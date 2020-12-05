Клопп раскритиковал Brexit
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался, что пока не видит никаких плюсов от Brexit.
Ранее на текущей неделе было объявлено, что Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA согласовали систему, которая будет определять, кто из иностранных игроков сможет приехать в Англию.
Это нововведение вступает в силу с января и связано с тем, что Великобритания завершает выход из Европейского союза.
Клопп, будучи гражданином Германии, всегда выступал против отдаления Британии от континентальной Европы, и Юрген до сих пор не увидел никакой пользы от Brexit — ни в жизни, ни в футболе.
"(Спортивный директор "Ливерпуля") Майкл Эдвардс участвовал в этих переговорах, и клубы довольно упорно сражались ради этого решения — хорошего решения или насколько это было возможно хорошего решения".
"Без этих переговоров было бы еще хуже. Я все еще жду, пока кто-нибудь назовет мне первое преимущество Brexit. Что станет действительно лучше после Brexit?"
"Естественно, это не мне судить, но как заинтересованное лицо я все еще жду первого плюса от Brexit. Возможно, я что-то пропустил, потому что я слишком погружен в футбол, но я особо не могу ничего припомнить", — цитирует Клоппа The Guardian.
05.12.2020 16:00
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у клоппа стоять чтоль перестал, немец по жизни недовольный стал.
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Конечно дебилы патриоты англии захотели закрытся от всех! Но от этого не легче не кому а больше гемороя...
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