Клопп не добьется возвращения пяти замен в Премьер-Лиге

Мечте главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о возвращении Премьер-Лиги к пяти заменам в этом сезоне не суждено сбыться.

Во время международного перерыва в прошлом месяце Клопп специально устроил видеоконференцию со своими коллегами по Премьер-Лиге, после чего рассказывал, что некоторые из его коллег изменили свое мнение, и теперь большинство главных тренеров поддерживает идею о пяти заменах, как это есть во всей Европе.



Однако во время очередной виртуальной встречи боссов клубов Премьер-Лиги эта тема даже не поднималась, сообщает Daily Mail. Никто из 20 участников высшего дивизиона, включая "Ливерпуль", не предложил устроить повторное голосование насчет пяти замен.



Боссам клубов Премьер-Лиги оказалось важнее обсудить финансовую помощь низшим дивизионам, а также возвращение зрителей на трибуны.



Напомним, что в августе клубы Премьер-Лиги дважды голосовали против пяти замен. Для принятия этого решения требуется кворум — минимум 14 голосов из 20.



Опрос, проведенный Daily Mail среди главных тренеров Премьер-Лиги в прошлом месяце, показал, что отношение к пяти заменам действительно изменилось — теперь 12 наставников выступают за, тогда как двое готовы поддержать любую позицию большинства. Однако это вовсе не значит, что их боссы того же мнения.