Клопп назвал "Челси" фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Челси" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Благодаря победе 3:1 над "Лидсом" накануне "Челси" минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге, опередив на одно очко "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые проводят свои матчи в воскресенье.
Еще на своей пресс-конференции в пятницу Клопп присудил статус фаворита "синим", но сразу же подчеркнул, что результаты других команд не представляют для него интереса.
"Если смотреть матчи, то видно, что "Тоттенхэм" выступает довольно хорошо, но в данный момент "Челси" выглядит для меня фаворитом".
"У них самый большой состав, отличные игроки, они хорошо играют. Сейчас они набрали полный ход и имеют невероятные возможности для ротации состава от матча к матчу. Вот и все".
"Ты всегда под давлением, но это давление связано только с тобой. Мы под давлением, потому что нам нужна победа. Это мы играем против "Вулверхэмптона" и никто другой".
"Пока слишком рано говорить о том, кто кого опережает и все такое. Как я уже говорил, в этом сезоне важно не поставить какую-то цель, а просто преодолевать сложности, играя в как можно более классный футбол. Этим мы и заняты".
"Мы всегда к этому стремимся, хотя от матча к матчу качество нашего футбола может меняться. Но мы сосредоточены на следующем матче, следующем сопернике, а не на других результатах", — цитирует Клоппа Goal.
06.12.2020 11:00
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Последние комментарии:
сказал бы Моур, то можно на двое делить и подвох искать. этот Клопп сошёл с ума, несите следующего.
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Они все фавориты.. А мы ГЕГЕМОНЫ!!! Браво, хер Клопп за троллиншег!
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Ещё больше давления на сутулого, чтоб посыпался наверняка, шарит Клопп
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Запас прочности, пожалуй, самый пиздатый. Между стартом и скамейкой разница не такая очевидная, как у других клубов. Могет сыграть на руку на дистанции.
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