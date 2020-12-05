11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 5 декабря, четырьмя поединками стартует 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЭВЕРТОН 15:30 Онлайн-трансляция



Первая победа в сезоне — 1:0 над "Кристал Пэлас" — позволила "Бернли" покинуть зону вылета, но очень ненадолго, потому что затем последовало сокрушительное поражение 5:0 от "Манчестер Сити". Сейчас "бордовые" снова предпоследние и отчаянно нуждаются в очках. "Эвертон" никак не обретет форму, которую демонстрировал на старте сезона, и может похвастать лишь одной победой в пяти последних матчах. "Ириски" пропускали в каждой из 22 последних встреч с "Бернли" в рамках высшего дивизиона.



Голкипер "Бернли" Ник Поуп восстановился после сотрясения. Поправился и Робби Брэйди, но Фил Бардсли, Джош Браунхилл, Дейл Стивенс и Йохан Берг Гудмундссон находятся под вопросом.



В лазарете "Эвертона" остаются Шеймус Коулмен, Люка Динь и Жан-Филипп Гбамен.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" прорвало в прошлый уикенд, когда "Бернли" получил аж пять голов от команды Хосепа Гвардиолы. Но во время выезда к "Порту" в Лиге Чемпионов посреди недели "горожане" вновь столкнулись с проблемами возле чужих ворот и не смогли забить. "Фулхэм" ужасно начал сезон, но затем стал улучшать игру, после чего улучшились и результаты, а неделю назад "дачники" одержали очень качественную победу в гостях у "Лестера" (1:2). Однако "Сити" выиграл все девять последних встреч с "Фулхэмом" с учетом всех соревнований с общим счетом 27:3.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро уже тренируется, но играть еще не готов. Остальные игроки в порядке.



Единственной потерей "Фулхэма" остается Кенни Тете.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:30 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" в отличной форме и может оформить четвертую победу подряд. "Манчестер Юнайтед" оставил немало сил против ПСЖ в минувшую среду, а поскольку проиграл тот матч Лиги Чемпионов, то вынужден держать в уме выезд к "РБ Лейпциг" на следующей неделе. "Красные дьяволы" одержали только три победы в 11 последних встречах с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги, а оба их предыдущих выезда на Лондонский стадион завершились поражениями.



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио вне игры с травмой задней поверхности бедра. Андрей Ярмоленко переболел коронавирусом и снова готов играть. Райан Фредерикс не успевает залечить пах к субботе.



"Юнайтед" надеется на выздоровление нападающего Маркуса Рэшфорда, у которого возникли проблемы с плечом против ПСЖ. Люк Шоу и Фил Джонс травмированы.



ЧЕЛСИ — ЛИДС 23:00 Онлайн-трансляция



"Челси" является самой результативной, наравне с "Ливерпулем", командой этого сезона Премьер-Лиги, но обороняются "синие" ничуть не хуже, чем атакуют. Команда Фрэнка Лэмпарда сохранила свои ворота на замке восемь раз в 10 последних матчах во всех соревнованиях. "Лидс" забил только три гола в четырех последних поединках, но в этом сезоне создал 103 голевые возможности с игры — больше всех в дивизионе. "Белые" одержали только две победы в 12 выездах на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги, но самая свежая из них датируется декабрем 1999.



Покером против "Севильи" в Лиге Чемпионов нападающий Оливье Жиру сделал большую заявку на выход в старте "синих", чей лазарет сейчас пуст.



Защитник "Лидса" Диего Льоренте восстановился после травмы, но может быть сперва отправлен в резерв. Пабло Эрнандес, Джейми Шеклтон и Адам Форшоу все еще лечатся.