Лэмпард: "Ливерпуль" и "Сити" — фавориты, а не "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард не согласился со своим коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля" по поводу статуса "синих" как главного фаворита на победу в Премьер-Лиге.

На прошлой неделе Клопп оценил шансы "Челси" на титул в этом сезоне выше, чем шансы "Манчестер Сити" или своей команды. Лэмпард уважает мнение коллеги, но спешит объяснить, почему "синим" пока рано тягаться с двумя лидерами предыдущих сезонов.



"Я не уверен, что кто-нибудь действительно на это поставил. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" практически для каждого видятся фаворитами, и это справедливо, учитывая их форму в последние три-четыре года и то, какими составами они обладают".



"Даже с травмами, глядя на "Ливерпуль" вчерашним вечером, ты видел очень сильную команду. "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" тоже нельзя сбрасывать с счетов".



"Это его мнение, и он вправе так считать, но я думаю, наше положение очевидно — наша форма хороша, но мы обладаем игроками, которые или едва пришли в эту лигу, или еще молоды".



"Команды вроде "Ливерпуля" и "Сити" обладают проверенными на уровне Премьер-Лиги игроками, которые поддерживают высокие стандарты несколько лет".



"Мы же только пытаемся достичь этого, и придется очень постараться, чтобы сохранить стабильность в предстоящие месяцы", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.