель Артета".



"Вокруг этого клуба слишком много абсурда. Думаю, некоторые их приобретения вроде Виллиана, Луиса и Седрика абсурдны. Теперь (агент) Киа Джурабчан отвечает за приобретения в клубе?"



"Микель Артета пригласил Партея и Габриэля, которые выглядят двумя лучшими игроками "Арсенала" в данный момент, на ранней стадии сезона — точно".



"Кажется, с 2018 года они сменили четырех главных тренеров и трех исполнительных директоров. Просто сохраните доверие Артете, но ожидайте, что впереди у "Арсенала" еще много боли", — сообщил Каррагер в эфире.