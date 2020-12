Светская хроника за понедельник

Chevrolet поможет "Манчестер Юнайтед" вернуть Криштиану Роналду. "Арсенал" поспешит с предложением по Доминику Собослаи. Маурисио Почеттино может стать тренером Лионеля Месси в ПСЖ. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" решил не расставаться с полузащитником Джесси Лингардом, чей контракт теперь будет продлен на 12 месяцев. (Daily Star)



"Юнайтед" является фаворитом в борьбе за 19-летнего полузащитника "Велес Сарсфилда" Тьяго Альмаду. (Todo Fichajes)



Титульный спонсор "Юнайтед" Chevrolet готов помочь "красным дьяволам" вернуть 35-летнего Криштиану Роналду из "Ювентуса". (Auto Esporte)



"Юнайтед" рассматривает Харви Барнса из "Лестера" в качестве альтернативы вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо. (The Sun)



ПСЖ готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. (ESPN)



18-летний полузащитник "Гремио" Диего Роза близок к переходу в "Сити". (Manchester Evening News)



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала был предложен "Юнайтед", "Арсеналу", "Челси", "Ливерпулю", "Тоттенхэму" и "Сити". Представители аргентинца заверили "большую шестерку", что теперь их клиент готов к переезду в Премьер-Лигу. (90min)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил свой бывший клуб "Сити" сообщить, если защитник Джон Стоунс станет доступен для трансфера. (90min)



"Арсеналу", возможно, придется поспешить с предложение по Доминику Собослаи из-за интереса "Реала" к венгерскому полузащитнику "Ред Булл". (Daily Express)



Полузащитник "Башакшехира" Беркай Озджан интересен "Арсеналу". (Transfermarkt)



Угодивший в опалу к Жозе Моуриньо защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес вызывает интерес со стороны "Милана". (The Sun)



Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис интересен "Ювентусу". (Tuttomercatoweb)



"Вест Хэм" находится среди клубов, заинтересованных в бывшем вингере "Тоттенхэма" Маркусе Эдвардсе, который сейчас выступает в Португалии за "Виторию Гимарайнш". (TEAMtalk)



Другое



"Юнайтед" задумывается о приглашении главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, чье будущее сейчас зависит от того, выйдут ли парижане в плей-офф Лиги Чемпионов. (Bild)



Маурисио Почеттино мечтает возглавить ПСЖ. (talkSPORT)



Звезды "Астон Виллы" Росс Баркли и Джек Грилиш нарушили коронавирусные ограничения, устроив вечеринку в Лондоне по поводу Дня рождения первого из них. (The Sun)



"Арсенал" ведет примирительные переговоры со своим бывшим главным тренером Арсеном Венгером. (Daily Mail)



Матч "Марина" и "Тоттенхэма" в 3-м раунде Кубка Англии может стать первым, где будут опробованы цифровые паспорта здоровья. (The Telegraph)



Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер со своим братом и другом запустил приложение Spotlas, которое позволяет делиться своими любимыми местами вроде ресторанов и отелей на карте. (BBC)