Клопп ответил Невиллу насчет пяти замен

Юрген Клопп ответил эксперту Sky Sports Гари Невилл, который коснулся болезненной для рулевого "Ливерпуля" темы насчет пяти замен.

Выступая в эфире в понедельник, Невилл выразил солидарность с наставником "Шеффилд Юнайтед" Крисом Уайлдером, который говорил, что Клопп преследует интересы только своей команды, требуя вернуть пять замен.



"Он пытается получить преимущество для достижения результатов, вот и все", — заключил Гари.



Очередные обвинения в эгоизме возмутили Клоппа, и тот заверил, что отстаивает интересы всех команд Премьер-Лиги.



"Я слышал, что Гари Невилл что-то там сказал. Я не разделяю его точку зрения, но дело не в "Ливерпуле".



"Возможно, он сказал, как поступил бы он сам в такого рода ситуации. Однако он не может и не должен так думать, потому что я не такой, как он. Я говорю за всех игроков, а не только игроков "Ливерпуля".



"Я приводил вам факты. Если бы главные тренеры проголосовали во время нашей встречи в прошлом месяце, мы бы на 100 процентов одобрили пять замен 15 или 16 голосами, но у нас нет такой возможности".



"С тех пор ничего не произошло, и это признак того, что некоторые владельцы, президенты и спортивные директора считают иначе, нежели их главные тренеры. И это плохой сигнал, если честно".



"Эти люди игнорируют благополучие игроков. Благополучие игроков больше не в руках главных тренеров — оно в руках этих людей, и это не есть нормально".



"Речь идет о психическом и физическом здоровье в одном флаконе, поэтому мы не перестанем сражаться за это, и это единственный правильный вариант".



"Я видел статистику шотландской лиги, и 65 процентов своих замен они делают для ограничения нагрузки, 30 процентов — по тактическим причинам и 5 процентов — из-за травм".



"Сейчас у меня нет статистики по Англии, но кажется, что здесь совершенно другая картина. Как люди могут говорить, что вы и три замены не всегда используете?! Проблема с тремя заменами в том, что в данный момент это правило о двух заменах — третью ты бережешь, потому что многие игроки находятся на грани".



"Ты не можешь делать ранние замены, иначе рискуешь закончить матч девятью или 10 игроками, а в Премьер-Лиге это непозволительно".



"Знаю, люди говорили, что я расстраиваюсь или злюсь по этому поводу. Это не так. Просто пять замен — это правильная вещь. Уверен, скоро мы еще вернемся к обсуждению этой темы".



"Теперь почти всем командам придется играть каждые три дня, и каждая команда почувствует разницу".



"Дело не в преимуществе, а в распределении нагрузки в условиях пандемии. Мы не можем игнорировать эту возможность, пускай некоторые люди и называют это преимуществом. Это здесь не при чем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.