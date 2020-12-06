Анчелотти пригласит Моуриньо в гости

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти пообещал пригласить Жозе Моуриньо к себе в гости, когда в следующем месяце "Тоттенхэм" отправится к "Марину" в Кубке Англии.

Состоявшаяся на текущей неделе жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии определила в соперники "Тоттенхэму" скромный "Марин" из восьмого дивизиона — между двумя этими клубами 301 строчка в английской футбольной пирамиде.



"Марин" базируется в прибрежном городке Кросби — как раз здесь проживает Анчелотти, 12 месяцев назад получивший назначение в "Эвертоне".



Карло находится в хороших отношениях с наставником "Марина" Нилом Янгом, которому он желал удачи перед матчем 2-го раунд против клуба "Хавант энд Уотерлувилл".



На сей раз Анчелотти проявит гостеприимство к Моуриньо, чья команда приедет на трехтысячный "Россетт Парк" в начале января.



"Я должен пригласить Моуринь выпить после матча, если это будет возможно. Игра пройдет не так далеко от меня. Я должен рассказать ему о пляже и о том, каким славным местечком является Кросби. Я буду рад видеть его здесь в Кросби".



"Это будет захватывающий матч для "Марина", они сыграют против такой европейской команды топ-уровня, как "Тоттенхэм". Поэтому я и желал им удачи. В этом и состоит магия Кубка Англии в этой стране".



"Уверен, это будет очень интересный матч, и каждый в этом маленьком городке, в этой маленькой деревне будет доволен", — цитирует Анчелотти The Guardian.