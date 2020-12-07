Светская хроника за понедельник

Светская хроника Chevrolet поможет "Манчестер Юнайтед" вернуть Криштиану Роналду. "Арсенал" поспешит с предложением по Доминику Собослаи. Маурисио Почеттино может стать тренером Лионеля Месси в ПСЖ. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" решил не расставаться с полузащитником Джесси Лингардом, чей контракт теперь будет продлен на 12 месяцев. (Daily Star)

"Юнайтед" является фаворитом в борьбе за 19-летнего полузащитника "Велес Сарсфилда" Тьяго Альмаду. (Todo Fichajes)

Титульный спонсор "Юнайтед" Chevrolet готов помочь "красным дьяволам" вернуть 35-летнего Криштиану Роналду из "Ювентуса". (Auto Esporte)

"Юнайтед" рассматривает Харви Барнса из "Лестера" в качестве альтернативы вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо. (The Sun)

ПСЖ готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. (ESPN)

18-летний полузащитник "Гремио" Диего Роза близок к переходу в "Сити". (Manchester Evening News)

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала был предложен "Юнайтед", "Арсеналу", "Челси", "Ливерпулю", "Тоттенхэму" и "Сити". Представители аргентинца заверили "большую шестерку", что теперь их клиент готов к переезду в Премьер-Лигу. (90min)

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил свой бывший клуб "Сити" сообщить, если защитник Джон Стоунс станет доступен для трансфера. (90min)

"Арсеналу", возможно, придется поспешить с предложение по Доминику Собослаи из-за интереса "Реала" к венгерскому полузащитнику "Ред Булл". (Daily Express)

Полузащитник "Башакшехира" Беркай Озджан интересен "Арсеналу". (Transfermarkt)

Угодивший в опалу к Жозе Моуриньо защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес вызывает интерес со стороны "Милана". (The Sun)

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис интересен "Ювентусу". (Tuttomercatoweb)

"Вест Хэм" находится среди клубов, заинтересованных в бывшем вингере "Тоттенхэма" Маркусе Эдвардсе, который сейчас выступает в Португалии за "Виторию Гимарайнш". (TEAMtalk)

Другое

"Юнайтед" задумывается о приглашении главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, чье будущее сейчас зависит от того, выйдут ли парижане в плей-офф Лиги Чемпионов. (Bild)

Маурисио Почеттино мечтает возглавить ПСЖ. (talkSPORT)

Звезды "Астон Виллы" Росс Баркли и Джек Грилиш нарушили коронавирусные ограничения, устроив вечеринку в Лондоне по поводу Дня рождения первого из них. (The Sun)

"Арсенал" ведет примирительные переговоры со своим бывшим главным тренером Арсеном Венгером. (Daily Mail)

Матч "Марина" и "Тоттенхэма" в 3-м раунде Кубка Англии может стать первым, где будут опробованы цифровые паспорта здоровья. (The Telegraph)

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер со своим братом и другом запустил приложение Spotlas, которое позволяет делиться своими любимыми местами вроде ресторанов и отелей на карте. (BBC)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 612

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  1. danny949494 07.12.2020 07:29 # danny949494
    Это всё до субботы. Потом опять начнёте нюхать))0)

    (ответить)

  2. bmw-e34 07.12.2020 07:09 # bmw-e34
    06.12.2020 00:59 #
    lampard88888888

    Ну и по классике:
    1.Челси
    ...
    ..
    пропасть
    ..
    ..
    3.Ливерупль
    ..
    ..
    мусор
    ...
    ..
    6.Лестер
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1

    06.12.2020 01:01 #
    cfc000000

    1. Челси 11 22
    Е6анная пропасть с размером анусов болельщиков мю и ливерпуля
    3. Ливерпуль 10 21
    4 club pidorasov 10 19

    Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1

    06.12.2020 01:02 #
    bezviz

    1)Челси
    мусор
    3)лузерка
    п
    р
    о
    п
    а
    с
    т
    ь
    14)арсиноль

    АХААХАХ))

    Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1

    06.12.2020 01:10 #
    cristean2

    1 Челси 11 22
    .
    жопа которую
    нюхают портовые
    .
    2 Тоттенхэм 10 21
    3 Ливерпуль 10 21
    4 Манчестер Юнайтед 10 19
    5 Манчестер Сити 10 18

    Просто оставлю это

    Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1

    06.12.2020 01:23 #
    bluehonorcfc9

    1) Челси
    ПРООООООООООООООООООООООООООПАСТЬ
    2)Петушары
    3)Шлюхи ливерхуйкие

    Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1

    06.12.2020 11:33 #
    vyrentz

    Эту ветку нужно запомнить. Потом будем возить всем фаплом пенсопитеков с нее.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1

    (ответить)

  3. largo-winch 07.12.2020 07:02 # largo-winch
    Lingard has blackmailed Woodward and co.
    I don't know how he manages to stay at Man UTD for that long...

    (ответить)

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