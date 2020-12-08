Скоулз ожидает, что "Ливерпуль" снова станет чемпионом
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз ожидает, что "Ливерпуль" защитит титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" взял свой первый за 30 лет титул, однако Скоулз находится под впечатлением от игры Юргена Клоппа в этой кампании и думает, что у "красных" может появиться возможность устроить парад по поводу сразу двух подряд чемпионств.
"Я думаю, они снова выиграют титул. Я правда так думаю".
"Ливерпулю" пришлось долго ждать, чтобы достичь того, чего они достигли в прошлом году. Нужно отдать им должное — они были великолепны, они заслужили титул".
"Жаль их, что фанаты в этом не поучаствовали. Уверен, у них еще будут всевозможные празднованию длиною в неделю и парады. Жаль, но фанаты уже начали возвращаться".
"Не скажу, что я надеюсь на их повторное чемпионство ради фанатов, но я думаю, они и так на пути к этому", — сообщил Скоулз Amazon Prime.
08.12.2020 08:00
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Да ну перестань ты, рыжий. У черси самый перспективный тренер, самый молодой и полноценный состав (2 состава), самые лучшие (нет) фонады. Чемпион уже очевиден!
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