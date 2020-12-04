Клопп ответил Невиллу насчет пяти замен

Юрген Клопп Юрген Клопп ответил эксперту Sky Sports Гари Невилл, который коснулся болезненной для рулевого "Ливерпуля" темы насчет пяти замен.

Выступая в эфире в понедельник, Невилл выразил солидарность с наставником "Шеффилд Юнайтед" Крисом Уайлдером, который говорил, что Клопп преследует интересы только своей команды, требуя вернуть пять замен.

"Он пытается получить преимущество для достижения результатов, вот и все", — заключил Гари.

Очередные обвинения в эгоизме возмутили Клоппа, и тот заверил, что отстаивает интересы всех команд Премьер-Лиги.

"Я слышал, что Гари Невилл что-то там сказал. Я не разделяю его точку зрения, но дело не в "Ливерпуле".

"Возможно, он сказал, как поступил бы он сам в такого рода ситуации. Однако он не может и не должен так думать, потому что я не такой, как он. Я говорю за всех игроков, а не только игроков "Ливерпуля".

"Я приводил вам факты. Если бы главные тренеры проголосовали во время нашей встречи в прошлом месяце, мы бы на 100 процентов одобрили пять замен 15 или 16 голосами, но у нас нет такой возможности".

"С тех пор ничего не произошло, и это признак того, что некоторые владельцы, президенты и спортивные директора считают иначе, нежели их главные тренеры. И это плохой сигнал, если честно".

"Эти люди игнорируют благополучие игроков. Благополучие игроков больше не в руках главных тренеров — оно в руках этих людей, и это не есть нормально".

"Речь идет о психическом и физическом здоровье в одном флаконе, поэтому мы не перестанем сражаться за это, и это единственный правильный вариант".

"Я видел статистику шотландской лиги, и 65 процентов своих замен они делают для ограничения нагрузки, 30 процентов — по тактическим причинам и 5 процентов — из-за травм".

"Сейчас у меня нет статистики по Англии, но кажется, что здесь совершенно другая картина. Как люди могут говорить, что вы и три замены не всегда используете?! Проблема с тремя заменами в том, что в данный момент это правило о двух заменах — третью ты бережешь, потому что многие игроки находятся на грани".

"Ты не можешь делать ранние замены, иначе рискуешь закончить матч девятью или 10 игроками, а в Премьер-Лиге это непозволительно".

"Знаю, люди говорили, что я расстраиваюсь или злюсь по этому поводу. Это не так. Просто пять замен — это правильная вещь. Уверен, скоро мы еще вернемся к обсуждению этой темы".

"Теперь почти всем командам придется играть каждые три дня, и каждая команда почувствует разницу".

"Дело не в преимуществе, а в распределении нагрузки в условиях пандемии. Мы не можем игнорировать эту возможность, пускай некоторые люди и называют это преимуществом. Это здесь не при чем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 04.12.2020 18:45 # jack-4poker
    Невилл взял и поджег пукан Клопу. На фапле Клоп бы конешн быстро был бы обоссан. Слабый человек, бомбит постоянно

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  2. apl-nash 04.12.2020 18:42 # apl-nash
    Как же туп этот Нойвиль, если таких простых вещей не понимает. Ведь подавляющее большинство тренеров высказались за, а он ни как эксперт, ни как тренер, ни как игрок не может дотумкаться до очевиднейших вещей

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  3. gerrard08 04.12.2020 18:07 # gerrard08
    Херово быть невилом, после абсолютно любой его мысли или высказывания, его авторитетно ставят на место в лучшем случае, в худшем мокают, припоминая валенсию и его разбор того, как надо играть против путы и эпичный всос им)

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  4. suddenly 04.12.2020 18:03 # suddenly
    Сколько можно уже мусолить эту тему про пять замен?

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