Вудворд поддержал Сульшера и пообещал денег на трансферы
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер не просто доработает этот сезон, но и получит поддержку на трансферном рынке.
"Юнайтед" производит неоднозначное впечатление в этом сезоне своей игрой как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов, и спекуляции насчет будущего Сульшера не утихают.
Однако Вудворд доволен работой норвежского специалиста и обещает тому новых игроков — правда, только летом. Об этом Эд рассказал в рамках форума болельщиков "Юнайтед".
"Очевидно, происходящее на поле является нашим высшим приоритетом, и хотя без фанатов на стадионе не одно и то же, с момента нашей последней встречи в апреле мы стали свидетелями множества позитивных вещей. Это и 14-матчевая беспроигрышная серия, и завоевание третьего места в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, и замечательные победы над ПСЖ и "РБ Лейпциг" после нашего возвращения в Лигу Чемпионов в этом сезоне".
"Конечно, мы осознаем, что нам все еще нужно проделать большую работу, чтобы обрести необходимую для завоевания трофеев стабильность. Однако мы наблюдаем позитивные признаки на игровом поле и тренировочной базе, что укрепляет нашу веру в прогресс, достигнутый Оле, его штабом и игроками".
"Еще в апреле я говорил, что мы по-прежнему стремимся сделать наш состав сильнее, при этом не теряя дисциплину в тратах во время пандемии. Убежден, мы обеспечили это, и с учетом приобретений в летнее окно наши траты с лета 2019 превысили 200 миллионов евро — это больше, чем у любого другого крупного европейского клуба в данный период".
"Мы продолжим поддерживать Оле в соответствии с планом и долгосрочным подходом по комплектации состава, будучи сосредоточенными на летних окнах", — цитирует Вудворда Sky Sports.
04.12.2020 08:00
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Хуже не бывает, чемодан без ручки(((
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Оле, по-ходу в апреле застрял.
Живи, ОлеОлеОле!
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После того, как Сульшер в матче с ПСЖ, когда нужно было кровь из носу отыгрываться, снял ВСЕХ нападающих и вместо них выпустил двух ПЗ и одного форварда академии, он перестал существовать для меня как тренер. Притом феерия сомнительных решений на этом не закончилось. Когда до норвега дошло, что с одним несчастным Гринвудом впереди против чемпионов Франции вряд ли что-то выйдет путное, он панически снял Ван Бисаку и выпустил Игало на 90, мать его, минуте, тут же получив заслуженный гол из зоны правого защитника. Если Вуди Вудпекер реально считает, что тренер МЮ должен принимать решения подобного качества, то у него мозгов еще меньше, чем у Олега.
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