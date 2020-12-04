Вудворд поддержал Сульшера и пообещал денег на трансферы

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер не просто доработает этот сезон, но и получит поддержку на трансферном рынке.

"Юнайтед" производит неоднозначное впечатление в этом сезоне своей игрой как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов, и спекуляции насчет будущего Сульшера не утихают.



Однако Вудворд доволен работой норвежского специалиста и обещает тому новых игроков — правда, только летом. Об этом Эд рассказал в рамках форума болельщиков "Юнайтед".



"Очевидно, происходящее на поле является нашим высшим приоритетом, и хотя без фанатов на стадионе не одно и то же, с момента нашей последней встречи в апреле мы стали свидетелями множества позитивных вещей. Это и 14-матчевая беспроигрышная серия, и завоевание третьего места в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, и замечательные победы над ПСЖ и "РБ Лейпциг" после нашего возвращения в Лигу Чемпионов в этом сезоне".



"Конечно, мы осознаем, что нам все еще нужно проделать большую работу, чтобы обрести необходимую для завоевания трофеев стабильность. Однако мы наблюдаем позитивные признаки на игровом поле и тренировочной базе, что укрепляет нашу веру в прогресс, достигнутый Оле, его штабом и игроками".



"Еще в апреле я говорил, что мы по-прежнему стремимся сделать наш состав сильнее, при этом не теряя дисциплину в тратах во время пандемии. Убежден, мы обеспечили это, и с учетом приобретений в летнее окно наши траты с лета 2019 превысили 200 миллионов евро — это больше, чем у любого другого крупного европейского клуба в данный период".



"Мы продолжим поддерживать Оле в соответствии с планом и долгосрочным подходом по комплектации состава, будучи сосредоточенными на летних окнах", — цитирует Вудворда Sky Sports.