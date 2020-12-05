Уайлдер готов поддержать пять замен, если этого хочет большинство

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что согласится на пять замен, если этого захочет большинство клубов Премьер-Лиги.

На протяжении последних недель Уайлдер вел словесную битву с Юргеном Клоппом из "Ливерпуля" насчет пяти замен. Крис, чья команда находится на самом дне Премьер-Лиги, обвинял немецкого коллегу в эгоизме и лоббировании собственных интересов.



Однако после того, как Клоппом было указано, что у Уайлдера есть "три замены и одно очко", Крис заметно приуныл и теперь готов принять позицию большинства.



"Если клубы проголосуют против того, что я поддерживал, исходя из нашей точки зрения, то я на 100 процентов соглашусь с этим. Я всегда это говорил".



"Если на одной из будущих встреч боссов клубов Премьер-Лиги эта тема будет снова поднята, и состоится третье или четвертое голосование, которое одобрит пять замен, то Крис Уайлдер и "Шеффилд Юнайтед" согласятся принять это решение", — цитирует Уайлдера Liverpool Echo.