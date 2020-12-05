Уайлдер готов поддержать пять замен, если этого хочет большинство

Крис Уайлдер Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что согласится на пять замен, если этого захочет большинство клубов Премьер-Лиги.

На протяжении последних недель Уайлдер вел словесную битву с Юргеном Клоппом из "Ливерпуля" насчет пяти замен. Крис, чья команда находится на самом дне Премьер-Лиги, обвинял немецкого коллегу в эгоизме и лоббировании собственных интересов.

Однако после того, как Клоппом было указано, что у Уайлдера есть "три замены и одно очко", Крис заметно приуныл и теперь готов принять позицию большинства.

"Если клубы проголосуют против того, что я поддерживал, исходя из нашей точки зрения, то я на 100 процентов соглашусь с этим. Я всегда это говорил".

"Если на одной из будущих встреч боссов клубов Премьер-Лиги эта тема будет снова поднята, и состоится третье или четвертое голосование, которое одобрит пять замен, то Крис Уайлдер и "Шеффилд Юнайтед" согласятся принять это решение", — цитирует Уайлдера Liverpool Echo.


Метки Премьер-Лига, Уайлдер, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2020 17:00

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  1. chelsiukpro 05.12.2020 17:50 # chelsiukpro
    Походу не долго осталось ждать...... когда его уволят!

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  2. alexomck 05.12.2020 17:05 # alexomck
    этот уайлдер бывает когда-нибудь довольным? ну в шипе успокоится старикан.

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