Клопп раскритиковал Brexit

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался, что пока не видит никаких плюсов от Brexit.

Ранее на текущей неделе было объявлено, что Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA согласовали систему, которая будет определять, кто из иностранных игроков сможет приехать в Англию.



Это нововведение вступает в силу с января и связано с тем, что Великобритания завершает выход из Европейского союза.



Клопп, будучи гражданином Германии, всегда выступал против отдаления Британии от континентальной Европы, и Юрген до сих пор не увидел никакой пользы от Brexit — ни в жизни, ни в футболе.



"(Спортивный директор "Ливерпуля") Майкл Эдвардс участвовал в этих переговорах, и клубы довольно упорно сражались ради этого решения — хорошего решения или насколько это было возможно хорошего решения".



"Без этих переговоров было бы еще хуже. Я все еще жду, пока кто-нибудь назовет мне первое преимущество Brexit. Что станет действительно лучше после Brexit?"



"Естественно, это не мне судить, но как заинтересованное лицо я все еще жду первого плюса от Brexit. Возможно, я что-то пропустил, потому что я слишком погружен в футбол, но я особо не могу ничего припомнить", — цитирует Клоппа The Guardian.