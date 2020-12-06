Клопп назвал "Челси" фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиги

Фрэнк Лэмпард и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Челси" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Благодаря победе 3:1 над "Лидсом" накануне "Челси" минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге, опередив на одно очко "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые проводят свои матчи в воскресенье.

Еще на своей пресс-конференции в пятницу Клопп присудил статус фаворита "синим", но сразу же подчеркнул, что результаты других команд не представляют для него интереса.

"Если смотреть матчи, то видно, что "Тоттенхэм" выступает довольно хорошо, но в данный момент "Челси" выглядит для меня фаворитом".

"У них самый большой состав, отличные игроки, они хорошо играют. Сейчас они набрали полный ход и имеют невероятные возможности для ротации состава от матча к матчу. Вот и все".

"Ты всегда под давлением, но это давление связано только с тобой. Мы под давлением, потому что нам нужна победа. Это мы играем против "Вулверхэмптона" и никто другой".

"Пока слишком рано говорить о том, кто кого опережает и все такое. Как я уже говорил, в этом сезоне важно не поставить какую-то цель, а просто преодолевать сложности, играя в как можно более классный футбол. Этим мы и заняты".

"Мы всегда к этому стремимся, хотя от матча к матчу качество нашего футбола может меняться. Но мы сосредоточены на следующем матче, следующем сопернике, а не на других результатах", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2020 11:00

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  1. alexomck 06.12.2020 11:43 # alexomck
    сказал бы Моур, то можно на двое делить и подвох искать. этот Клопп сошёл с ума, несите следующего.

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  2. scouser2005 06.12.2020 11:21 # scouser2005
    Они все фавориты.. А мы ГЕГЕМОНЫ!!! Браво, хер Клопп за троллиншег!

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  3. rashford39 06.12.2020 11:14 # rashford39
    Ещё больше давления на сутулого, чтоб посыпался наверняка, шарит Клопп

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  4. m-ballack 06.12.2020 11:05 # m-ballack
    Запас прочности, пожалуй, самый пиздатый. Между стартом и скамейкой разница не такая очевидная, как у других клубов. Могет сыграть на руку на дистанции.

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