Клопп назвал "Челси" фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Челси" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Благодаря победе 3:1 над "Лидсом" накануне "Челси" минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге, опередив на одно очко "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые проводят свои матчи в воскресенье.



Еще на своей пресс-конференции в пятницу Клопп присудил статус фаворита "синим", но сразу же подчеркнул, что результаты других команд не представляют для него интереса.



"Если смотреть матчи, то видно, что "Тоттенхэм" выступает довольно хорошо, но в данный момент "Челси" выглядит для меня фаворитом".



"У них самый большой состав, отличные игроки, они хорошо играют. Сейчас они набрали полный ход и имеют невероятные возможности для ротации состава от матча к матчу. Вот и все".



"Ты всегда под давлением, но это давление связано только с тобой. Мы под давлением, потому что нам нужна победа. Это мы играем против "Вулверхэмптона" и никто другой".



"Пока слишком рано говорить о том, кто кого опережает и все такое. Как я уже говорил, в этом сезоне важно не поставить какую-то цель, а просто преодолевать сложности, играя в как можно более классный футбол. Этим мы и заняты".



"Мы всегда к этому стремимся, хотя от матча к матчу качество нашего футбола может меняться. Но мы сосредоточены на следующем матче, следующем сопернике, а не на других результатах", — цитирует Клоппа Goal.