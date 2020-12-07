Светская хроника за понедельник
Chevrolet поможет "Манчестер Юнайтед" вернуть Криштиану Роналду. "Арсенал" поспешит с предложением по Доминику Собослаи. Маурисио Почеттино может стать тренером Лионеля Месси в ПСЖ. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" решил не расставаться с полузащитником Джесси Лингардом, чей контракт теперь будет продлен на 12 месяцев. (Daily Star)
"Юнайтед" является фаворитом в борьбе за 19-летнего полузащитника "Велес Сарсфилда" Тьяго Альмаду. (Todo Fichajes)
Титульный спонсор "Юнайтед" Chevrolet готов помочь "красным дьяволам" вернуть 35-летнего Криштиану Роналду из "Ювентуса". (Auto Esporte)
"Юнайтед" рассматривает Харви Барнса из "Лестера" в качестве альтернативы вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо. (The Sun)
ПСЖ готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. (ESPN)
18-летний полузащитник "Гремио" Диего Роза близок к переходу в "Сити". (Manchester Evening News)
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала был предложен "Юнайтед", "Арсеналу", "Челси", "Ливерпулю", "Тоттенхэму" и "Сити". Представители аргентинца заверили "большую шестерку", что теперь их клиент готов к переезду в Премьер-Лигу. (90min)
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил свой бывший клуб "Сити" сообщить, если защитник Джон Стоунс станет доступен для трансфера. (90min)
"Арсеналу", возможно, придется поспешить с предложение по Доминику Собослаи из-за интереса "Реала" к венгерскому полузащитнику "Ред Булл". (Daily Express)
Полузащитник "Башакшехира" Беркай Озджан интересен "Арсеналу". (Transfermarkt)
Угодивший в опалу к Жозе Моуриньо защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес вызывает интерес со стороны "Милана". (The Sun)
Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис интересен "Ювентусу". (Tuttomercatoweb)
"Вест Хэм" находится среди клубов, заинтересованных в бывшем вингере "Тоттенхэма" Маркусе Эдвардсе, который сейчас выступает в Португалии за "Виторию Гимарайнш". (TEAMtalk)
Другое
"Юнайтед" задумывается о приглашении главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, чье будущее сейчас зависит от того, выйдут ли парижане в плей-офф Лиги Чемпионов. (Bild)
Маурисио Почеттино мечтает возглавить ПСЖ. (talkSPORT)
Звезды "Астон Виллы" Росс Баркли и Джек Грилиш нарушили коронавирусные ограничения, устроив вечеринку в Лондоне по поводу Дня рождения первого из них. (The Sun)
"Арсенал" ведет примирительные переговоры со своим бывшим главным тренером Арсеном Венгером. (Daily Mail)
Матч "Марина" и "Тоттенхэма" в 3-м раунде Кубка Англии может стать первым, где будут опробованы цифровые паспорта здоровья. (The Telegraph)
Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер со своим братом и другом запустил приложение Spotlas, которое позволяет делиться своими любимыми местами вроде ресторанов и отелей на карте. (BBC)
07.12.2020 07:00
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Последние комментарии:
Это всё до субботы. Потом опять начнёте нюхать))0)
(ответить)
06.12.2020 00:59 #
lampard88888888
Ну и по классике:
1.Челси
...
..
пропасть
..
..
3.Ливерупль
..
..
мусор
...
..
6.Лестер
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1
06.12.2020 01:01 #
cfc000000
1. Челси 11 22
Е6анная пропасть с размером анусов болельщиков мю и ливерпуля
3. Ливерпуль 10 21
4 club pidorasov 10 19
Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1
06.12.2020 01:02 #
bezviz
1)Челси
мусор
3)лузерка
п
р
о
п
а
с
т
ь
14)арсиноль
АХААХАХ))
Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1
06.12.2020 01:10 #
cristean2
1 Челси 11 22
.
жопа которую
нюхают портовые
.
2 Тоттенхэм 10 21
3 Ливерпуль 10 21
4 Манчестер Юнайтед 10 19
5 Манчестер Сити 10 18
Просто оставлю это
Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1
06.12.2020 01:23 #
bluehonorcfc9
1) Челси
ПРООООООООООООООООООООООООООПАСТЬ
2)Петушары
3)Шлюхи ливерхуйкие
Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1
06.12.2020 11:33 #
vyrentz
Эту ветку нужно запомнить. Потом будем возить всем фаплом пенсопитеков с нее.
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Источник: http://fapl.ru/posts/82626/?c=1
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Lingard has blackmailed Woodward and co.
I don't know how he manages to stay at Man UTD for that long...
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